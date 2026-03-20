LUCA RED: 5 progetti italiani che hanno già le fondamenta per durare

Il 6 gennaio scorso è uscito “Costruisci valore – Il valore batte i numeri”, il nuovo libro di Luca Red, artista, autore, produttore e manager musicale con quasi trent’anni di esperienza nel settore. Un libro che va decisamente controcorrente rispetto all’attuale ossessione per stream, views e like. In un momento storico in cui sembra contare solo quanto fai rumore, la domanda è un’altra: su cosa si basa davvero un progetto di valore? Cosa resta quando i numeri smettono di impressionare? Partendo da queste riflessioni, abbiamo chiesto a Luca Red di crearci una sua personale playlist con 5 canzoni di progetti italiani che, secondo lui, hanno già le fondamenta giuste per durare nel tempo.

È il momento di preparare le cuffie quindi: ecco cosa ha deciso di farci ascoltare.

Il futuro non si prevede: si riconosce.

“Non faccio il veggente e non credo alle previsioni costruite sui numeri o sulle tendenze del momento. Credo però in un’altra cosa: nella capacità di riconoscere oggi i progetti che hanno già identità, coerenza, profondità e direzione.

I numeri raccontano cosa sta accadendo adesso. Il valore, invece, racconta cosa può restare. Il valore vero non esplode: si costruisce. E quando c’è, tende a resistere anche quando tutto il resto cambia.

Questi cinque brani non li scelgo perché sono “i migliori del momento”, ma perché rappresentano cinque progetti che oggi mostrano fondamenta solide: una visione riconoscibile, una personalità non intercambiabile, un percorso che ha senso.

Non è una classifica e non è una profezia. È uno sguardo sul valore.”

MOTTA – La musica è finita

“Motta rappresenta un’idea di artista che oggi è sempre più rara: qualcuno che costruisce un mondo, non solo canzoni. Produzione, scrittura, estetica, presenza: tutto risponde a una direzione precisa. Non è un progetto che si consuma nell’immediato, perché non nasce per piacere velocemente. Nasce per restare addosso. E quando un artista costruisce un universo coerente invece di inseguire l’attualità, spesso è lì che nascono le carriere che durano.”

ARIETE – Mille guerre

“Al di là del pubblico giovane che intercetta, ciò che colpisce in Ariete è la naturalezza con cui il progetto sta costruendo una voce riconoscibile. Non è solo una questione di linguaggio generazionale, ma di coerenza emotiva, timbrica, narrativa. C’è un mondo chiaro dietro le canzoni, e questo mondo è leggibile. Se continuerà a proteggere questa identità senza snaturarla, è uno di quei progetti che può evolvere nel tempo invece di esaurirsi.”

KID YUGI – Sturm und Drang

“Kid Yugi è uno dei pochissimi casi nel rap italiano recente in cui si percepisce una vera direzione culturale, non solo un’estetica. C’è scrittura, c’è visione, c’è costruzione di immaginario.

Non è un prodotto che rincorre il linguaggio del momento, è un progetto che prova a costruire un linguaggio proprio. Ed è proprio questa differenza che, nel tempo, separa chi resta da chi viene sostituito.”

EDDIE BROCK – Non è mica te

“Qui la scelta è volutamente una scelta di rischio. Eddie Brock oggi non è un progetto consolidato e non ha una discografia che giustifichi certezze. Ma “Non è mica te” è uno di quei brani che intercettano qualcosa di autentico, senza filtri e senza sovrastrutture. La scrittura arriva prima del personaggio, l’intenzione arriva prima della costruzione. Non è un progetto maturo, ma è uno di quei casi in cui il seme è evidente. E quando il seme è reale, se viene accompagnato con intelligenza, può diventare qualcosa di molto più grande del singolo episodio.”

TANANAI – Tango

“Quello che rende interessante Tananai non è il successo, ma il percorso. È uno dei pochi progetti pop recenti che ha dimostrato una reale capacità di trasformazione: dall’ironia iniziale a una scrittura più profonda e consapevole, senza perdere riconoscibilità. Questo passaggio non è marketing, è maturazione artistica. “Tango” rappresenta bene questo punto di svolta: un brano emotivamente credibile, costruito con misura, che mostra una direzione. E quando un progetto impara a evolvere senza snaturarsi, ha già una delle fondamenta più rare per durare nel tempo.”

Scelte e assenze

“Scelgo anche cosa lasciare fuori. E non è un dettaglio.

Lascio fuori Olly volutamente, anche se sarebbe facile inserirlo come primo nome di questa lista. Non per mancanza di talento o di risultati nell’ultimo anno, ma perché oggi, da osservatore del settore, percepisco intorno a questo progetto dinamiche che mi convincono poco: una narrazione costruita con grande precisione, annunci molto ambiziosi in tempi rapidissimi, uno storytelling continuo che tende ad accelerare la costruzione del mito prima che il percorso artistico sia davvero sedimentato.

È una strategia legittima, spesso utilizzata nell’industria contemporanea, ma più vicina a una logica di posizionamento e di pressione commerciale che a quella di crescita organica che, personalmente, continuo a considerare più solida nel tempo. Il tempo dirà se Olly sarà destinato a restare. Il mio augurio, sincero, è che continui a essere un artista ispirato.

Per formazione ed esperienza resto diffidente verso i percorsi che diventano enormi troppo velocemente e che puntano a occupare ogni spazio possibile, perché credo che il vero valore abbia bisogno anche di silenzio, di tempo e di profondità per consolidarsi. Accelerare non sempre risponde a un’esigenza artistica: spesso è un tentativo di costruire il mito.

Ma il mito, per definizione, è ciò che resta. E tra dieci anni capiremo davvero di cosa parleremo.”

Luca Red