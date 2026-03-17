“Mai avuto tempo”: un viaggio lungo 40 anni nella musica dance con Giacomo Maiolini

Intervista di Stefania Clerici

C’è un tempo che si misura in minuti. E poi c’è quello che ti scappa dalle mani mentre costruisci un impero. “Mai avuto tempo” è il libro di Giacomo Maiolini, che racconta la sua vita di produttore di musica dance, dalle discoteche di provincia alla vetta delle classifiche mondiali, dai vinili agli algoritmi, da Brescia a Tokyo.

Tra intuizioni geniali e incontri decisivi, Maiolini racconta l’industria musicale dall’interno come nessuno aveva mai fatto prima: un mondo feroce e visionario, fatto di notti infinite, scommesse cieche, amicizie che salvano e tradiscono. Una storia di musica, ma soprattutto una storia sul tempo: quello che rincorriamo, quello che perdiamo, quello che – forse – impariamo ad ascoltare solo alla fine.

In occasione della presentazione del libro, abbiamo incontrato Giacomo alla Feltrinelli di Milano e, dopo una chiacchierata insieme Linus e Albertino che hanno presentato il lavoro di Maiolini, le testimonianze di amici come Mario Lavezzi e Saturnino, abbiamo fatto qualche chiacchiera con il produttore sul suo libro e sul suo lavoro.

D: É paradossale che proprio tu titoli il tuo libro “Mai avuto tempo”, tu che con il Tempo ci hai vissuto una vita ed è stato “il battito” della tua carriera. Ci spieghi il perchè di questo titolo?

É stato scelto perchè io ho avuto con il tempo un rapporto particolare: ha scandito i momenti decisivi della mia vita. Da quando per esempio non ho sentito la sveglia e non sono andato ad un colloquio per lavorare in banca o quando ho deciso di chiamare la mia label di produzione “Time Record” solo perchè ho visto un orologio antico che mi piaceva molto in un bar. È sempre stato un rapporto conflitturale e di concorrenza, ma ho sempre cercato di anticiparlo… per questo il libro si intitola così.

D: Qual è stata la tua intuizione più geniale o l’incontro decisivo da “Sliding doors” che ti va di raccontarci?

Una delle più geniali è stata quella di andare il a creare il fenomeno “Euro beat” in Giappone. Quando ho inziato avevo 2 artisti nel mio portfolio, Patrick Cowley e Bob Irland: con loro ho preso il mondo delle loro basi e ci ho costruito delle melodie italianizzate per farle uscire in Giappone. Avevano molto successo e l’incontro decisivo è stato all’inizio del ’90 quando due signori giapponesi sono venuti in Italia per propormi di lavorare alla loro etichetta ancora sconosciuta… io ho preso un po’ di tempo anche perchè avevo altri lavori in sospeso, ma questi signori non hanno desistino e mi hanno seguito a Cannes e poi di rientro a Brescia. Così io ho fatto loro una mega richiesta monetaria sicuro che non avrebbero accettato perchè era troppo alta e speravo che andassero via, invece questi hanno accettato… e quindi ho inizato a lavorare con la Avex, che da lì a qualche anno diventerà la più grande etichetta discografica di musica pop in Giappone.

D: La musica dance non è mai “morta” al contrario dei luoghi della “dance” (vedi le discoteche abbandonate che sono state oggetto di canzoni e documentari recenti): ci racconti con i tuoi occhi questo fenomeno?

In Italia la cultura pop è un po’ di serie B, a differenza di altri Paesi europei dove è un fenomeno ben presente e culturalmente rilevante. Sì le discoteche abbandonate sono un caso, effettivamente aprire locali all’1-2 di notte e fare le 6 era tosto e si doveva arrivare a questo punto, ma ora i locali aprono prima, la musica si ascolta e si bella in altri contesti.

D:Si certo, stiamo assistendo ad un risorgimento della dance in luoghi insoliti: qui a Milano pasticcerie bonton si trasformano in dj set, Albertino mette i dischi al Brunch della Fabbrica del Vapore e invita personaggi come Jovanotti, insomma è una nuova era della disco “all day long” o solo una moda passeggera?

Questo fenomeno di soft clubbing è molto diffuso in Europa ed è arrivato anche a noi. Sì, è un nuovo modo di ballare, anche perchè come dicevo i giovani d’oggi non hanno più voglia di fare le 4 o 5 di notte per ballare. Sistuazioni diverse e diurne ti permettono di ballare in una confort zone più agevole. Non so fino a che punto potrà resistere, può essere una moda passeggera o forse no, ma quel che importa è che questi luoghi sono vettori di conoscenza e diffusione della musica dance, che entra ancora nella vita quotidiana delle persone.

Definito da Rudi Zerbi un “Hit Man vero”, Maiolini è quella persona che ha il “terzo orecchio” e che al di là dei suoi gusti personali, a seconda del mercato di riferimento sa cosa piace e cosa proporre a quel pubblico. Una musica che funziona in un posto non è detto che funzioni anche in un altro Paese, ci dice. Ecco perchè la pop music, per quanto universale e mainstream possa diventare, si sviluppa in nicchie di pubblico che poi si allargano e allargano e da remix, tape, sperimentazioni e contaminazioni, nascono hit mondiali.

Certo, il mercato musicale è in continua evoluzione ed è molto diverso da un tempo: non si usano più le cassette o il walkman, il microfono analogico è andato in pensione, ora altri strumenti muovono la sperimentazione e i soldi arrivano da investimenti diversi. La tanto discussa AI ha anche influenzato la musica degli ultimi anni e per produrre novità viene ampiamente utilizzata a supporto della creatività umana. Ma se anche uno come Giacomo Maiolini alla domanda “Produrresti musica interamente generata dall’AI?”, ti risponde “Se è una hit, sì” allora è davvero il momento di dire quanto i tempi siano cambiati.