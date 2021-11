Pamela Susan Courson – Una musa senza tempo

Supponiamo di essere in una stanza affollata e di voler riconoscere tra tutti i presenti un fan di Jim Morrison. Pensate che sia difficile? In realtà, per un certo tipo di appassionati di musica, è facilissimo vincere questo gioco. Come per altre (forse poche) categorie di fan, il “Morrisiano” è riconoscibilissimo. Solitamente, chi ha Jim Morrison tatuato sulla pelle più che camminare, ondeggia, non si limita a pensare ma è solito scavare intensamente ogni angolo della mente, fino a star male. Il “Morrisiano” ha due lati contrastanti: spesso ti sembra di non poterlo afferrare, come se non fosse in carne ed ossa, altre volte invece si concede ed è così vicino che quasi imbarazza. Ci sono più spiegazioni a tutto questo: chi passa tanti anni a studiare la vita e le opere di Jim Morrison resta in qualche modo “incastrato” anche senza rendersene conto, assorbendo tutta una serie di caratteristiche tipiche del suo idolo. Succede altrettanto spesso che vengano al mondo delle anime affini a Morrison in maniera innata, esistono delle persone che da sempre ricevono segnali “Morrisiani“, come se ci fosse una costante comunicazione, sensazioni probabilmente dovute alla natura simile tra alcune persone “comuni” e Jim. Molto probabilmente solo chi stringe dei rapporti particolari con alcuni artisti può comprendere di quale magia stiamo parlando. Se vogliamo parlare di magia arriviamo poi a lei: Pamela Susan Courson, l’anima gemella di James Douglas Morrison.

Prendete l’energia del filo indissolubile che lega Jim con i suoi fan e moltiplicatelo per infinite volte, solo così si può andare vicini a capire il legame che univa i due giovani. Il poeta americano si legò alla giovane Pamela prima che i Doors conquistarono il mondo, lei divenne la sua musa, il suo punto fermo, anche quando la terra tremava sotto i loro piedi. Sulla figura di Jim Morrison è stato scritto tanto e per ogni autore è stato necessario raccontare anche un po’ di Pamela. Sulla coppia Jim & Pam esistono numerose pagine. Cosa accade al fan di Morrison e perché è così riconoscibile? Semplice: in lui c’è anche un po’ di Pam. Questa passione, questa unione si può esprime in svariati modi, Barbara Juliet lo ha fatto tramite il suo libro “Shasta – Pamela Susan Courson Morrison – Una musa diventata Leggenda” pubblicato pochi mesi fa da Rise&Press per la nuova Collana #Stories. Il libro è interamente dedicato a Pamela e alle tappe fondamentali della sua esistenza. Il monte Shasta (California) diventa per l’esordiente autrice il punto di partenza per descrivere il mondo di Pamela, una giovane donna magnetica della quale molte cose non si sanno, pur essendo la metà cosmica di Jim Morrison, pur essendo presente nella maggior parte delle canzoni dei Doors, pur essendo la musa delle poesie del poeta Jim. Una ragazza problematica che iniziò fin da piccola la sua strada della ribellione, una ragazza che si è ritrovata a perdere fin da subito l’equilibrio.

Quel che stupisce un po’ sicuramente gli appassionati della coppia è che in “Shasta – Una musa diventata Leggenda” si ribadisca più volte che Pamela non facesse uso di Eroina, affermazione sicuramente contrastante con tutte le descrizioni fornite riguardo le abitudini della ragazza. Resta infatti impresso quanto Jim odiasse questo terribile vizio della sua amata, come narrato più volte dalle biografie ufficiali. L’autrice di Shasta ha protetto incredibilmente la sua Pamela, mostrando i lati della ragazza che più contano, ripulendola da quell’ombra scura che ogni tanto la avvolge. Finalmente un omaggio ad una ragazza che ha contato così tanto per un uomo incredibile e unico come Jim Morrison. Finalmente sono venute a galla le passioni di Pamela, il suo spirito intraprendente e all’avanguardia. Il merito sicuramente più importante del lavoro di Barbara Juliet è quello di aver descritto fino in fondo l’energia rara di cui era investita Pamela. Una bellezza unica ed eterea capace di fermare tutto ciò che la circondava. Immaginiamo ora di essere nella nostra stanza affollata e arriva lei: tutto si ferma, tutto si illumina ed è ancora più facile riconoscere Jim, perché dove c’è lui c’è anche lei.

Compra il libro su Amazon > https://amzn.to/2Yx2DB