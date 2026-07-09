La sottile linea di PHILIPS ONE BLADE che ci collega alla musica, passando per il gaming

Articolo di Marzia Picciano

Nuovo anno, nuova sessione degli I-Days Milano Coca-Cola, stesse certezze. Come a dire: non conviene cambiare spiaggia e mare se l’accoppiata è vincente, per lo meno per noi. Qui si tratta degli spazi enormi degli Ippodromi La Maura e San Siro, delle ondate di calore estive che solo chi vive a Milano può comprendere e, nota positiva, la certezza che nella kermesse per eccellenza dei concerti d’estate del capoluogo meneghino c’è sempre spazio per quei comfort food musicali di noi disperati millennial. Ah, e poi c’è lo stand di PhilipsOneBlade. E queste sono certezze.

Con RockOn sono tre anni ormai che seguiamo le avventure di Philips aglo I-Days Milano Coca-Cola e ne osserviamo lo sviluppo della narrativa. Certo, ce lo siamo chiesti: davvero, un barber shop nel bel mezzo di un concerto? E invece.

Se poi mettiamo in conto che in questi primi giorni di festival di barbe, anche solo per genere degli artisti passati sul palco (dai SOAD a Foo Fighters), se ne sono viste parecchie, e che il clima non è esattamente quello che si dice di supporto per garantire una tenuta credibile della nostra presentabilità e dignità prima di perderla completamente nei mosh pit desiderati persino dai partecipanti più incamiciati (e li abbiamo visti farsi risucchiare, oh si), per quanto incredibile presentarsi in camicia in questi contesti – ecco, allora trova tutto un senso, che dire, una vera e propria utilità .

Philips One Blade è ancora presente su molteplici date di questa edizione I-Days con la sua formula salva-credibilità , beati voi uomini (mentre qui si sogna ancora lo shave bikini party con la lama universale del OneBlade Intimate – e questa è una call to action!), ma a scanso di equivoci ci tiene a sottolineare che no, non è solo per arrivare perfetti al photo-finish.

Sarà che siamo una generazione cresciuta con il concetto di non avere una Grande Guerra (semicit) ma un’insanabile fame da deprivazione di speranza (si esagera eh), eppure il più delle volte è il mercato, bellezza, a ricordarci di guardare un attimo a chi siamo e prenderci cura di noi. Anche ai concerti, si.

Perché non ci nascondiamo: saremo Millennial, ma immersi nello stesso tempo del pubblico Gen Z, e viviamo sempre meno le passioni in compartimenti stagni. L’experiential marketing diventa quasi un esperimento sociologico: capire come una stessa persona possa passare nell’arco di pochi minuti da una coda per un concerto, a un barber corner, fino a una partita a Fortnite senza percepire alcuna frattura tra queste esperienze.

Quindi non solo Philips propone una guida per non perdere la faccia, ma va oltre, porta il tema verso l’ultimo concetto di semi-realtà che ci rimane, quello del metaverso del gaming. Una collaborazione del brand ormai consolidata: l’anno scorso si iniziava con “The Sound of Play”, la playlist in Jukebox di 44 colonne sonore di videogiochi selezionate con EveryEye.it, a simboleggiare la connessione tra i tre mondi che il brand vuole unire sotto la ricerca della coscienza di sè. Per il 2026 c’è lo step two di quello che era stato Body Royale, la prima mappa Philips OneBlade creata in Fortnite l’anno scorso e che ha offerto a tutti i giocatori la possibilità di approfondire, lama (arma) OneBlade alla mano, nuovi mondi che poi si scoprono essere corpi umani.

Ancora, nell’era delle passioni ibride, la distanza tra un concerto e una partita a Fortnite è più corta di quanto sembri. Agli I-Days, Philips OneBlade prova a raccontarlo con uno spazio che unisce grooming, gaming e musica dal vivo. Da una parte i ritocchi barba prima di entrare sotto il palco, dall’altra la possibilità di immergersi nell’universo Body Royale in un’area dello stand dedicata dove, tablet alla mano, si passa lo stargate di un altro mondo, mentre siamo immersi nella dimensione di un festival. A presidiarlo Dario Ferracci, in arte Moonryde, Ambassador di Philips per BodyRoyale e dal 19 maggio guida spirituale e narrante del percorso di selezione dei membri italiani della squadra poi trovatasi a sfidarsi sul terreno virtuale in queste settimane.

Federico Barindelli, Media & PR Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia parla dell’evoluzione dall’anno scorso come di un passaggio necessario per raggiungere il nirvana: dalla mappa, alla selezione, al team, o meglio “alla ricerca di giocatori che si distinguano non solo per le loro abilità nelle battle royale, ma anche per la loro personalità unica, che siano dei veri Ambassador per il brand e di ispirazione per i giocatori del futuro”.

Un modo per presidiare quei momenti in cui le persone non consumano semplicemente un prodotto, ma esprimono la propria identità? Sarà che la musica, e soprattutto quella degli I-Days Milano Coca-Cola, vuole essere un’area, o meglio un’arena, in questa città che brucia (letteralmente), per attraversare più dimensioni e trovarsi inesorabilmente (e per fortuna) con sè stessi e la volontà di esserlo, con cura e attenzione.

Sarà possibile entrare nel mondo di PhilipsOneBlade su Fortnite o semplicemente per prendersi cura della propria barba anche nelle date di venerdì 4 settembre e domenica 6 settembre, ovviamente sempre agli I-Days Milano Coca-Cola.