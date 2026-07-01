Atlante oscuro del rock: i luoghi di suicidi, omicidi e tragedie da John Lennon a Kurt Cobain fino ad Amy Winehouse

Un viaggio tra luoghi reali segnati dalle grandi tragedie della storia del rock: omicidi, suicidi e morti premature che hanno trasformato spazi quotidiani in luoghi di culto e di memoria collettiva. Dalle abitazioni agli hotel, dalle strade ai palazzi iconici, emerge una geografia alternativa della musica, dove il mito delle rockstar si intreccia in modo indissolubile con la loro fine. Da Jimi Hendrix a Janis Joplin, passando per Marvin Gaye e Ian Curtis.

In These Must Be The Places – Atlante oscuro del rock di Camilla Sernagiotto (Arcana Edizioni), si attraversa una mappa alternativa della storia del rock fatta non solo di musica, ma di luoghi in cui la musica ha incontrato il suo punto di rottura definitivo: suicidi, omicidi e morti premature che hanno trasformato spazi ordinari in luoghi carichi di significato e di mito. Si tratta di case, stanze d’albergo, palazzi e strade che non sono più semplici coordinate geografiche, ma nodi emotivi e simbolici della cultura rock. Luoghi come il Dakota Building legato a John Lennon, gli spazi finali di Kurt Cobain o le tracce lasciate da Amy Winehouse diventano parte di una narrazione più ampia, in cui la fine dell’artista finisce per essere inseparabile dalla sua leggenda. Questi luoghi non sono mai neutrali: assorbono, riflettono e amplificano ciò che vi è accaduto. Nel tempo si trasformano in punti di attrazione quasi magnetici, dove memoria collettiva, mito e fascinazione per il lato oscuro del rock si sovrappongono fino a diventare indistinguibili. Abbiamo chiesto all’autrice, Camilla Sernagiotto, come ha messo nero su bianco tutto questo. Ecco cosa ci ha raccontato.



Come ti è venuta l’idea di raccontare il rock attraverso i luoghi?

Perché un luogo è capace di assorbire le energie di chi ci passa, di chi ci vive e, credo ancor di più, di chi ci muore. Non sono, purtroppo, molto credente e mi riesce difficile immaginare qualcosa oltre la morte. Eppure, tra le cose più inspiegabili che mi siano capitate, ce n’è una legata proprio a una persona per me importantissima, a un luogo, alla musica, all’energia e alla morte. Da quel momento sono convinta che l’ultimo respiro rimanga in qualche modo intrappolato tra le quattro mura in cui è avvenuto, soprattutto quando a spirare sono personalità da cui straborda energia come le icone del rock.

Qual è stato il posto più inquietante che hai scoperto durante la ricerca?

Ho una vera fissazione per il Dakota Building, tanto da aver già scritto un libro intero dedicato a quel palazzo di New York abitato da stelle di Hollywood e dello spettacolo, dove visse e soprattutto morì John Lennon, assassinato da Mark David Chapman. Ma comunque tutti i luoghi di cui parlo in questo Atlante oscuro, e sono davvero centinaia, hanno una forza centripeta incredibile: attraggono inesorabilmente chiunque, soprattutto chi ama il rock e le tinte oscure che da sempre lo colorano. Tra i più inquietanti mi vengono subito in mente l’Abbazia di Thélema a Cefalù, la Black House di San Francisco, l’appartamento di Euronymous a Oslo e la casa di Dead a Kråkstad, in Norvegia. Ma anche la casa di Kurt Cobain e Boleskine House sono ormai entrate ufficialmente nel mio inconscio. E chi le fa uscire più?

C’è una storia che ti ha colpita più delle altre a livello personale?

Sono tutte così potenti che non saprei sceglierne solo una. Però l’appartamento di Harry Nilsson, con due cadaveri nello stesso letto morti alla stessa età e a poca distanza di tempo, è qualcosa che va oltre la coincidenza. E se quei due cadaveri sono Mama Cass dei The Mamas & the Papas e Keith Moon, batterista degli Who, allora la storia diventa davvero da romanzo. La forza di tutte queste vicende è proprio questa: sembrano inventate da quanto sono assurdamente eccessive, e invece è tutto vero.

Quanto tempo hai impiegato per raccogliere tutto il materiale del libro?

Non saprei quantificarlo, anche perché quando inizio a scrivere un libro mi ci butto completamente e non esiste più differenza tra giorno e notte: devo andare fino in fondo. Diciamo che ci ho messo un bel po’. Non proprio il tempo di fare davvero il giro del mondo, come in queste pagine, ma è stata comunque un’avventura notevole, sia per intensità sia per quantità di tempo. E ripartirei per questo viaggio già domani. Anzi: già oggi. Anzi: già ieri.

Hai visitato alcuni dei luoghi di cui parli oppure hai lavorato soprattutto su archivi e testimonianze?

Ne ho visitati moltissimi. Anche mete un po’ meno battute, come l’India e Oslo. Le poche tappe di questa “Via Crucis del Rock” in cui non sono ancora stata sono già nei desideri del mio passaporto.

Perché secondo te siamo così attratti dal lato oscuro delle rockstar?

Perché l’essenza stessa della rockstar è fatta soprattutto di oscurità. La rockstar è poi l’archetipo di ciò che chiunque di noi, in fondo, anela a essere: una sorta di angelo caduto sulla terra che si gode le delizie del paradiso qui tra noi, anche se poi alla fin fine finisce per essere crocifisso… La rockstar DOC, quella di origine controllata diciamo, non è mai paradisiaca o celestiale, ma sempre dannata, vampiresca e intrisa di rituali rock. E poi perché il mito dell’artista maledetto ci affascina da sempre: dai tempi della Scapigliatura, e forse ancora prima, dai tempi di Dante e della Commedia. Del resto, sfido chiunque a preferire davvero il Paradiso all’Inferno… L’oscurità ci attira, ci seduce, ci incuriosisce più della perfezione. Come spiego nell’Atlante oscuro, nella parte dedicata ad Anton LaVey e alla sua Black House di San Francisco, dove sorgeva la Church of Satan, molta dell’estetica rock fatta di fiamme, corna e tridenti nasce proprio lì, dalla Chiesa di Satana californiana. Negli anni Sessanta e Settanta LaVey influenzò musica, cinema e letteratura. La teatralità dei suoi riti ha dato il “la” — letteralmente, visto che parliamo di musica — a tutta una simbologia rock e metal fatta di fuoco, corna, tridenti e figure diaboliche. Quindi se vuoi essere una rockstar vera e propria, non puoi esimerti dal confrontarti con tutto questo.

Tra tutte le figure raccontate nel libro, quale ti ha affascinata di più?

Se c’è una personalità estremamente affascinante tra le pagine di questo libro e tra le pieghe (e le piaghe) del rock, quella è Aleister Crowley. Anche se per molti non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta del celeberrimo occultista britannico che ha ispirato Anton LaVey e la sua Church of Satan, oltre a Jimmy Page e i Led Zeppelin, i Beatles, i Rolling Stones, i Doors e tutti, davvero tutti tutti. Crowley è, lui stesso, una delle icone rock più indistruttibili che esistano. Forse è lui la rockstar per eccellenza, che ha vissuto seguendo il suo stesso precetto (che però ha preso da Rabelais): “Fai ciò che vuoi”. Molto rock. L’aveva detto pure Sant’Agostino, eh!

Quanto conta il mito nella costruzione della leggenda di artisti come Jimi Hendrix o Kurt Cobain?

Per i martiri del rock protagonisti di These Must Be The Places – Atlante oscuro del rock, il mito costruito attorno alla maledizione delle loro morti è una parte fondamentale della leggenda, è l’impalcatura che tiene su tutto. Molti di loro sono diventati immortali proprio perché membri onorari del “Club dei 27”, quel gruppo di artisti morti tragicamente a ventisette anni tra eccessi, alcol, droga e genio.

C’è un luogo del libro che consiglieresti davvero di visitare?

Consiglio di visitare tutti i luoghi raccontati in questo libro, perché ciascuno ha qualcosa da comunicare e trasmettere, sia a chi sa ascoltare sia a chi non ha ancora l’anima abbastanza aperta (o meglio: sintonizzata sulla giusta frequenza). Anche chi non riesce a percepire chiaramente le parole e le note che ci sussurrano questi luoghi troverà comunque posti incredibili, pieni di storia e di storie. Da inguaribile patriottica quale sono, i luoghi maledetti italiani sono quelli che consiglio più caldamente. E poi Boleskine House, in Scozia, sulle rive del Loch Ness, perché tra le mie fissazioni c’è anche quella per il mostro di Loch Ness. Il fatto che Aleister Crowley abbia voluto vivere proprio lì non è casuale. Poi la casa è passata a Jimmy Page, grande collezionista di tutto ciò che riguarda Crowley.

Dopo questo atlante oscuro, ti piacerebbe scrivere anche un “atlante luminoso” della musica?

Oscurità e luminosità sono indissolubilmente legate, come la notte e il giorno, che non esisterebbero l’una senza l’altro. In realtà questo Atlante oscuro è già luminosissimo: basta saper trovare la luce tra le righe e tra i luoghi. La mia luce l’ho trovata, non a suon di rock ma a suon di Bella Belinda (ebbene sì, la canzone di Gianni Morandi). Ma questa è un’altra storia, o meglio: la mia storia, che racconto nell’introduzione.