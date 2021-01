Nasce La Colletta Dischi con la pubblicazione dei primi 3 singoli

Dopo anni di esordi, concerti e dischi auto-prodotti, più di qualcuno si è accorto dell’esistenza di un movimento in fermento tra le zone che ruotano attorno alla laguna veneziana. Musicisti e artisti che si conoscono e iniziano a collaborare tra loro, ad andare ai reciproci concerti e a supportarsi tramite i propri canali di comunicazione, proponendo sonorità personali e quasi mai necessariamente legate a un’idea di moda. La genesi di un’etichetta discografica, in risposta a questo fenomeno, sembrava un passaggio quasi inevitabile e sempre più sentito per concretizzare tutto questo.



Dall’incontro tra più realtà nasce quindi La Colletta Dischi, progetto che unisce le competenze di ognuno dei soggetti coinvolti per arricchire la rete creata tra gli artisti della provincia di Venezia, avvicinare i musicisti tra loro e pianificare la via migliore per diffondere le loro opere, rispettandone le scelte artistiche e valorizzandone la qualità. Queste realtà sono principalmente il Mud Sound, tra gli studi di registrazione di riferimento nell’entroterra veneziano, Voci Sparse, format dedicato al cantautorato locale ospitato da Argo16, una delle principali sale da concerto di tutto il Nordest, e Boogie, casa di edizioni musicali fondata da Daniele “Bullo” Russo da sempre attenta ai movimenti dell’underground territoriale. A queste si uniscono forti personalità legate alle band Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco e Queen of Saba, gruppi di Venezia ma che hanno saputo uscire dai propri confini organizzandosi, in via del tutto indipendente, un tour di concerti in tutt’Italia e arrivando a calcare palchi rinomati come quelli di Piazza San Marco per il carnevale veneziano e di festival quali Sherwood e Home.



La Colletta Dischi è uno studio di registrazione, un ufficio stampa, un’agenzia di booking e un team con funzione manageriale. Nasce nel 2021 dopo un anno estremamente difficile e fatale per molti soggetti, dai più piccoli ai capisaldi storici, dopo un anno spogliato da quella che era rimasta l’unica fonte di sostentamento per la musica indipendente: i concerti. Sebbene non si direbbe essere il periodo migliore per mettersi in gioco o cercare di inserirsi in un mercato musicale profondamente mutato e ancora in via di definizione, questo è sicuramente il momento giusto per fare squadra e aiutare quegli artisti che hanno bisogno di tornare in careggiata con i propri progetti.



L’esordio de La Colletta Dischi è previsto per la mezzanotte del 29 gennaio con la pubblicazione di tre singoli, ognuno di un gruppo che nel corso degli ultimi anni è riuscito a distinguersi all’interno della scena veneziana, e non solo. Ognuno contraddistinto da un’identità forte e inequivocabile.



• Spremiagrumi dei Queen of Saba

Un monologo interiore notturno, lento e un po’ confuso che sa di postumi e malinconia, in cui la voce è protagonista su una base di synth ciclica e sincopata in grado di descrivere tramite i suoni ciò che racconta il testo.

• Paolo Conte di Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi

Flusso di coscienza “un po’ nonsense”, alticcio e sporco sotto forma di cantautorato dalle sfumature blues e swing. Chitarra, walking bass e spazzole per lasciare il giusto spazio alle parole.

• Una bellissima festa del Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco

Canzone dai toni nostalgici nato in piena quarantena e sviluppato tra la sala prove e la breve parentesi dei concerti estivi, un lento crescendo in cui gli animi pop e folk-mediterraneo del gruppo coesistono.

Tutti i brani sono stati prodotti e registrati al Mud Sound da Lorenzo Battistel, direttore artistico e produttore. Oltre a lui, il team de La Colletta Dischi conta anche Daniele “Bullo” Russo (edizioni e management), Giovanni Favaro e Carlo Mezzalira (booking e ufficio stampa) e Sara Santi (social media manager).



Più realtà dal basso che si riuniscono per collaborare, forti di un supporto reciproco.

Facciamo colletta!