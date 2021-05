OASIS: sabato 1 maggio in onda su VH1 due speciali inediti

Al via uno speciale viaggio musicale dedicato agli Oasis: la band britannica fondata da Noel e Liam Callagher a Manchester, attiva dal 1991 fino al 2009, uno dei gruppi più noti del rock e pionieri del genere Britpop, che ha lasciato un segno importante nella storia della musica, con oltre 65 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Sabato 1° maggio VH1 (canale 67 del DTT, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) alle 19.00 propone due speciali inediti per l’Italia: Oasis Return to Rockfield, nel corso del quale Noel Gallagher ritorna ai mitici Rockfield Studios, dove la band registrò il loro leggendario album ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ e, a seguire, Oasis What’s the Story che, sempre attraverso la voce di Noel, racconta l’album che ha trasformato gli Oasis da una crossover band indie ad un fenomeno rock di scala mondiale.

La programmazione speciale di sabato 1° maggio dedicata alla band dei record è preceduta, dalle 17.00, dalla video rotation Best of Oasis con i migliori video della band, come Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Live Forever, Lyla, The Masterplan.