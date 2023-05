Neil-youngani si ri-nasce: la Bellezza con Cristiano Godano e Alessandro “Asso” Stefana

Articolo di Stefania Clerici | foto di Sandro Niboli

Creare musica per condividerla e reinterpretarla: il sodalizio musicale di Cristiano Godano e Alessandro “Asso” Stefana nasce per caso durante la registrazione di “Karma Clima”, l’ultimo disco dei Marlene Kuntz, quando – lavorando insieme scoprono la comune passione per le canzoni di Neil Young. E così, in quei giorni in studio che hanno dato la vita al nuovo album dei Marlene, nasce anche il nuovo progetto dell’inedito duo di chitarra e voce (Godano) + Stefana (pianoforte, chitarra elettrica, banjo, fisarmonica) dal nome “Journey Through The Past tour”.

Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana omaggiano Neil Young in concerto all’Arci Bellezza di Milano foto di Sandro Niboli per www.rockon.it

Tratto dall’omonimo di uno dei dischi più iconoci di Neil Young, “il viaggio nel passato” dei due ripercorre la discografia dell’autore canadese, proponendo in chiave acustica alcuni pezzi, noti e meno noti, della discografia di Young, dagli anni ’70 e ’80: l’atmosfera intima e raccolta del circolo Bellezza ha ridato vita e una nuova veste alle sonorità di My hey hey, Comes a time, You and Me e Harvest Moon, alternando la setlist tra le lente ballads tra il sussurro e il grido, insieme al sound country con gentili note western psichedeliche (grazie Asso!) di Cowgirl in the sand ed Old Man.

Inaspettatamente a chiusa del live, Godano ha regalato anche quattro brani tratti dal suo disco solista Mi ero perso il cuore: ecco Ti voglio dire, e poi Sei sempre qui con me, Com’è possibile e infine La mia vincita. A concludere la serata arriva poi l’amatissima Heart of gold, che chiude il cerchio di un live intenso e dolcemente malinconico, merito anche della location vintage del Bellezza e del set del palco scarno e nudo, con gli artisti, i loro strumenti e la pura musica.

Partito da verona lo scorso 5 maggio, Journey Through The Past tour sarà in tour nei prossimi giorni/ mesi: il 25 maggio, all’Ultravox Festival presso l’Anfiteatro delle Cascine, Firenze, il 26 maggio alle “Storie di Umanità Festival”, presso il Museo Internazionale della Croce Rossa, Castiglione delle Stiviere (MN), il 9 giugno al Coccobello Festival all’ Arci di Carpi (MO), il 18 giugno a al Carabattole Love Par di Agliana (PT), il 20 giugno all’ Auditorium Circolo della Musica di Rivoli (TO) e infine il 5 settembre al Festival “Le Città Visibili” 2023 di Rimini. Tutte le info e aggiornamenti qui.

