“Quella giusta”: intervista a CRISO

“Quella giusta” parla di un argomento molto personale, affronta le incertezze, le speranze e le piccole sofferenze che si provano nell’attesa di incontrare la persona giusta. In che modo riflette il tuo viaggio personale nel mondo delle relazioni?

Con Quella Giusta non ho voluto davvero parlare di vicende legate a qualche mia relazione, ho preferito al contrario raccontare come convivo con la solitudine e con l’attesa

Il nuovo singolo bilancia sensibilità pop e narrazione emotiva. Qual è la tua ricetta per trovare un equilibrio tra melodie orecchiabili e trasmissione di emozioni più profonde?

non credo di avere una vera e propria ricetta. Per comporre i miei pezzi solitamente comincio scrivendo la musica prima delle parole ed una volta che trovo una melodia che mi piace le parole tendono a venire da sé come in questo caso. Scrivendo Quella Giusta mi sono fatto ispirare da un mood più acustico e leggero e credo che il contrasto che traspare tra questa serenità e alcuni passaggi del testo più introspettivi abbia valorizzato molto il pezzo e sono davvero contento per come è venuta fuori.

Danza e canto: la tua vita gira da sempre intorno alla musica. Da dove nasce questa passione e come si incontrano nella tua musica?

Questa passione è nata da un mio bisogno di esprimermi in un modo sincero e diretto e dalla necessità di trovare una valvola di sfogo nelle mie giornate, nella musica e nella danza ho trovato quello che cercavo

Passare da canzoni in inglese a cantare anche nella tua lingua madre, rappresenta una nuova direzione artistica. Riesci a spiegare come questo cambiamento ha influenzato il tuo processo creativo e lo storytelling del tuo progetto?

Passare da scrivere in inglese all’italiano è stato un passo cruciale per la mia crescita artistica. Nonostante sia una lingua meno fluente ad un certo punto volevo che le persone capissero fino in fondo quello che dicevo nelle mie canzoni oltre ad ascoltarle e devo dire che ogni volta che finisco di scrivere un pezzo in italiano mi da molta più soddisfazione

Guardando al futuro, riesci ad anticiparci qualcosa per i tuoi prossimi progetti o collaborazioni future?

Per quanto riguarda il futuro sto lavorando su un po’ di nuovi progetti e se non volete perderli seguite su instagram @criso.mp3 dove man mano annuncerò tutto. Ovviamente non dimenticatevi di seguirmi anche su Spotify e a continuare ad ascoltare i miei brani e quelli che arriveranno presto