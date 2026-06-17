Quello che nasce con le THE NEW EVES

Articolo di Marzia Picciano | Foto live di Gisela Jane (courtesy of)

Dietro ogni band che si rispetti, c’è un elemento fondamentale: la chimica. Senza questo ingrediente raramente si fanno grandi cose, ma soprattutto non si fanno passi avanti; magari si finge per un po’, ma come nelle coppie, alla fine ci si guarda in faccia e o si cambia squadra, o schema di gioco o nada.

Ora, non saprei dire se la chimica va cercata disperatamente come il pezzo ultimo di un puzzle da completare, o semplicemente “succede”: quello che so è che il secondo caso è alla base di tantissimi furtuiti incontri, ed è così che si sono formate nel 2021 circa le The New Eves a Brighton, ovvero Violet Farrer (chitarra e violino), Nina Winder-Lind (chitarra e viola), Kate Mager (basso), Ella Oona Russell (batteria e flauto). Lo dice Nina parlando poco prima del loro live al palco Port del Primavera Sound (il giorno della tempesta perfetta): praticamente è stato “a kind of accident”.

Non so cosa pensassi bene del gruppo prima di incontrarle e sentirle dal vivo.

Mi trovavo di fronte l’ennesima composizione al femminile di talentuose musiciste inglesi con un’idea alta della musica, tanto da coniarvi un nome, per descrivere il loro genere, hagstone rock – un riferimento diretto alle “hagstones” (pietre forate naturalmente) che, nella mitologia e nel folklore britannico, si dice permettano a chi ci guarda attraverso di vedere la verità e proteggersi dagli spiriti maligni – e dare vita a una serie di considerazioni di stima da parte della critica e dei fan sui loro live, veri e propri rituali su cui si incanalano liriche che sono veri e propri poemi, non semplici canzoni.

The New Eve Is Rising, il loro primo disco, è un prontuario di visioni alla Spoon River di un presente che necessita di tornare un pò indietro per trovare la propria essenziale naturalità. Le quattro lo fanno in maniera molto semplice: suonando insieme nel proprio elemento (o meglio, strumento) e costruendoci sopra storie.

Molti trovano dei riferimenti ai Lankum, altri a una Patti Smith particolarmente folk. In breve, è un modo di interpretare e fare rock che ha profonde radici anglosassoni e un’impostazione da cantico ossessivo e distorto: Rivers Run Red e Highway Man ne sono chiari esempi, ma anche un pezzo come Mother sembra rifarsi a un emisfero perso tra onirismo e violoncelli grattati, che dico, grattuggiati quasi all’osso.

La verità è che Brighton è prima di tutto “casa” di una ricchissima scena musicale alternativa in Gran Bretagna (dai Porridge Radio, ai DITZ, ai British Sea Power e Royal Blood, per dire), quindi che il level playing field sia elevato non è una mera possibilità ma un parametro ben settato; il secondo punto è che di girl band, se così possiamo dire, con capacità e ricchezza di immaginario musicale ce ne sono a frotte e grazie a Dio stanno diventando sempre più normalità che eccezione (così ci risparmiamo la retorica del caso).

Quello che però non avevo considerato è che l’eccezionalità di una chimica ben riuscita tra i membri di un progetto artistico, spesso e volentieri non ha niente a che vedere con un piano programmato di azioni.

Per le The New Eves è andata così, ed è quello che con brutale tranquillità mettono sul tavolo.

Alle ricostruzioni sulla loro amicizia e avvio di un fortunato sodalizio artistico rispondono molto chiaramente: non credere a quello che viene raccontato sugli artisti. Ma imparare a scoprirli e apprezzarli. Infatti, vale la pena rivederle presto in Italia, dacchè saranno sul palco dell’Ypsygrock di Castelbuono (PA) il prossimo 9 agosto.

Innanzitutto, non c’era nessun piano. “Ci conoscevamo da un po’” dicono “ma non eravamo amiche strette, a parte alcune di noi. Ci è voluto qualche tempo. Avevamo bisogno di fare musica e alla fine ci siamo trovate insieme in una stanza”. Quando si cominciano a vedere è pieno Covid. “Con la pandemia ci siamo trovate insieme. Suonavamo in varie band e volevamo fare cose, così alla fine ci siamo trovate e abbiamo iniziato a suonare insieme, e le cose sono andate da pazzi poi, oh si” dice Ella.

Perché non c’era un piano?

“Non c era un’idea o qualcosa del genere. È stata una specie di incidente, niente di quello che abbiamo fatto è stato davvero pianificato. Ma ha funzionato”.

Come funziona la chimica. “Penso che abbiamo suonato così tanto assieme che alla fine ci siamo sentite a nostro agio. Eravamo noi, in piena onestà. Quando sei in mezzo a persone con cui ti senti a tuo agio è cosi. Inizi a sentirti vulnerabile ed è qui che possono accadere cose molto buone”. Ma soprattutto è stato molto naturale.

Va letta in questa maniera la genesi del cd. hagstone rock, mi chiedo. In realtà sì, ma non perché vi fosse una ricerca collettiva. “È solo il suono che facciamo quando siamo insieme, ciascuna di noi con il proprio stile. Il suono viene fuori da noi quattro, sai, è come se fosse una miscela delle nostre energie” dicono. “Non è che pensiamo davvero a cosa vogliamo suonare o come vogliamo suonare, non prendiamo una decisione. Le canzoni poi le scriviamo insieme, escono fuori dal nostro incastrarci. Ognuna di noi porta il proprio strumento, e infatti abbiamo riferimenti musicali molto diversi.”

C’è da dire che in termini di riferimenti le ragazze si sono fatte notare da Kim Gordon che le ha volute nel suo tour europeo come supporting band. Un’esperienza che le ha portate a girare parecchio e tentare i primi live fuori. Anche perché tra i primi incontri di prova (2021), il primo singolo (Original Sin, 2023) e il primo disco (2025) le nostre si sono prese tutto il tempo necessario per maturare.

“Tutte le nostre canzoni sono nate insieme, come in delle jam session” spiegano. “Nessuno prende decisioni prima”.

I testi delle The New Eves nascono singolarmente.

Mother era nata molto molto prima della stessa band, spiega Ella, e tra l’altro, nonostante parole e musica siano particolarmente evocative, non hanno niente a che fare con idee di femminino o femminilità.

Nel loro scrivere toccano temi e considerazioni che hanno ovviamente una base legata al femminismo, ma non c’è assolutamente una predeterminazione a realizzare un atto politico ab initio.

“Scriviamo tutte un sacco. E quello che scriviamo riflette molto quello che sentiamo e viviamo, quando lo facciamo” spiega Violet. “Processiamo le nostre esperienze, e le mettiamo in parole. È molto libero come processo. Non ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo di cosa parlare”.

C’è da smettere di chiedersi se questa sia o meno la chiave per una buona chimica, o meglio: occorre chiedersi se la chimica, l’x factor in una band o artista sia palese e destinato ad emergere, o si necessiti davvero di una ricerca costante. O, più semplicemente, di una comunicazione libera e naturalmente armoniosa.

Per l’avvento della nuova Eva forse questo è l’obiettivo realmente perseguibile: liberarsi dalla necessità di sovrastrutture per creare qualcosa di unico o anche solo valido. E dare a chi cerca nella musica soluzioni un’opportunità di scoperta. Forse, solo allora, torneremo a goderci la musica e un po’ rinasceremo, migliori.