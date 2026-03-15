Quella dei TA GA DA è una festa da fine del mondo

Articolo di Marzia Picciano



Parlare dei dischi che ci piacciono molto è sempre un’arma a doppio taglio. Innanzitutto, perché il rischio di rivederci banalmente dei fan girl-fan boy o quel che è, è naturale, con tutto quello che ne può emergere. Secondo, perché viene meno l’obiettività, ma allora scusate, di cosa parliamo a fare dei dischi, se non ci piacessero?

Ecco, Last Party On Planet Earth dei TA GA DA (la sigla band con cui si firmano Alberto “Tex” Tessariol diDischi Sotterranei, Jesse The Faccio, esponente di spicco della suddetta etichetta che produce tra le altre grandissime perle Coca Puma, Gazebo Penguins, Post Nebbia, Planet Opal, solo per dirne qualcuna, e Francesco Gambarotto, batterista e produttore dietro moltissime delle suddette band) rientra per me nella casistica qui descritta, ma non mi farò problemi nel parlarne con tutto l’entusiasmo che ne deriva, oltre che con la raccomandazione, dal cuore, di sfondare a forza di ascolti il vostro Spotify o lettore vinile se ne avete uno, fatelo.

Non ve ne pentirete.

Perché in questo marasma di produzioni sofisticate, grandi ritorni, waves pop e indie di ritorno, ci siamo dimenticati di come si fa brillare (nel senso delle bombe) lo stomaco. End Of The Year, un pezzo che ha la stessa esplosività duemila di una mina dei Weezer, mi è capitato sottomano mentre scorrevo instagram a pochissimi giorni dalla sua release a fine 2025: stesso effetto di conoscere qualcuno, dopo mesi di ricerca di vibes perdute persino nella monnezza, che ha tutte le cose giuste, quelle giuste per te, e senza neanche chiederlo esplicitamente. Ora facciamo che, come di regola, quel qualcuno è probabilmente già impegnato, e mettiamoci l’animo in pace, però guardiamo al quadro generale: io sono stata folgorata al primo ascolto, e quante poche volte succede?

È qui che il fangirling finisce, perché tutto Last Party On Planet Earth è una mina lasciata esplodere a cielo aperto. Quando ne parlo con loro gli dico mi ricordano si, i Foals con le loro ritmate militari, e i primissimi Kasabian (quelli di Kasabian del 2004, di che parliamo) e la voglia di sentire quella musica che avevo. Per loro è, almeno dicono, un complimento, perché per ogni pezzo vanno a trovare una reference, un suono che glielo ricordi, e li battezzano inizialmente così. Anche se poi, per me, la reference vale fino a una certa: non c’è un pezzo di questo disco che non ti metta voglia di sentirlo di nuovo, possibilmente a estremo volume.

Tutto ciò non viene per caso. Quando Alberto, Jesse e Francesco hanno deciso di mettere su una band, c’era un’esigenza precisa di fare musica “veloce”, come il nome TA GA DA, ideale per una band che facesse musica appunto, veloce e divertente. Nel frattempo con il precedente This Is How We Dance sono stati al MI AMI, al Clutter Festival di Copenhagen, dal Pro Weekend di Castellón/Valencia al palco dello Sherwood Festival in apertura agli Idles, fino a condividere il palco con Egyptian Blue, Gallus, Bee Bee Sea e Leatherette.

“Io” dice Alberto “venivo da un’esperienza completamente diversa di rock psichedelico, genere stoner, e volevo cambiare rotta. Cercavo persone con cui fare il progetto, veloce e divertente e ho trovato Jesse e Gamba. Il nome era già pronto, ci siamo trovati in sala prove durante il Covid anche perché non c’era molto altro che si potesse fare, poi sono venuti fuori i pezzi oltre alle birrette… e il resto e storia”.

Sono alle prove generali del tour di quest’anno al CSO Pedro di Padova, cambierà la scaletta, ma è in questo momento che si fa il sunto di quello che sarà il core di una serie di live che sono iniziati, a presentazione del disco, proprio questa settimana, tra Torino, Bologna e ovviamente Padova. Tre date per iniziare l’ultima festa della terra, un pò come fanno in Introduction, entry track pomposa e dissacrante che setta il tono dell’intero lavoro.

Jesse dice che “party” è la parola chiave per capire il tutto. Sia per come sono i TA GA DA, sia per l’idea che c’è dietro un disco che parla di un’ultima grande festa.

“Stavamo scrivendo il disco e lavorando a queste canzoni e, siccome tendenzialmente cerchiamo di non prenderci mai troppo sul serio, ci siamo guardati intorno, ed era sempre più palpabile la situazione che qualcosa si fosse rotto… Insomma, che le cose non si stessero mettendo bene, in generale”.

Considerando che l’iniziativa viene prima della fine dell’anno, e oggi non possiamo certamente parlare di condizioni geopolitiche pacifiche, sembra quasi che i nostri o siano interpreti dello spirito del tempo più di quanto davvero volessero, o maghi delle coincidenze. Ma ci tengono a specificare: sempre eliminando la retorica, e ovviamente, sdrammaticizzando.

Da qui una grafica ferocemente ironica come quella delle TA GA DA Airlines che se potessi appiccicherei a ogni retro di sedile Ryanair, semplicemente per mettere scompiglio (o per riportare il giusto livello di scompiglio che sediamo per il bene comune? Chi può dirlo). Che poi parte tutta da una ricerca reale.

“Cercavamo un posto un po’ post-apocalittico” dice Alberto, mentre raggiungono il loro Glovo, “e abbiamo scoperto che ci sono due aerei abbandonati in provincia di Rovigo che una volta erano un ristorante, cioè all’interno degli aerei si mangiava proprio. Adesso sono abbandonati, non c’è più niente dentro, e sono fatiscenti, molto suggestivi. Io sono convinto che se questa cosa fosse stata in Nevada ci sarebbero i pullman di giapponesi a visitarla. Invece a Rovigo ci siamo noi che andiamo a fare i video”.

La fine del mondo è in arrivo, ma noi insistiamo a delimitare i confini della nostra vita, di cosa ci tange o meno, e poi ne stiamo sempre fuori (cit). Sarebbe bene tornare a misurarsi col dramma di essere coinvolti? Sarebbe la fine del mondo. Ma ci sarebbe sempre qualche giapponese pronto a fotografarlo, da un’altra parte.

Qualcuno ha scritto, ironicamente ma non troppo: qui finisce il mondo e noi vi stiamo parlando del nostro brand. Ora, i TA GA DA sull’ironia amara di questa frase ci hanno scritto un disco che vi farebbe comprare il loro brand immediatamente, perché alla fine cosa c’è di più assurdo e affascinante di un party sulle macerie di un mondo in collasso?

“Una bella canzone triste su cui ballare” è questo l’obiettivo dei nostri tre. E noi, come loro, che ci sentiamo così sbagliati a cantare un’altra canzone d’amore (again, cit.) non possiamo che essere d’accordo.

L’indicazione è di avere pezzi sempre veloci e divertenti, ma anche no. E questo è il bello. Ad ascoltarli c’è la visione corale (nel senso anche vocale) di voler ammazzare il tempo, in poche frasi o evocazioni, se si potesse, con un ritmo incalzante, multistrato, che fonde letteralmente tutto l’armamentario di punk, post punk e rock anni ’00 per farci sentire a casa, un pò proiettarci fuori.

Quindi ne esce un disco estremamente coerente, immediato, riconoscibile, “rassicurante”, adorabilmente incendiario. E poi alla fine chiude con una quasi simbolica This Is How We Dance Now, che un pò fa il verso al precedente lavoro, straniando l’indicazione precedentemente data e salutando con una jam di quasi sei minuti. Un po’ come se Google Maps ti dicesse di prenderla più comoda negli ultimi dieci minuti di strada. Del resto, che fretta abbiamo di sbararaccare tutto alla fine del mondo?

E poi un dato di fatto: non ci sono altre band in Italia che fanno quello che fanno i TA GA DA. Lo sanno anche loro. Ed è il motivo per cui questo non è un progetto fermo ai confini nazionali, per quanto lo darei a colazione a tutti qui, almeno intorno a me. Ascoltare appena possibile, e credere, grazie.