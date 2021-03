PAPA ROACH: esce il 19 marzo “Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years“

I PAPA ROACH pubblicheranno la nuova raccolta “Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years“ il 19 marzo 2021 su Better Noise Music. Il disco è composto da 21 brani tra cui 3 remix inediti e 2 registrazioni acustiche inedite registrate dal vivo presso gli YouTube Studios di New York.



Pre-ordina la versione CD Audio > https://amzn.to/3rhwQhk

Pre-ordina la versione Vinile > https://amzn.to/387JDLE



Questa raccolta segna la seconda più collezione dei successi della band di Sacramento, mentre il primo greatest hits, “… To Be Loved – The Best of Papa Roach” comprendeva i successi dal 1999 al 2009 (pubblicato su Interscope Records).

Nel frattempo i Papa Roach hanno pubblicato una nuova versione rimasterizzata di “Broken As Me”, brano nella sua versione originale presente sull’album “F.E.A.R.” del 2015, invitando il cantante Danny Worsnop dei britannici Asking Alexandria a partecipare alla canzone.

Tracklisting “Greatest Hits Vol. 2 – The Better Noise Years”

01 – “Born For Greatness”

02 – “Help”

03 – “Elevate”

04 – “Come Around”

05 – “Broken As Me” (feat. Asking Alexandria & Danny Worsnop)

06 – “Falling Apart”

07 – “Who Do You Trust?”

08 – “Gravity” (feat. Maria Brink)

09 – “American Dreams”

10 – “Face Everything And Rise”

11 – “Periscope”

12 – “Still Swingin’”

13 – “The Ending”

14 – “Burn”

15 – “Kick In The Teeth”

16 – “Elevate (Aelonia remix)*

17 – “Help” (Aelonia remix)*

18 – “Born For Greatness” (Cymek remix)*

19 – “Top Of The World” (Aeolina remix)*

20 – “Face Everything And Rise” (live acoustic version)*

21 – “Leader Of The Broken Hearts” (live acoustic version)*

* previously unreleased



Il primo singolo tratto dall’album, “The Ending (Remastered 2020)”, è stato pubblicato lo scorso novembre. E’ accompagnato da un inquietante video musicale composto da filmati del prossimo film horror-thriller “THE RETALIATORS” previsto per il prossimo autunno e conterrà il debutto cinematografico del cantante JACOBY SHADDIX.