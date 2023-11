Rami e Tempesta: intervista a LE COSE IMPORTANTI

Disponibile da venerdì 24 novembre per V4V Records e distribuito per The Orchard il nuovo singolo RAMI E TEMPESTA de Le Cose Importanti, anticipazione del loro primo album.



RAMI E TEMPESTA parla delle cicatrici causate dalla distanza all’interno di una coppia, tra due rami che provano ad intrecciarsi, provano a stringersi nonostante la tempesta – il vincolo spazio-temporale – senza riuscire mai a toccarsi.

La band di Latina unisce un songwriting intenso al loro sound alt rock, un singolo che esorta ad andare avanti continuando a rimanere uniti e a non perdere la tenacia nei momenti di difficoltà.

RAMI E TEMPESTA è un brano di grande emotività dove alt rock e cantautorato convivono, quali sono i riferimenti, musicali e non, che hanno ispirato questo brano?

Per quanto riguarda i riferimenti musicali, sicuramente il mix dei gusti di tutti e quattro ha contribuito a questo tipo di suoni. I nostri ascolti vanno dallo Stoner al cantautorato (italiano e non) passando per il post punk, quindi il risultato era abbastanza inevitabile. Per quanto riguarda gli altri riferimenti, sicuramente il contesto socio culturale in cui viviamo oggi e il disagio personale che ne consegue hanno influito molto.

Attraverso metafore ed analogie ispirate alla natura “Rami e Tempesta” racconta la vicinanza emotiva e distanza fisica tra due persone. Come mai avete scelto di raccontare un rapporto sentimentale attraverso questa metafora?

(Giada) La natura ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. Passeggiando in campagna mi sono imbattuta in questo grande albero, i cui rami erano cresciuti intrecciandosi tra loro, nonostante partissero da punti diversi del tronco. Erano diventati una cosa sola, non li avrebbe divisi neanche la tempesta più forte del mondo. Ho provato a descrivere ciò che ho vissuto con la persona per la quale ho scritto il brano. La distanza fisica e non emotiva, la consapevolezza di quanto possano essere forti i sentimenti, quelli veri, che riescono a resistere e ad esistere nonostante le “tempeste” della vita.

RAMI E TEMPESTA rappresenta il primo tassello di un futuro album. Se doveste curare una playlist che racchiuda la stessa essenza e mood, sapreste elencarci 5 canzoni da aggiungere insieme al vostro singolo?

Sicuramente non mancherebbero:

Hey – Pixies

Darkhorse – Emma Ruth Rundle

Eyes Without A Face – Billy Idol

Special Needs – Placebo

Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) – Irma Thomas

Il vostro passato musicale abbraccia il grunge, lo stoner e il post-punk. Cosa dobbiamo aspettarci dal disco?

Una fusione di tutte queste influenze, sperando di aver tirato fuori un prodotto per quanto possibile originale. Rabbia, tristezza, consapevolezza.

Dal 23 novembre “RAMI E TEMPESTA” verrà presentato in tour, cosa avete in progetto per questi live?

Venite e lo vedrete.

Le Cose Importanti – Tour 2023

23/11 Roma – Glitch (Single Release)

07/12 Benevento – Gnostro, Ossigeno Associazione

08/12 Fisciano – Periferica Konnection

09/12 Potenza – Pipistrello

15/12 Torre Del Greco – CaféStreet 45

23/12 Sora – Deliri Café

30/12 Latina – Sottoscala9, Rocker Tv Fest