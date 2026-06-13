L’arte difficile di saper dare il giusto disprezzo

Articolo di Marzia Picciano

Il punto è che non si può stare zitti, non è naturale, allo stato attuale delle cose, soprattutto se sei un artista. E cosi lo è secondo i Management Del Dolore Post Operatorio. Prima ancora di trovarci al Primavera Sound a prendere acqua e “lezioni” di posizionamento (politico e culturale), prima ancora di vedere Aarab Barghouti calcare i palchi della manifestazione per ricordare a tutti che mentre si balla e si vive c’è ancora tanta ingiustizia a cui dobbiamo fare fronte nel mondo, eravamo al telefono con Luca Romagnoli, parte pulsante insieme a Marco ‘Diniz’ Di Nardo della band abruzzese che di lezioni sulla gestione dell’urgenza, politica e culturale, ne ha a pacchi e anche qui, non è venuta meno alla sua naturale tensione.

Per I Bambini Morti è una piccola perla lasciata a tutti, inclusi i cani e porci (soprattutto a loro) a inizio maggio in attesa di venire fuori con il loro settimo lavoro, Gli Anni di Strapiombo, in autunno. Titolo che è già indice di una valutazione che la band ha fatto l’anno scorso, quando è tornata a presentarsi con il suo nome per intero, e con ancora più foga a partire dalla data zero del tour di ritorno alle origini, quelle di AUFF!, al Transumare Festival del 2025. Qui “noi cerchiamo di affrontare tutte le tematiche della vita, perché ci sembra più giusto, più onesto, e soprattutto raccontiamo sia quelle più belle che quelle più brutte” dice Romagnoli. “Perché, appunto, raccontare tutte queste sfaccettature dell’esistenza, le rende più vere”. E oggi di verità ne abbiamo troppa, ma anche troppa poca.

Allora si arriva a Per I Bambini Morti. Un altro titolo che vuole lasciare un momento di sgomento nello stomaco: niente appeal, niente piacioneria, solo una realtà brutale. Spiega Romagnoli che il loro è uno spirito sabotatore: se il pezzo sembra troppo “accessibile” sentono il bisogno di romperne l’equilibrio, in questo caso con il titolo. Perché poi tutto il resto è ostinatamente pacato, nel procedere nell’orrore.

“A volte sono le canzoni che scelgono noi. Negli ultimi tempi, forse anche per l’età, ci commuove di più la dolcezza, il sussurro, rispetto all’urlo”.

Ne esce fuori un testo poetico che stride perfettamente con la batosta del suo nome di presentazione. Qui torna l’arte: quella che deve raccontare il brutto. Parliamo di un’opera che vuole essere formalmente un cantico, perché innanzitutto i nostri si rifanno alla struttura de la Donna de Paradiso di Jacopone da Todi (XIII secolo ca.) per scrivere una specie di preghiera del brutale, ribaltandone completamente il senso (qui l’apostrofata derelitta è la Terra).

Dove nell’opera di riferimento si vive e soffre la crocifissione di Cristo attraverso lo strazio di chi lo ama di più, una madre, qui si guarda con un misto di malconcia malinconia e rassegnazione quella che è la nostra, teoricamente, di madre, “pizzicata” in un momento di lucidità fuori dalla confusione ipocrita e viscida che la vive e circonda. “Oggi siamo sommersi da informazioni e rumore. Una cosa sussurrata può essere più potente: come qualcuno che ti parla piano ma ti inquieta più di chi urla. Unire dolcezza e un tema forte ci sembrava più poetico. Poi non è sempre tutto calcolato: certe cose arrivano così”.

Non è semplicisticamente un testo di denuncia – troppo banale, lo fanno, lo facciamo tutti – ed è qui che il lavoro di un artista che si trova nell’arduo compito di interpretare la realtà arriva al suo dunque: come presento (non “vendo”), il brutto che sto vedendo?

“Forse a volte è bene farlo all’interno del proprio mestiere, della propria forma d’arte. C’è chi lo dice, forse controvoglia, poi però torna a scrivere ed arrangiare la macarena. Chi non lo dice affatto, per non correre minimamente il rischio.”

Banalmente, sembrerebbero dire Romagnoli e Di Nardo, dando alle cose il disprezzo che meritano. E allora si arriva a un titolo crudo come Per I Bambini Morti (“per non correre il rischio che i partigiani diventino esseri umani”). Nient’altro da spiegare.

Però a Luca Romagnoli abbiamo voluto chiedere di spiegare. Non solo quello che il “loro” prendere posizione, e in che modo, ma perché oggi, ora, è impossibile non farlo.

“Affrontare certe tematiche lo abbiamo sempre fatto. Nella nostra discografia ci sono diversi brani legati all’attualità: guerra, violenza sulle donne, eccetera. Anche questa volta sentivamo il bisogno di raccontare ciò che ci circonda” risponde Romagnoli. “Oggi c’è troppo chiacchiericcio sullo ‘schierarsì. Per me si tratta semplicemente di onestà. Una persona tende spesso a nascondere le proprie idee, per convenienza. Non credo che certi artisti siano talmente superficiali da pensare solo alla fidanzata che li ha lasciati o al tormentone estivo: nella loro vita pensano anche a cose serie”.

Ma è quello che spesso succede (e giustificato). Per il Management Del Dolore Post Operatorio voler raccontare solo una parte delle cose perché conviene è riduttivo nei confronti della grandezza della vita e dell’arte stessa. E comunque ha una ragione economica.

“Se un lato viene sempre nascosto, si entra in un processo industriale: si producono canzoni come prodotti qualsiasi. Gli artisti hanno tutto il diritto di scegliere anche un’altra strada, però penso che se in tutta una discografia manca sempre il proprio pensiero sull’orrore, sulle ingiustizie, credo che più che scelta artistica sia una scelta economica. Non siamo estremisti, non dico che si debba parlare sempre di temi pesanti, anche noi amiamo la leggerezza e il divertimento, ma riusciamo a goderci davvero quei momenti solo se siamo stati onesti anche su ciò che è più serio”.

E non parlarne genera ingiustizia, ancora. “Se il tornaconto numerico diventa più importante del dire qualcosa, allora si sceglie il profitto invece che prendere posizione. Sappiamo che siamo impotenti, ma forse proprio per questo è ancora più importante provarci: altrimenti lasciamo spazio all’orrore senza fare nulla”.

Questo, sono coscienti, lo fanno da privilegiati occidentali: “ma proprio per questo è importante provarci, anche solo attraverso l’empatia. È una delle qualità della poesia: sentire anche dolori lontani. Chi fa arte dovrebbe avere il coraggio di affrontare anche i temi difficili, altrimenti per noi manca di onestà”.

Peccano davvero di coraggio gli artisti che non parlano dell’orrore, dell’orrore? Anche di fronte all’incertezza di non sapere come affrontare un tema o di peccare di arroganza nel voler imporre la propria visione (per parafrasare un ultimissimo De Gregori). Per Romagnoli è sempre una questione economica, che affonda le proprie ragioni in un sentimento più ampio, collettivo. Quello dell’eliminazione sistematica del dolore dalla collettività.

“Nella nostra società edonistica si tende a cancellarlo, a fare finta che vada tutto bene. Però quando arriva, diventa devastante proprio perché si è tentato di evitarlo. Personalmente trovo la leggerezza come unico tema piuttosto noiosa: i grandi temi, vita, morte, sofferenza, sono più interessanti e danno profondità anche alla gioia. Certo, è vero che la felicità “vende” di più: la gente spesso vuole solo divertirsi e non sentir parlare di cose pesanti. Ma questo influisce sulle scelte degli artisti”.

Tutti hanno paura, hanno dolore, alla fine, dice Romagnoli. Però a volte, queste, la paura va affrontata. “Poi c’è una scelta: se metti sulla bilancia il successo economico e la dignità, devi decidere cosa pesa di più. Noi sappiamo benissimo che certi pezzi non diventeranno tormentoni. Ma li facciamo lo stesso”.

E bisogna farlo nella propria arte. “Per me la musica è la cosa più importante, è la mia vita. Se non metto lì quello che penso, ma solo in una storia Instagram o a tavola con gli amici, significa che non sto dando davvero valore a quelle idee. E magari dimostra anche una paura più profonda: quella di cambiare posizione per convenienza. E alla fine si finisce per dire solo cose che vanno bene a tutti, che però spesso non servono a niente”.

Gli Anni Di Strapiombo parlerà anche di questo?

“Non è un disco completamente politico, ma parte dall’idea che tutto sia politico. Anche la gioia lo è: se siamo consapevoli che il nostro privilegio nasce dallo sfruttamento di altri, cambia il modo in cui viviamo certi momenti. Il disco è abbastanza forte, con una dimensione politica, ma anche poetica e malinconica. E per noi quei momenti sono tra i più intensi”.