Ufficio Oggetti Smarriti: intervista a Mazzariello

Ritrovare quello che si è perso: ricordi, e perché no, un pizzico di ingenuità e innocenza per vivere al meglio quello che capita. Sta qui il DNA di Ufficio Oggetti Smarriti, debut EP di Mazzariello uscito in questi giorni per Futura Dischi.

Il giovanissimo cantautore parte ora in tour per presentare il disco.

Ciao Mazzariello, come stai? È da poco uscito il tuo debut EP “Ufficio Oggetti Smarriti”. Ci racconti come nasce il titolo?

Ciao regaz!! Tutto bene!! Sono stati giorni molto molto intensi, il carico emotivo è parecchio!! Il titolo è nato per caso. Qualche mese fa le parole “ufficio oggetti smarriti” comparivano ogni tanto nella mente. Le ho lette su un libro che stava leggendo la mia ragazza. Passa un po’ di tempo e mi ritrovo a casa di Nick, direttore artistico di Futura Dischi, alla ricerca di un titolo che racchiudesse tutto. Ad un certo punto queste parole mi ritornano in mente e da allora abbiamo usato quel titolo come rappresentazione dell’EP

Mi immagino questo ufficio, tutti noi in coda stile posta alle 18 di sera. Cosa è che hai perso e che stai cercando?



Mi sto ricercando per essere sicuro di non essermi perso mai. Specialmente quella parte di me bambino, con la sua capacità di meravigliarsi di ogni cosa. Ufficio Oggetti Smarriti è anche per lui.

C’è una canzone in particolare che sintetizza al meglio il disco, Ogni giorno. Ce ne parli?

Ogni Giorno è nata a Roma, a Trigoria (che siamo comunque ancora a Roma). Sono tornato a casa di Gaetano, uno dei miei migliori amici che mi ospita nel suo monolocale ogni volta che salgo a registrare. Insomma, ritorno a casa dopo una session con Matteo Domenichelli che ha prodotto interamente l’EP. Matteo oltre che ad essere un grande artista è una grande persona, un amico, da cui imparo ed ho imparato molto ed a cui voglio bene. Lo dico perché lavorare con lui è davvero stimolante, talmente tanto che torno a casa super preso bene e, mentre Gaetano va ad una festa (io rimasto a casa perché un po’ faccio schifo), mi siedo e mi esce in modo del tutto spontaneo il ritornello di Ogni Giorno. Il giorno seguente faccio ascoltare il provino a Matteo, entrambi siamo gasati, ed iniziamo a lavorarci!

Quando sono iniziati i lavori per l’EP? Hai dei momenti di questo processo che sono indelebili o fondamentali per il risultato finale?

I lavori per l’EP sono iniziati circa un annetto fa con un’idea ben precisa in mente, sia per me che per Matteo: svolgere le canzoni delle di notte, all’interno di una camera da letto. Molto Bedroom vibes.

Un momento indelebile durante le registrazioni dell’ep è questo: Un giorno durante la registrazione, sarà per la stanchezza o per altro, mi sento completamente sopraffatto dalle emozioni. Ero proprio stanco psicologicamente e questa condizione mi aveva messo dell’ansia. Allora io e Matteo usciamo a prendere una boccata d’aria e parliamo di varie cose personali che hanno fatto in modo di stringere il nostro rapporto e farlo crescere.

Tre dischi che hanno influenzato il sound dell’EP.

I dischi che mi hanno influenzato TOTALMENTE sono: Parachutes dei Coldplay, Blood Bank di Bon Iver e “Francesco De Gregori” di DE Gregori.

Quanto è fedele o originale rispetto all’idea embrionale del disco?

L’idea originale è praticamente il risultato finale. Io e Matteo, nonostante tutto, avevamo le idee chiare in mente e sapevamo di dover rimarcare l’aspetto acustico dei pezzi, proprio per il discorso della camera da letto e della notte. Siamo veramente fieri del risultato che abbiamo ottenuto.

Se dovessimo rifare questa intervista tra un anno, cosa vorresti poter dire?

Vorrei che mi diceste questo (e non scherzo): ”Abbiamo ascoltato il tuo pezzo con Goelier e ci è piaciuto molto! Come è nato?”

Ecco le date:

4 febbraio – Roma, Pierrot Le Fou

11 febbraio – Napoli, Riot

16 febbraio – Roma, Monk

17 febbraio – Imola, Ca’ Vaina

18 febbraio – San Lazzaro di Savena (BO), Suonare Sergio

23 febbraio – Milano, Campo Teatrale

24 febbraio – Torino, Lomi House

05 marzo – Acerra (NA), Freak

23 marzo – Pomigliano D’Arco (NA), Slevin