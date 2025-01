COCOROSIE: esce il 28 marzo il nuovo album “Little Death Wishes”

‘Little Death Wishes’ è l’ottavo album della carriera delle CocoRosie, il primo per Joyful Noise, dopo aver pubblicato nel corso degli ultimi venti anni dischi per importanti realtà come Touch & Go, Sub Pop e City Slang. Dal 2003 Bianca e Sierra Casady hanno trasformato l’amore, le difficoltà e l’estasi della loro sorellanza in alcuni dei dischi più audaci, pericolosi e originali partoriti dalla scena indipendente.

Le sorelle Bianca e Sierra Casady saranno dalle nostre questa estate, attese il 28 Luglio alla Casa del Jazz di Roma.

I dodici capitolidel nuovo ‘Little Death Wishes’ raccontano la caleidoscopica storia delle difficoltà generazionali delle donne e delle realtà distrutte delle loro vite, della natura precaria e preziosa dell’essere umano e dell’essere danneggiati dall’amore. L’album riduce le CocoRosie alla loro essenza più brutale: trasformare il dolore in conoscenza, il rapporto tra sorelle in polemica, la spazzatura in tesoro e tramutare elementi kitsch e cliché in nuove verità. L’ottavo disco del duo è un ricco bricolage di simboli della cultura pop che le CocoRosie modificano secondo il loro senso di temporalità. Contribuendo all’avanguardia, ma allo stesso tempo indifferenti alle tendenze contemporanee, il duo raccoglie i detriti musicali di altri tempi per trasformarli in nuove creazioni dal tono barocco.

“Il progetto CocoRosie è al centro delle nostre vite” – afferma Bianca Casady. Negli ultimi 20 anni sono state adorate dal pubblico, anche quando la critica non ha capito la loro arte. Le CocoRosie hanno perseguito le strade più coraggiose e audaci, elevando i fili più crudi, svelati e teneri dell’umanità e spingendosi verso la luce.

Bianca e Sierra hanno pubblicato ad oggi sette album: ‘Put The Shine On’ (2020), ‘Heartache City’ (2015), ‘Tales of a Grasswidow’ (2013), ‘Grey Oceans’ (2010), ‘The Adventures of Ghosthorse and Stillborn’ (2007), ‘Noah’s Ark’ ( 2005) e ‘La maison de mon rêve’ (2004).

Oltre ai tour e agli spettacoli nei festival di tutto il mondo,hanno composto colonne sonore originali per quattro opere teatrali dell’acclamato regista Robert Wilson; ‘Peter Pan’, ‘Le fiabe di Pushkin’, ‘Edda’ e ‘Il libro della giungla’. Hanno anche collaborato con il Kronos Quartet per delle performance live realizzate per il Jazz Festival di San Francisco.

Come artista visiva, Bianca Casady ha allestito mostre d’arte personali in tutto il mondo, oltre ad avere da poco pubblicato il suo primo libro di poesie, ‘Au bord du ciel: Heaven bound’. Sierra invece ha collaborato come compositrice e musicista con l’Orchestra Sinfonica di Amsterdam, l’ICA di Londra e la Sydney Opera House e ha creato ‘Soul Life’, un’opera messa in scena al Donau Festival di Krems.