Ziopol e la magia del Fantabosco: “La musica della Melevisione continua a parlare a tutti”

Con il suo universo fatto di musica, fantasia e libertà creativa, La Melevisione continua ancora oggi a occupare un posto speciale nell’immaginario di intere generazioni. Tra gli artefici di quella magia c’è Paolo Serazzi, conosciuto dal pubblico come Ziopol, autore delle musiche più amate nate nel Fantabosco. Con il nuovo album Le Canzoni della Melevisione vol.2, pubblicato da RaiCom, Ziopol torna a dare voce a quell’universo poetico e surreale attraverso tredici brani che intrecciano ironia, profondità e immaginazione, parlando ai bambini senza mai rinunciare alla complessità.

Ziopol sarà ospite del talk condotto da Margherita Schirmacher dal titolo A bordo delle canzoni (e le letture) del compositore della Melevisione che si svolgerà al Salone Internazionale del Libro di Torino, sabato 16 maggio alle ore 14.00 nel piazzale Oval del Lingotto nell’ambito del Camper del Libro / TichetToRead.

In questa intervista il compositore racconta il suo legame personale con la Melevisione, il lavoro creativo dietro il nuovo disco e l’approccio con cui da anni costruisce canzoni capaci di coinvolgere piccoli e adulti insieme. Tra influenze musicali inattese, riflessioni sull’infanzia e il desiderio di difendere quella “parte bambina” che continua ad abitare anche il mondo degli adulti, emerge il ritratto di un artista che ha fatto della sincerità, della leggerezza e dell’ironia il cuore della propria ricerca musicale.

Che rapporto personale hai con l’universo della Melevisione?

Quando ne sono entrato a far parte, praticamente non lo conoscevo. Ma sono bastate poche settimane per venirne completamente assorbito. Era bellissimo! Lo studio TV in cui era allestita la scenografia del Fantabosco era un’esperienza multisensoriale che non si può descrivere a parole. Vera acqua che scorreva nei ruscelli, fumo dai pentoloni della strega, luci e suoni da non credere. Gli attori: numerosi, bravissimi e di un’allegria travolgente. Tutta la squadra dei tecnici, truccatori, operatori… E poi la mente di tutto, quelli che il programma se l’erano inventato e che ne conoscevano ogni più sottile sfumatura: gli Autori. Io mi confrontavo soprattutto con loro, che mi hanno accolto con favore fin da subito e tuttavia vagliavano con molta attenzione ogni mia nota! Più volte mi chiesero persino di rifare una canzone di sana pianta. Lì per lì non era certo una cosa che mi facesse piacere, ma alla fine dovevo ammettere che ne era poi uscita un’altra migliore. Ho imparato moltissimo da loro.

Quali sonorità hai privilegiato in questo disco?

In questo Vol. 2 ho voluto raggruppare – tra le altre – alcune canzoni che appartengono a un periodo ben preciso: gli anni in cui il regista fu Paolo Severini, che volle un sound ben preciso per il Fantabosco, fatto principalmente di suoni acustici, un po’ “legnosi” e un po’ sferraglianti, strumenti suonati con un groove molto ruspante, anche un po’ sporco e impreciso. Per capirci: voleva qualcosa come un Tom Waits paracadutato nel Fantabosco! Impossibile, dite voi? Bè… ascoltate ora alcuni brani dell’album alla luce di queste mie indicazioni e mi direte. Posso dirvi che io (altrettanto amante di Tom Waits) mi ci sono calato con tutto me stesso e sono soddisfatto del risultato.

Scrivere per bambini richiede più semplicità o più complessità?

Sulla questione “complessità” ho la mia posizione, che mi fa piacere esporre: so (anche per esperienza di padre, se ce ne fosse bisogno) che i bambini non hanno alcun problema a cogliere una certa complessità, sia nei testi, sia negli arrangiamenti. Trovo sciocco offrire ai bambini lavori eccessivamente semplificati, come se non fossero in grado di cogliere discorsi più evoluti: è un’offesa alla loro intelligenza. Io mi concentro soprattutto sulla schiettezza e sulla passione, penso che siano questi i fattori che i bambini colgono davvero. Per un adulto è un ottimo esercizio: mandare messaggi (nel mio caso artistici, musicali) in cui ci si riconosce totalmente, spazzando via ogni fronzolo. E dando tutto se stesso. A ben vedere, è una ricetta universale, non da relegare ai lavori per l’infanzia.

Come si costruisce una canzone capace di parlare a bambini e adulti insieme?

Penso che la risposta sia già contenuta nella mia risposta precedente: se si ha stima dei bambini, delle loro fantastiche capacità intuitive ed emotive, per loro si può comporre musica tout-court, senza introdurre limitazioni di sorta. Aggiungo che con le parole del testo possiamo dire tante cose belle, ma la vera comunicazione avviene tramite l’esempio. I bambini vedono cosa fai, capiscono chi sei e ne traggono dei messaggi. Se ci concentriamo sul dare il meglio di noi stessi, offrendo loro ciò che più ci appassiona, la nostra musica avrà più probabilità di arrivare diritto al cuore. A questo punto, l’età del nostro pubblico non farà molta differenza.

Quali valori cerchi di trasmettere?

Tra gli altri, tre valori che mi stanno a cuore:fiducia, leggerezza, ironia.

Fiducia nelle proprie possibilità, nel potersi concedere di suonare, cantare, ballare senza pensarci troppo su, senza timore del giudizio di chicchessia. E’ il giusto approccio, almeno per iniziare. Inoltre, fiducia nelle cose della vita: “nel dubbio, andrà bene”.

Leggerezza nell’accezione di Italo Calvino: “leggerezza non è superficialità, bensì planare sulle cose dall’alto, senza macigni sul cuore” (cito la frase per intero perché è di una bellezza folgorante e impossibile da parafrasare senza rovinarla!)

L’ironia, poi, è un po’ il mio marchio di fabbrica. Coltivo l’arte di non prendermi troppo sul serio e lo stesso trattamento riservo agli altri e alle situazioni della vita. L’ironia è gratis, divertente e aiuta a vivere meglio!

Che tipo di emozione ti proponi di lasciare al pubblico?

Salgo sul palco con una voglia matta di suonare. Le emozioni che il pubblico ogni volta mi trasmette sono almeno pari a quelle che trasmetto io – se non superiori. Nel concerto ci sono molti brani in cui il pubblico è parte attiva: canta suona con le mani e con i piedi, i bambini percepiscono perfettamente che senza di loro quei brani non starebbero in piedi, che in quel momento sono loro l’orchestra e che – sì – stanno proprio suonando!

Per me è un privilegio sentire che i bambini mi accolgono nel loro mondo con entusiasmo. Io ricambio, do carta bianca alla mia “parte bambina” (che nella vita adulta ho sempre difeso con le unghie e con i denti!) e mi godo momenti irripetibili.

Se c’è un messaggio che i bambini si potranno portare a casa è che sì, si può diventare adulti senza lasciare avvizzire quella parte bambina così spontanea, allegra e fantasiosa. Lo hanno visto di persona: Ziopol e i suoi musicisti ne sono la prova.