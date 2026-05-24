L’altro pianeta di TOMA è un modo per conoscerci

Articolo di Marzia Picciano

A 44 km da Lecce e 10 minuti scarsi da Gallipoli c’è Matino, comune della provincia salentina che, in linea con il territorio, si erge con il suo dedalo di stradine di edifici di pietra bianchi in cui accogliere circa 10-11mila abitanti. In questo scenario pittoresco e forse al limite del cliché nasce cresce e scrive musica Toma, nome d’arte di Giuseppe Toma, giovanissimo cantautore recentemente ospite del palco sacro-graal d’Italia, XFactor, nell’edizione 2025, nella prima fase dei Bootcamp.

La narrativa del contrasto sembra quasi d’obbligo in questo caso, eppure non è volersi rifugiare in un’operazione semplice per raccontare quello che è il percorso di un ragazzo poco piu’ che ventenne che, in attivo in realtà da molto più tempo (scrive e compone da quando aveva 14 anni) può dire di essere finalmente arrivato alla pubblicazione del suo primo disco, Un Altro Pianeta (Zoo Dischi), un traguardo non da poco. Anche se non ritiene di avere niente di particolarmente speciale da raccontare, “però mi ritengo molto fortunato. Ho una famiglia che mi supporta completamente in quello che faccio e la mia vita è divisa tra lo studio e la musica”.

L’album include anche quello che è stato il suo primo inedito televisivo, Lettera di un soldato, pezzo liberamente ispirato a un amico nell’esercito, alla sua condizione di umano in mezzo ad altri umani al di fuori di un contesto diremmo pacifico. Il lavoro di un’immedesimazione nell’altro che poi è il fil rouge neanche troppo nascosto di Un Altro Pianeta.

Da Matino, Toma affronta quello che è il chiudersi nelle mura di un assetto di guerra, quello che quasi naturalmente (se non necessariamente) costruiamo, pezzo dopo pezzo quando siamo sconvolti, o quando ci troviamo, improvvisamente, lontani da qualcosa o qualcuno. “Parla di distanza dalle persone che si amano e della solitudine che ne deriva.” Dice Giuseppe che finiamo a vivere in un nostro pianeta, dove tutti gli altri e le cose che magari fino a qualche giorno fa ne erano parte siano immediatamente membri di altri universi.

Del resto, quante volte abbiamo guardato un universo da fuori, non riuscendo a trovarne la via d’accesso?

Ecco, Un Altro Pianeta dice che alla fine di tutto, quando poi scopriamo l’altro, riusciamo a capire se c’è acqua, forme di vita, insomma sia una replica o potenziale tale. Alla fine essere sulla Terra ci ha abituato a una percezione di “specialità” che sfuma neanche troppo velatamente in presunzione, ma allora come ha fatto un giovanissimo come Toma ad commuovere tutti a settembre dell’anno scorso, semplicemente guardando o entrando nell’universo del suo amico?

“Penso siano sentimenti normali, ho cercato di trattarli senza banalizzarli. La mia età e le cose che vivo mi portano a riflettere molto su questi temi, anche e soprattutto in relazione al mio futuro. I sentimenti che provo sono l’unica cosa che voglio comunicare col pubblico.”

Come tutti coloro che perseguono la via del cantautorato si inizia mettendo insieme parole e pensieri, e poi non riuscendi a smettere. “Ho cominciato a scrivere quando avevo 14/15 anni, all’inizio come esercizio quasi, poi è diventata un’esigenza vera e propria. Per qualche anno, era diventato impossibile per me non scrivere quando vivevo o vedevo qualcosa che mi toccava emotivamente.” Un esercizio forse estenuante, fino all’autodistruttivo? “Nell’ultimo anno soprattutto me la vivo meglio, cerco di non forzare ciò che voglio scrivere in modo da renderlo il più vero possibile”.

Un pò quello a cui mira un cantautore, in generale.

“Essere un cantautore significa rappresentare delle persone, farle sentire vicine e capite con i propri testi. Io mi ispiro molto a quelli che sono i grandi cantautori del passato, ma anche ad artisti moderni, sia italiani che esteri, soprattutto esteri nell’ultimo periodo, che nei testi portano qualcosa di diverso e che non sento in tutti gli altri.”

Eppure in Un Altro Pianeta c’è un’importante commistione di generi. Toma nasce come pianista, eppure è capace di muoversi dalla ballad pop al genere più leggero simil trap, basta ascoltare pezzi come Diversa. Se qualcosa del genere può essere interpretato come leggerezza o necessità di maturare in uno specifico flusso di identità, Toma ha una visione molto più precisa.

“Penso sia importante essere versatili, io sperimento ogni giorno, anche se le canzoni nascono sempre allo stesso modo, ovvero al pianoforte o alla chitarra con i quali mi accompagno. Musicalmente sto cercando di evolvermi, voglio trovare nuove chiavi per comunicare con le persone, senza limitarmi ad un solo genere”.

Da XFactor è cambiato molto. Forse perché pensa che la cosa più importante che gli ha lasciato XFactor sia proprio la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante. Si tratta anche di sapersi conoscere, oltre a conoscere la musica e l’arte degli altri. Lettera di Un Soldato era stato scritto due anni prima dell’esordio su quel palco. Lì c’era un focus importante sugli altri, vere e proprie miniere di storie da tradurre in musica.

“Oggi sono molto più concentrato su me stesso, su quello che vivo in prima persona. In un certo senso, ho scoperto che il miglior modo per parlare di ciò che vivono gli altri è quello di parlare di sé stessi.”

Senza però sfociare in una competizione prima di tutto con la propria mente e cuore.

“Oggi penso che tutti viviamo una condizione di pressione e aspettative superiore rispetto al passato. La vita è sempre più frenetica e i social hanno aumentato le distanze a livello sociale. In un certo senso oggi sembra tutto più difficile e sotto i riflettori.”

Un Altro Pianeta diventa anche un monito personale per ricordarci di metterci sempre in relazione a un mondo che evolve, implode ed esplode senza trovare pace, ma lasciando un senso di impotenza che diventa necessario per accendere l’elemento più importante: la connessione, e vedere l’altro, per vedere meglio dove siamo noi.