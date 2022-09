E’ uscita la biopic a fumetti “Starman”: DAVID BOWIE ai tempi di Ziggy Stardust

“All’inizio solo pochi capivano cosa rivelava quel freak dai capelli rosso fuoco. Hai cantato le tue canzoni per loro. E per il ragazzo che eri stato un tempo, il ragazzo che desiderava ardentemente essere portato da qualcuno sulle stelle.”

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Starman. David Bowie’s Ziggy Stardust Years dell’autore tedesco Reinhard Kleist.



Starman racconta la storia dell’ascesa e della caduta di quello che è forse l’alter ego più famoso della storia della musica di tutti i tempi: Ziggy Stardust.



Era il 1972 quando il mondo ha conosciuto un nuovo messia del rock’n’roll, la cui musica innovativa e il cui gioco provocatorio sull’identità sessuale e sui ruoli di genere ha gettato le basi per l’ascesa della star internazionale David Bowie.



Reinhard Kleist, fumettista tedesco amatissimo dai lettori per suoi i biopic Cash. I see a darkness e Nick Cave. Mercy on me (entrambi capolavori del catalogo BAO Publishing) in questa nuova biografia dell’uomo venuto dalle stelle ci mostra le mille sfaccettature dell’artista Bowie e ci svela il ritratto dell’uomo dietro l’artista, in un racconto avvincente attraverso le sue magnifiche canzoni.

Reinhard Kleist è nato nel 1970 a Hürth vicino a Colonia, vive e lavora dal 1996 come fumettista e illustratore a Berlino. Ha raggiunto un pubblico più vasto nel 1994 grazie al volume Lovecraft, ma a livello internazionale la fama è arrivata nel 2006 quando è stato pubblicato il suo fumetto biografico Cash. I See a Darkness. Entrambi i libri sono stati insigniti del rinomato Max und Moritz-Preis. Per Der Boxer (Il pugile) Reinhard Kleist ha ricevuto nel 2013 il Deutscher Jugendliteraturpreis, mentre nel 2016 Der Traum von Olympia è stato premiato con il Luchs-Buchpreis, il Katholischer Kinder-und Jugendbuchpreis, nonché con il Gustav- Heinemann-Friedenspreis. Nel 2017 Reinhard Kleist si è dedicato nuovamente a uno dei grandi protagonisti del mondo musicale: Nick Cave. Mercy on Me, che è stato tradotto in molte lingue. Nel 2018 Reinhard Kleist è stato premiato come Miglior fumettista di lingua tedesca con il Max und Moritz-Preis. Oltre ai suoi fumetti Reinhard Kleist ha illustrato numerosi libri, fra cui 1984 di George Orwell e Il popolo dell’autunno di Ray Bradbury. Ha lavorato per il Süddeutsche Zeitung Magazin, la FAZ, così come per ARTE e Phoenix. Conduce laboratori e disegna spesso dal vivo durante concerti in tutto il mondo.