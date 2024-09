Nöthin’ But a Good Time: su Paramount+ la storia dell'”hair metal” anni ’80

Entra nel fenomeno del “hair metal” degli anni ’80 che ha affascinato generazioni di amanti della musica e continua a influenzare la cultura ancora oggi.

Diretto da Jeff Tremaine (Jackass, The Dirt), la serie in tre parti mette in mostra il famigerato fenomeno dell’hard rock degli anni ’80 e presenta interviste con coloro che l’hanno vissuto, tra cui Bret Michaels, Stephen Pearcy, Nuno Bettencourt, Dave “Snake” Sabo e Riki Rachtman, insieme a Corey Taylor e Steve-O, tra molti altri. Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ’80s Hair Metal debutterà il 17 settembre in esclusiva su Paramount+.