MANNARINO: esce l’8 maggio il nuovo album “Primo Amore”, ascolta il singolo “Ciao”

A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Mannarino torna con Primo Amore, in uscita venerdì 8 maggio per BMG e in preorder da oggi, segnando una nuova fase del suo percorso artistico e confermandosi tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo, espressione di un cantautorato popolare e non convenzionale.

Primo Amore sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in quattro formati fisici: CD, vinile nero, vinile colorato rosso trasparente Collector’s Edition con cover alternativa, in edizione limitata e numerato (esclusiva per lo Store BMG/Universal) e vinile colorato bianco opaco Collector’s Edition con cover alternativa (esclusiva Amazon), in edizione limitata e numerato. Inoltre, Discoteca Laziale darà la possibilità di acquistare il CD o il vinile nero standard insieme a una speciale cartolina autografata.

Costruito su un ritmo avvolgente e magnetico, il brano è capace di immergere fin dalle prime note nell’inconfondibile immaginario sonoro dell’artista. Tra cieli scuri e città che respirano a fatica, la canzone si muove per immagini e restituisce una riflessione intensa sulla fragilità umana come forma di resistenza. Ne emerge un racconto profondamente umano, in cui la libertà si fa linguaggio e diventa chiave di lettura del presente.

Mannarino torna sui palchi italiani dopo tre anni con una tournée estiva che attraverserà i principali festival della penisola.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XsO9h6

Domenica 21 giugno | Fermo – @ Arena Villa Vitali

Giovedì 25 giugno | Padova – Sherwood Festival @ Park Nord Stadio Euganeo

Sabato 27 giugno | Collegno (TO) – Flowers Festival @ Parco della Certosa Reale

Sabato 4 luglio | Pratolino (FI) – Musart Festival @ Villa Demidoff

Venerdì 10 luglio | Roma, Rock in Roma @ Ippodromo delle Capannelle

Sabato 11 luglio | Napoli – @ Ex base Nato

Mercoledì 15 luglio | Pisa – Summer Knights @ Piazza dei Cavalieri

Venerdì 17 luglio | Genova – Altraonda Festival @ Arena del Mare – Porto Antico di Genova

Venerdì 24 luglio | Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival @ Villa Erba

Sabato 1 agosto | Assisi (PG) – Suoni Controvento @ Rocca Maggiore

Domenica 2 agosto | Santa Sofia (FC) – Acieloaperto Festival @ Parco Fluviale

Domenica 9 agosto | Locorotondo (BA) – Locus Festival @ Masseria Ferragnano

Martedì 11 agosto | Alghero (SS) – Alguer Summer Festival @ Anfiteatro Ivan Graziani

Giovedì 13 agosto | Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival @Teatro al Castello

Sabato 22 agosto | Pescara – Terrasound Festival @ Porto Turistico

Sabato 29 agosto | Mantova – @ Esedra di Palazzo Te

Sabato 5 settembre | Catania – Wave Summer Music @ Villa Bellini

Venerdì 11 settembre | Milano – @ Parco della Musica

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XsO9h6