One Shot Game 2025, GEMELLO torna live a Roma

Articolo di Redazione

Il fattore Xfactor non e’ solo su Sky. Roma diventa un faro per chi vuole misurare le proprie capacità e la propria creatività grazie alle audizioni di Honiro Label, etichetta discografica romana che ha messo sempre al centro lo sviluppo coerente e metodico degli artisti, rimanendo alla costante ricerca di chi potrà dire la sua nel mercato musicale nostrano.

E non c’è migliore occasione per sancire l’avvenire di nuove leve con il benestare di un veterano: Gemello, tra i membri fondatori del collettivo TruceKlan, che verrà introdotto dallo showcase del giovane Sciclitano, una delle promesse più allettanti della nuova scena romana e del vivaio Honiro, si esibirà durante l’evento con uno show unico e destinato a rimanere – per citarlo – ‘’forever’’.

Una serata inedita che, allo stesso tempo, ripercorre la storia di un’operazione di scouting che ha portato volti importanti nella storia dell’etichetta e nello scenario musicale, come, ad esempio, Ultimo, Shiva, Capo Plaza, Vegas Jones, Il Tre e molti altri.

L’appuntamento è il 18 ottobre, ore 18:00, all’Hacienda, via Cluniacensi 68, zona Tiburtina; un giorno in cui musicisti e cantanti di tutto il paese e di tutti i generi potranno mettersi in gioco e dimostrare davanti a figure esperte del settore che, al di fuori delle proprie mura di casa, c’è ancora un posto per il loro sogno nel cassetto: rendere la passione per la musica qualcosa di più di una semplice passione.

Il regolamento e’ semplice. Tutti gli iscritti eseguiranno un brano dalla durata massima di 1 minuto. La giuria selezionerà 12 artisti che accederanno alla fase successiva ed eseguiranno un brano completo. Dopo quest’esibizione, verranno scelti 6 finalisti che si contenderanno i tre premi in palio con un ultimo brano. Ogni partecipante dovrà portare 3 brani (uno dei quali massimo 1 min).

I premi in palio? Al 1° posto c’e’ un contratto discografico, al 2° posto la produzione di un videoclip, mentre al 3° posto la possibilita’ di realizzare uno shooting fotografico.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Qui per il link all’iscrizione: https://www.honiro.it/osg25/

Prevendite su DICE.