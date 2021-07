JOHN MAYER: è uscito l’ottavo album “Sob Rock”

È uscito oggi “Sob Rock” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo ottavo album in studio dell’artista vincitore di Grammy, chitarrista e produttore John Mayer, anticipato dal singolo “Last Train Home”.

Il disco, disponibile in digitale, CD e vinile (nero e trasparente), dà il via a un nuovo capitolo musicale di John Mayer nella musica pop. Prodotto dall’artista stesso insieme a Don Was e registrato agli Henson Studios di Los Angeles, questo progetto segna inoltre il suo ritorno da solista dopo l’album certificato oro “The Search for Everything” (2017).

Il brano “Last Train Home” è caratterizzato dalle classiche sonorità che contraddistinguono Mayer, che vedono l’utilizzo del suo inconfondibile riff di chitarra accompagnato da un testo profondo. Maren Morris ha un cameo all’interno della traccia e del video, mentre il percussionista Lenny Castro (Toto) e il tastierista Greg Phillinganes (Stevie Wonder, Eric Clapton, Michael Jackson, Toto) hanno collaborato alla stesura del brano.

Non c’è quasi nessun artista come John Mayer. È un vero artista completo, vincitore di Grammy, un cantautore celebrato da pubblico e critica, e un chitarrista iconico. Nativo di Bridgeport, in Connecticut, si è presentato al pubblico con l’album certificato 5x platino “Room For Squares” nel 2001 e ha conquistato tre debutti al #1 della classifica di Billboard Top 200 con l’album 3x platino Heavier Things (2003), l’album 2x platino Battle Studies (2009), e l’album certificato oro “Born and Raised” (2012).

Ha venduto 20 milioni di album nel mondo e generato miliardi di stream, ha vinto 7 Grammy Awards, incluso “Song of the Year” per “Daughters”. Nel 2015, sono stati fondati i Dead & Company con Mayer nel ruolo di chitarrista e vocalist. Dalla sua formazione, la band ha completato sei tour, esibendosi davanti a 3.4 milioni di fan e diventando un gruppo capace di esibirsi con successo negli stadi. Di recente, l’album del 2017 “The Search for Everything” ha raggiunto la seconda posizione nella classifica Billboard Top 200 ed è stato certificato oro.