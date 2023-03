MAX GAZZÈ: annuncia “Musicae Loci”, un tour con le Orchestre Popolari della penisola

Spaziando dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock, Max Gazzè ha saputo da sempre coniugare l’anima avanguardistica e quella pop con straordinaria disinvoltura. Ora il cantautore è pronto per un nuovo progetto musicale e culturale che lo immergerà nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia.

Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola, Gazzè presenta “Musicae Loci”, un grande tour in cui in ogni tappa verrà accompagnato da una grande orchestra musicale del luogo, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato. Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.

Da l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta a l’Orchestra Mirko Casadei, dall’Orchestra Magna Grecia a l’Orchestra Jazz Siciliana, ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto ogni volta diverso e spettacolare. Spaziando tra stili ed epoche diverse, dal repertorio classico al moderno, ogni live avrà una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell’artista. Così, in una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da Max Dedo che sarà sul palco con Gazzè, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.

30.06 – Alberobello – Piazza Martellotta

Orchestra Popolare La Notte della Taranta

12.07 – Matera

Orchestra della Magna Grecia

22.07 – Riccione (RN) – Piazzale Roma – Balamondo Wolrd Music Festival

Orchestra Mirko Casadei

01.08 – Castellammare del Golfo (TP) – Piazzale Stenditoio

Orchestra Jazz Siciliana

02.08 – Taormina – Teatro Antico

Orchestra Jazz Siciliana

03.08 – Siracusa – Teatro Greco

Orchestra Jazz Siciliana

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/maxgazze23