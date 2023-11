I 5 brani preferiti dei Lyvers

É uscito giovedì 9 novembre 2023 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo firmato dai Lyvers, la band milanese la cui formazione è sconosciuta anche ai componenti stessi. Questo nuovo capitolo è un brano che si intitola “Valeria“, una disperata dichiarazione d’amore non corrisposto. Ispirato ad una storia vera, narra di un giovane che si invaghisce di una conturbante imprenditrice digitale la quale però non sa nemmeno della sua esistenza; per lei è solo l’ennesimo ammiratore disperato che manda foto del pisello nei messaggi privati.

Narrato in prima persona dal punto di vista di lui, il brano mette in luce che, nonostante i numerosi vani tentativi di conquistarla, alla fine a Valeria interessano solo i clienti paganti.

Ecco i loro cinque brani preferiti.

Aerosmith – Sweet Emotion

Presidente Hamburger: questo pezzo ha un riff che è un capolavoro, essendo io un chitarrista molto ritmico nel mio modo di suonare trovo sia semplicemente perfetto; è anche uno dei primissimi riff che ho cercato di imparare a suonare prima ancora di avere una chitarra. Adesso mi spiego perchè non ci sono molti gruppi rock che usano lo scolapasta con gli elastici.

Black Sabbath – Iron Man

Bhairav: è stato il primo pezzo che ho cantato live, avrò avuto 15/16 anni (magari anche meno, ma la mia memoria inizia a scarseggiare da quando ho bevuto il termometro) e mi ricordo che per fare l’effetto della voce all’inizio ho collegato il mic ad un Fuzz della Behringer. Suonava male da dio.



State Champs – Losing Myself

Damiano: non è sicuramente la prima canzone che ho imparato a suonare, ma ricordo mi ha accompagnato per un’estate intera. Era il 2015 e mi ero appena imbarcato su una nave-scuola (tipo quella del capitan Findus), non avevo idea che sarebbe stata l’esperienza che mi avrebbe trasformato in un uomo.

Flaminio Maphia – Che Idea

Obbofò: non saprei darti un motivo, ma ricordo che aleggiava nell’aria notturna propagata dalle casse di un lurido (i paninari ambulanti che fanno le salamelle fuori dagli stadi) la sera che conobbi Carla: un piccolo cucciolo di tardigrado che è l’essere che amo di più al mondo.

Samuel Nicholson – LOOP

Lyvers: l’unico motivo che potremmo darvi è che è una cazzo di hit. Abbiamo conosciuto Sammy ad un contest e ci siamo trovati subito molto affini, le sue produzioni sono sempre al top e nei brani ci sono un sacco di piccole gemme che si scoprono ad ogni ascolto.