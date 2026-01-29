L’esperimento continua: i Perizona Experiment celebrano 25 anni di esplorazioni sonore

C’è una musica che non insegue il tempo, ma lo attraversa. I Perizona Experiment tornano a farsi sentire con “25”, un best of che celebra venticinque anni di esplorazioni sonore fuori dai confini di genere, tra psichedelia, stoner, post-rock e derive kraut. Un viaggio che parte dal 1998 e arriva a oggi, passando per album, mutazioni di formazione e collaborazioni visionarie. In questa intervista ripercorriamo la storia dell’Esperimento Perizona, il senso di questo nuovo capitolo e le prospettive di una band che, a quanto pare, è pronta a tornare sul palco.

25, il vostro nuovo album, è una celebrazione ma anche una rilettura del vostro percorso: con che criterio avete scelto le 8 tracce che rappresentano questi 25 anni di Perizona Experiment?

E’ più una celebrazione, un compleanno…il criterio e’ stato quello di dare un’ idea della musica percorsa nei 5 album, comprese le partecipazioni vocali che sono state sempre occasionali. Dei brani scelti, alcuni sono stati leggermente modificati o sezionati parzialmente per la loro durata, con l’editing di Molecola.

La vostra musica ha sempre rifiutato etichette rigide, muovendosi tra psichedelia, stoner, post rock e kraut: quanto è stato importante, ieri come oggi, mantenere questa libertà espressiva?

Non abbiamo rifiutato niente, abbiamo autoprodotto i primi 3 album, poi, quando è capitato, abbiamo collaborato con Lizard Records ed ora, con Vina Records, ci siamo anche riformati .

I generi che hai elencato ci riguardano, proprio perchè sono territori dove cresce, appunto, la libertà espressiva.

Ascoltando “25” si percepisce una forte coerenza sonora nonostante i cambi di formazione e di epoche. c’è un “filo invisibile” che ha sempre guidato il Perizona Experiment?

Il filo è la forma di adattamento musicale a forme di composizione di vario tipo… passiamo da pezzi di oltre 20 minuti, a ballate o canzoni, da canti dei delfini negli oceani, a riproduzioni del sogno su un uomo che dorme russando, da tappeti di chitarre effettate su tastiere ipnotiche con sovraincisioni da film, a poetiche riflessioni su arrangiamenti in reverse, etc…

Molti brani affrontano temi simbolici, politici o visionari (mein kampf, politicheis, orgon blunt): quanto conta per voi il messaggio rispetto all’esperienza puramente sonora?

I brani hanno tutti un argomento, dei temi appunto, il testo celato sulla musica strumentale…. inizialmente suonavamo con immagini alle spalle, dei blob sul tema trattato, quindi per “Mein Kampf” trattava gli orrori della guerra, “Politicheis” la corruzione, e così via.

Il disco si chiude con “l’infingarda pescara”, un brano molto evocativo e diverso per atmosfera: perché avete scelto proprio questo pezzo come conclusione del best of?

Il brano è nato sul testo di John Mura, poeta italo-canadese che si è esibito con i Perizona Experiment. nei primi 2000.

Il pezzo, di forma etno-folk, non so come ci sia riuscito, ma infondo evoca la zona da dove proveniamo, la costa pescarese e si può considerare una sorta di dedica.

Si parla di una possibile riformazione e di un ritorno dal vivo: cosa possiamo aspettarci dai Perizona Experiment oggi, dopo 25 anni di sperimentazione?

L’occasione è arrivata con l’uscita della raccolta in vinile pubblicata dalla Vina Records, e a partire da questo mese di gennaio 2026 abbiamo ripreso ad esibirci live… l’esperimento continua….