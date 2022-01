Janis Joplin, sensibilità e coraggio

Porth Arthur – Texas, 19 gennaio 1943: nasce Janis Joplin. L’indimenticabile donna del blues ha purtroppo avuto un’esistenza breve ma è riuscita in pochi anni a diventare leggendaria, al punto che ancora oggi è ispirazione musicale per molti artisti. La vita di Janis non è mai stata semplice, da subito bullizzata per il suo aspetto e per i suoi ideali distanti da quelli della sua casa natìa, appena possibile abbandonò la sua complicata famiglia e la sua terra per approdare in California.

“Una donna lasciata sola presto si stancherà di aspettare. Farà cose folli , sì, in momenti di solitudine.” (A Woman Left Lonely)

Quando il contesto opprime l’individuo è difficilissimo sopravvivere, si rischia di restare schiacciati, si rischia una trappola senza fine. Sarebbe successo anche a Janis se fosse rimasta lì, ma lei aveva un qualcosa di più, lei aveva un talento fuori dal comune, aveva una passione che da sempre, e specialmente negli anni ’60, è stata in grado di rompere qualsiasi gabbia: la musica.

Una voce incredibile quella di Janis, riconoscibile tra tutte, divenne cantante dei Big Brother and the Holding Company per poi intraprendere la carriera da solista.

Le doti vocali e comunicative della giovane texana le permisero in poco tempo di raggiungere il successo: Janis Joplin divenne la regina bianca del Rock and Blues.

“Piango tutto il tempo, ma ogni volta che me lo ripeto, non posso sopportare il dolore …

Ma quando mi stringi tra le tue braccia, lo canterò ancora una volta” (Piece of My Heart)

Sensibile ed unica, Janis non riuscì comunque a spazzare via tutta l’angoscia che da tempo l’accompagnava. Per tutta la sua breve vita questa giovane donna, che con la sua voce arrivava dritta all’anima di chi la sentiva cantare, cercò senza comprensione la felicità che tanto desiderava. Le sue giornate si tinsero di musica ma anche di oscurità: droga, alcool e inquietudine.

“Ma tu lo sai, io sarò sempre

sarò sempre nei paraggi se mai mi vorrai” (Cry Baby)

Janis condivideva gli ideali di amore e uguaglianza della generazione Hippy, partecipò con tutta se stessa al festival di Woodstock e nella sua vita fu in grado di trasmettere qualcosa di unico a chiunque incontrasse.

Se è vero che il potere consolatorio della sua voce passionale ed empatica funzionava con tutti ma forse non con lei, sempre troppo vicina al baratro è altrettanto giusto dire che Janis Joplin non ha mai avuto il timore di essere vera e perciò libera.

Libera di amare un uomo o una donna, libera di urlare i suoi ideali, tremendamente coraggiosa nel raccontare e sviscerare il suo dolore su un palco con le lacrime agli occhi e una bottiglia di Jack Daniel’s.

“Dolcezza, è esattamente ciò che si sentiva

Tesoro, mi ha trascinato verso il basso” (Ball and Chain)

Per chi non l’avesse ancora letta, la biografia definitiva di Janis Joplin è un’opera di 480 pagine che Holly George-Warren ha realizzato grazie ad un lavoro durissimo e una ricerca minuziosa dei dettagli della vita della cantante. Pubblicato nel 2020, “Janis. La biografia definitiva” (De Agostini) è un libro che racchiude fatti noti e meno noti di quella che è la prima Dea Rock per eccellenza. Holly George-Warren ha raccolto un numero altissimo di testimonianze, anche chi ha incontrato Janis per pochi minuti ha tanto da raccontare. Una biografia che fa male, ma da leggere in poco tempo, tanto è forte.

Sappiamo tutti poi che a 27 anni Janis Joplin lasciò questa terra, stroncata da un’overdose di eroina. Poco prima di lei Jimi Hendrix e poi la seguirà Jim Morrison. Il mondo musicale ha subito in poco tempo delle mancanze incredibili (non dimentichiamo anche Brian Jones), perdite che hanno sicuramente creato un cambiamento radicale nel modo di fare musica e di essere “Rock Star”.

Non sarò l’unica a sostenere che una delle doti più emozionanti di Janis era la sua capacità di cantare anche quando semplicemente parlava, la musica era in lei anche nella sua risata e questo non lo spegneranno mille secoli di sua assenza.