LAMANTE non dice addio, e nemmeno noi

Articolo di Marzia Picciano

La memoria è l’altra faccia dell’amore che non riesco a guardare. È una verità da dire quasi quasi sottovoce, a confessionale. Ed è anche un verso, mangiato dai toni bassi, di Governatevi, vocativo imperativo e secondo singolo estratto da Non Dico Addio, l’ultimo lavoro di Lamante. Ovvero Giorgia Pietribiasi, supernova vicentina nello scenario di artisti o aspiranti tali, che ha davvero il coraggio di esserlo. Lo aveva dimostrato già con In Memoria Di, la critica lo aveva amato, io anche a modo mio e per motivi più viscerali.

Mentre ascolto quello che è un pugno inatteso al nostro apparato digerente, sto guidando verso Rho e quello che mi arriva è la voce roca, striata senza imbarazzi di Lamante in una scenografia di asfalto e cemento. C’è qualcosa di apparentemente arido nella superficie di Governatevi, che si gonfia in un’umidità sorda di sentimenti man mano che il pezzo si srotola. E così è tutto Non Dico Addio, ed è un disco bellissimo, per animali vissuti in cerca di redenzione piuttosto che per animi genericamente poetici.

È una questione di pancia, qualcosa che nella musica e nelle liriche di Lamante emerge con forza, grazie anche alla capacità di produzione di Takedo Gohara, che nella ragazza ha creduto dal primo sguardo, o ascolto, e con lei ha registrato nel silenzio della Chiesa di San Francesco di Schio (dove tornerà a presentare il disco il prossimo 3 giugno). Ma lo sapeva anche Paolo Benvegnù con cui (o per cui) aveva reinterpretato Catherine nel ristampa di Piccoli Fragilissimi Film Reloaded, e che mi sottolineò, in una delle sue ultime interviste, quanto avesse amato l’interpretazione di Giorgia, quasi l’avesse scritta lei. Questo del resto è quello a cui mira un’artista che non vuole essere bidimensionale, ma molteplice nelle sue espressioni, ed è esattamente questo il punto di Lamante e del suo nuovo disco.

Ci vuole del coraggio ad ammettere l’esistenza di un lutto, qualunque esso sia. In 10 pezzi Lamante esplora, elabora le mille sfaccettature di quello che può essere un evento drammatico, e il vuoto che ci rende reali, qualcuno, quando rimaniamo privati di qualcosa, dopo che ci ha preso amato e lasciato a gambe aperte sul letto. E cosa facciamo, cosa pensiamo? Quelle di Lamante sono versi che tradiscono l’ansioso imperversare del nostro più grande tabù: l’impossibilità di ammettere che oltre agli inizi e ai successi, esiste necessariamente anche la fine, e non solo delle cose belle, semplicemente esiste una fine per tutto. Invece cerchiamo costantemente escamotage per sfuggire alla conclusione di qualsiasi cose, anche se questo vuol dire trascinarci in condizioni sine qua non di esistenza tossica.

Per dire: io penso quasi sempre alla morte, o meglio alla fine. La certezza che quello che oggi c’è e domani chissà la vedo, la sento dietro qualsiasi cosa batta un colpo di vita, un respiro, come se mi non mi aspettassi niente di diverso che una nota stonata anche nel mezzo della bellezza. E ne rimango sopraffatta, senza riuscire ad affrontarla. Il disco di Lamante, per dirla in breve, è la cosa più simile a questa sensazione. La differenze è che invece di metterti i brividi, riesce a guidarti mentre cadi nello strapiombo.

Così c’è la storia che non finisce mai, c’è che forse un giorno torneremo a mancarci di nuovo; c’è Un Canto Nuovo e noi che non riusciamo a dire addio a ciò che ci sta dentro. C’è anche una maternità che è più la presa di coscienza di essere rimasti soli e incapaci di protrarci come è stato fatto per noi. Una generazione quasi fallimentare eppure pienissima di sentimenti, distruttivi, certo, ma sicuramente non morta.

Lamante ci offre questa realtà su un piatto scorticato di realismo e isterismi. Il suo è un alternarsi tra momenti di riflessioni raccolte e scatti, anche di disperata tenerezza, verso un incomunicabile altro, quando decide di perdere la calma attorno a concetti da straniare vocalmente. Nei suoni e melodie, orchestrate dove bisogna imprimere l’indice per sfumare le spigolosità ruvide di Lamante in un’impronunciabile dolcezza, c’è la cifra giusta per un disco con certi obiettivi narrativi. C’è tanta Polly Jane, specialmente in Una Magia Più Forte Della Morte Sei Tu, come c’è molto cantautorato rock nazionale in Rimani Con Me e post-hardcore/emo-core italiano nelle chitarre iniziali nella chiusura di Il Mondo È Quello Che Deve Ancora Venire.

Andare a fondo di Non Dico Addio è un po’ come affrontare un cammino alla McCarthy: siamo immersi in un mondo che sappiamo già sparire oltre la nostra umana comprensione, nella nostra solitudine. Eppure non c’è sorda tristezza, ma un’inguaribile necessità di speranza. E allora torniamo a come abbiamo iniziato: il tema è sempre lì, nella memoria che non ci dà scampo. Non Dico Addio è un inno a quello che la memoria fa, senza colpa, ci dà una parvenza di esistenza a cui ci aggrappiamo con la certezza, felice, di essere nel giusto, come quando non vogliamo lasciare andare un pensiero che ci serve per sopravvivere. È un lavoro fantastico, una rivincita personale, con una struttura quasi da canzone classica italiana. Uno sprazzo nell’oscurità di un lavoro di analisi che non condanna i grigi, ma cerca di normalizzarli, accettarli, galvanizzarli per momentanee esuberanze. Se scomparissimo, se sbiadissimo da un momento all’altro non sarebbe poi così grave: non sarebbe peggio farlo senza sentirlo, andandosene nella negazione? O peggio: non sarebbe davvero orribile farlo, senza soffrire un pò?