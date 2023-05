Niente è “Per sempre”, eccetto per Paola e Chiara!

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Andrea Ripamonti

Era il 2013 quando dichiararono il loro scioglimento, ma dieci anni dopo eccole di nuovo sul palco, amiche e compagne di un nuovo percorso artistico, Paola e Chiara si son reinventate da sole, tra collaborazioni e amicizie con artisti della scena italiana coltivate nel tempo.

Solo la scorsa estate erano con Max Pezzali a San Siro, a ripercorrere i loro esordi, come coriste degli 883… poi è arrivato il featuring con Jovanotti di Hey e l’ospitata nel suo tour nelle spiagge, e poi ancora Sanremo ’23, con una hit ballabilissima e che le sta ri-consacrando alle classifiche: Furore ha anticipato l’uscita di un album tutto Pop, Per sempre, dove le sorelle Iezzi reinterpretano i brani più iconici della loro carriera.

Al Fabrique di Milano ieri sera la consacrazione totale: un concerto-evento in cui la band, i ballerini (e che ballerini, coordinati dal Coreografo Luca Tommasini) e soprattutto il loro amato pubblico hanno dichiarato a gran voce quanto BISOGNO di pop e di SETE di divertimento ci sia da soddisfare. Sono da poco passate le 21 quando inizia il live: uno megaschermo sul palco proietta le immagini di Paola e Chiara agli esordi, quando ancora ragazzine, infiammavano la dance italiana con i loro tormentoni estivi. Si apre con la chiamatissima Pioggia d’estate e un boato accoglie le sorelle sul palco, si esplode a cantare in coro per un inizio alla grande. Dopo Hey!, accompagnata dai quattro ballerini delle sorelle, ecco che su Festival entra la prima ospite della serata, l’amica e compagna di pop Elodie, reduce da un sold out al Forum di Assago di venerdì di cui si parlerà non poco.

Paola e Chiara in concerto al Fabrique di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

La festa è appena iniziata e Paola non perde l’occasione di accennare qualche dettaglio di intro ai prossimi brani: Kamasutra e la nuovissima Mare Caos vengono accennate in coro da tutta la platea che è pronta a cantare insieme alle loro dive. Un breve stacco e si entra in una dimensione più intima, che vede anche il primo cambio d’abito del duo e un salto indietro nel tempo: Amici come prima (riarrangiata sì) è bella e pura come al suo esordio sanremese del 1997, quando le due sorelle sul palco dell’Ariston, sedute su due sgabelli faccia a faccia raccontavano la storia di un amore complicato.

Su Cambiare pagina si canta, su Blu si torna a ballare, mentre all’accenno di Paola sull’intro di A modo mio, si alza il secondo grande coro del pubblico che intona “Saprò volare, Non è un addio, non è la fine no, È perché ora so che voglio vivere la vita, Da domani voglio fare a modo mio…”. Brividi e spettacolo, annunciano poi sul palco l’ingresso della seconda ospite della serata, Levante, per una reiterpretazione di Amoremidai (senza ballerini, ok, però che voce!). Su Milleluci un prato di torce dei telefonini viene accesso da tutto il Fabrique che crea un’atmosfera magica e raccolta per le loro beniamine.

Paola e Chiara in concerto al Fabrique di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

É la volta di una seconda parentesi tutta dance in assolo dei 4 ballerini, per agevolare l’ultimo cambio d’abito di Paola e Chiara, che rientrano sul palco come delle Madonne del glitter: coperte dalla testa (con tanto di velo) ai piedi intonano Per te e poi Amare di più e vengono seguite nel coro dal loro pubblico. Divine e Fino alla fine, si scivola nel gran finale tutto dance con Viva el amor!, inno arcobaleno a celebrare qualsiasi forma di amore e sentimento, scelto proprio come colonna sonora del Pride di Milano nel 2001, e la hit sanremese Furore. Nell’encore e i ringraziamenti, doverossimi, a tutte le maestranze che hanno reso possibile il live, si torna alla versione originale di Festival, mentre la conclusione è un invito tutto colorato con Vamos a bailar (esta vida nueva). Che sudata, ma che vita ragazzi!

Stasera si replica per la seconda data di Milano, mentre settimana prossima Paola e Chiara sono attese a Roma all’auditorium della Conciliazione per la doppietta del 19 e 20 maggio. Torneranno poi nella capitale come madrine del pride di Roma il 10 giugno e a luglio prenderà il via il tour estivo, con le date annunciate:

Venerdì 14 luglio 2023 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Martedì 1 agosto 2023 || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto 2023 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre 2023 || Verona @ Teatro Romano

Giovedì 7 settembre 2023 || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre 2023 || Brescia @ Castello di Brescia

Tutte le info e i biglietti qui

Pioggia d’estate

Hey!

Festival

Kamasutra

Mare Caos

Amici come prima

Cambiare pagina

Blu

A modo mio

Amoremidai

Milleluci

Per te

Amare di più

Fino alla fine

Viva el amor!

Furore

Festival (original)

Vamos a bailar (esta vida nueva)