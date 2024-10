La verità amara dei Giorni Felici: c’é solitudine nella battaglia. Intervista a LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Articolo di Marzia Picciano

Che musica fanno i Giorni Felici? Probabilmente sanno un po’ del gusto dolceamaro e disilluso, eppure ferocemente rock, di quelli dell’omonimo, nuovo quinto disco de La Rappresentante Di Lista, uscito per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italia questo venerdì 25 ottobre. L’ho chiesto qualche giorno fa, a poche ore dalla release, a Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, menti e artisti dietro la band che più di tutte in una decade e più di attività nella scena italiana si é messa in gioco per “parlare”, prima di tutto, al pubblico, attraverso dischi sempre diversi e pure sempre incredibilmente fedeli a sé stessi, per non tradirsi mai. E nemmeno questa volta sono venuti meno alla loro missione.

Giorni Felici é un calderone di sentimenti che scoppia nella testa e nel cuore come una cotta adolescenziale, piena di rimandi agli anni ’90 nazionali e internazionali (tantissimo). Cerca un collegamento che non é assolutamente un tributo ma una connessione viscerale con quello che siamo stati – in teoria, felici. Forse. In realtà Dario e Veronica vanno dritti al sodo: c’é tanta ironia in quel “felici”, c’é l’inquietudine dell’artwork di copertina di Davide Biondelli. É un disco estremamente attuale, più rockettaro, e politico, come sempre e forse anche di più: dà voce a una crescente insoddisfazione, al lato oscuro di essere sempre i combattenti, alla delusione che in realtà caratterizza il nostro stare nel mondo, quello di una certa generazione (la nostra, purtroppo). Per questo si iscrive perfettamente nella loro produzione, pur suonando nuovo, diverso – ma sempre arrabbiato. Ci arriviamo domanda dopo domanda, da fan de LRDL voglio capire bene (spoiler: a caso o destino, parecchi momenti importanti della mia vita sono caratterizzati dall’ascolto compulsivo di loro pezzi. Insomma, qui ci giochiamo altri streaming Spotify).

Un disco é sempre un atto politico

Se guardiamo bene, da (Per La Via) di Casa, ormai più di dieci anni fa, passando per quello che rientra a mani basse nella mia discografia dell’anima Bu Bu Sad, fino al “manifesto” di My Mamma, Dario e Veronica con la loro ricerca dell’osso delle cose hanno disegnato una parabola, termine che poi non mi piace affatto, perché implica un punto di declino strutturale, mentre qui si tratta di reinventarsi. Come ci sono arrivati?

“Come vi siete permessi, dirai?” ironizza Dario. Ma non c’é niente per cui chiedere permesso, men che meno di pezzi come Mondo in cui vedo un rimando fortissimo a Cherry Lips dei Garbage. “Cavolo. Non ci avevo mai pensato! Per noi, quella canzone era tipo molto più Vasco Rossi, se cioè da un punto di vista proprio vai, vai ragazzo, vai… è molto molto italiano. Tra l’altro i Garbage sono proprio da nostra playlist, anche se non ci sono effettivamente”. Esiste una playlist che hanno creato e che hanno ascoltato tanto durante la scrittura del disco, con i Cardigans, Cranberries, Blur, FatBoy Slim quel mondo lì. Tutta gente da cui é nata una critica spietata a società ma anche un inguaribile idealismo e senso di speranza.

Foto di Simone Biavati

“Credo che questo disco sia un comunque un disco politico. Il dialogo è sempre uno strumento utile a cambiare le cose, e quando provi a cambiare le cose in qualche modo stai provando a fare, stai facendo politica, cioè in senso ampio. Ovviamente non non ci candideremo alle elezioni americane perché è troppo presto, é appena uscito il disco” scherza Dario. “Paradossalmente My Mamma lo trovo un disco più intimo, un disco di solitudini, mentre questo è un disco che che in qualche modo prova a riacciuffare il collettivo, il coro. Ci sono tanti cori, così come c’erano in Bu Bu Sad. C’è sicuramente una parabola che ci ha portato fino a qui. Non non siamo soliti replicare anche perché ci annoiamo facilmente, quindi questo disco ovviamente ha un cambiamento”. E nonostante sia un disco critico, c’é molta gioia.

“E meno male!” Veronica é schietta. “Non è una cosa brutta, ti dirò. Nel senso, in realtà é un album che ci coglie in un momento diverso della vita e non annulla quello che abbiamo già fatto quindi, fortunatamente. In un album precedente abbiamo indagato con altre parole anche degli aspetti del mondo fuori, mentre qui abbiamo parlato molto di noi. Perché forse c’era anche un pó di bisogno di ritrovarsi, proprio come individui messi in una famiglia, in un collettivo, insieme ad altri individui o altre piccole solitudini… dovevamo ritrovarci noi, anche come singoli. Queste parole gridate a gran voce, in coro, politiche, che magari c’erano anche nell’album precedente, erano una bella corazza o comunque qualcosa che tenevamo in piedi insieme, erano i nostri sogni. Erano anche una storia di un altro tempo, di un’illusione per certi versi”.

Dario: “Pensa all’immagine de il dipinto di Delacroix, La Libertà che guida il popolo. Oppure, che cosa… la Medusa? Cioè, l’idea romantica della donna che porta la bandiera, che in qualche modo abbiamo anche noi cavalcato, e che abbiamo voluto. E però penso poi: quanta solitudine, quanta fatica deve provare quella donna che deve portare quella cazzo di bandiera. Poi lo capisco che è facile ritrovarsi e rispecchiarsi però quella roba lì è un episodio. E poi, Resistere é ancora una nostra canzone. Amare è ancora uno standard alto che speriamo di raggiungere. Perché poi le nostre canzoni sono desideri. Ci sono sono aspetti che coesistono: c’è quella roba lì e dietro c’è la fatica che ci vuole, dietro c’è un corpo a pezzi. Senza quel tipo di esposizione, senza aver sventolato quella bandiera per un po’, non avremmo potuto scrivere queste canzoni”. Veronica aggiunge “Portando queste bandiere, le bandiere diventano più più grandi di te, no? Se tu non ti ricordi il perché la stai portando, la fatica la fai doppia. E quindi in un momento in cui ci si trova anche un pó smarriti, bisogna riscontrarsi un attimo”. Per Dario: “Abbiamo dovuto appendere per un attimo i guantoni, diciamo, perché abbiamo picchiato tanto. È anche utile per per ritrovarli”.

La generazione che ha smesso di uscire

Questo é quello che virtualmente succede in Ho Smesso Di Uscire, per Dario e Veronica la vera focus track del disco, nata in un momento di improvvisazione in studio a Milano, nel mezzo della ricerca accanita di un nuovo pezzo dopo Ciao Ciao, sforzo da cui poi é nata Diva. “Salvai questo audio nel telefono con scritto ‘Miracolo’ perché è incredibile che lei (Veronica) avesse tirato fuori questo. Quando quando finisce di cantare le dico: ma ‘ste parole? E io mi ricordo esattamente l’idea che per quelle quelle parole fosse troppo presto. Era troppo presto per cantare ‘la vita mi fa sentire vuotà. Eravamo nel momento di ‘io sono una Diva, o non sono più niente’… E invece già stava maturando quell’esasperazione di quella diva lì che a un certo punto rimane sola, come noi quando torniamo a casa dopo un tour in cui hai fatto 10.000 persone… e cosa si prova a essere soli? La solitudine che proviamo quando diventa solitudine e agli occhi di chi? Ha fatto un discorso alla nazione, poi si chiude, come ne Il Discorso del Re, ha quel timore lì di essere nulla, nulla.”

E nel viverla così disperatamente, questa sensazione, LDRL ne fatto un disco. “Insomma, è stato così” dice Veronica. “Nella disperazione.. non siamo bravi, diciamo, a starci troppo dentro, dopo un pó ne facciamo una canzone. La attraversiamo, anche, pero la elaboriamo. Quella canzone (Ho Smesso Di Uscire) ha dentro tanti aspetti di tutto il disco intero, di questi Giorni Felici, della solitudine e da un certo punto di vista anche del lasciare andare, e cercare di capire se si può andare al mare, appunto, e come dice nell’ultima, nell’ultima frase”.

Comincio a capire perché per Dario e Veronica questo é il loro disco più veritiero, vicino a loro. Perché rappresenta bene il disincanto di una generazione specifica. La loro, e anche la mia. Partendo dalle sonorità anni ’90, massimo 2000. Come dice Veronica: “Noi siamo di quella generazione. Quelle canzoni sono i nostri riferimenti. Eravamo dei ragazzini e delle ragazzine adolescenti, in un momento in cui tocchi con mano la rabbia, l’amore. Sono i momenti in cui cominciavi a disobbedire, a non voler stare alle regole. Quello è stato il nostro primo vocabolario. Quelle erano le parole, le canzoni che ti infilavi quando ti volevi incazzare. Credo che una volta che ti ritrovi con altre persone che sono più o meno della tua generazione, e avete degli strumenti in mano, replicate quelle canzoni, una all’inizio, per imparare a fare le cose si replicano, no? E poi allo stesso tempo, ovviamente noi abbiamo il nostro gusto, abbiamo delle nostre caratteristiche, quindi questo si inserisce dentro il nostro mondo e diventa un nuovo linguaggio per noi”.

Foto di Simone Biavati

Ma qui non si fanno cover. Per Dario si sente il 2024, ma anche rispetto a una disillusione dalla rabbia stessa e nei testi. Lo conferma Veronica: “Questo disco si avvicina moltissimo, per fortuna e forse per la prima volta, quello che poi portiamo anche dal vivo. Dal vivo noi siamo sempre stati rock. Forse prima avevamo meno dimestichezza nel trasformare delle canzoni in canzoni vere e proprie, erano più delle cose pazze, se penso a tanti brani come The Bomba, cose piu strambe. Però nei nostri live noi siamo sempre stati con pedali a palla, chitarre, amplificatori, batterie, proprio pestate. L’atteggiamento è sempre stato molto disobbediente.”

Le battaglie ci sono ancora, ma servono nuovi modi di lottare

Dario sottolinea: “Per noi la cosa più importante è affermare, con questo disco, come abbiamo fatto poi con gli altri quattro, la nostra alternativa, il nostro modo di fare musica e di di scrivere canzoni, di raccontare le relazioni, di raccontare la società, di di stare un po un pó fuori. Sembra una cazzata, ma il fatto che io e Veronica non viviamo a Milano (lui vive Palermo e Veronica in Toscana) e che ci siamo volontariamente sottratti a un sistema anche di produzione musicale, che comunque voi non vuoi e ti appiattisce, é importante. Penso che sia un processo che interessa molti, anche Simone Privitera (produttore di Ciao Ciao e che ha coprodotto alcuni dei brani di questo disco) adesso sta tornando in Sicilia dopo essere stato anni a Milano. E ahim diciamo non c’entra la città di Milano, c’entra quello che è diventata in termini di music business, di sessioni di scrittura di hitmaker, di produzione fatta con lo stampino e noi volutamente siamo andati altrove, anche fisicamente”. Un pó come Sanremo?

“Io non ci volevo andare” dice Veronica “Volevo portare i nostri contenuti, peró non ci volevo andare”. Per Dario era l’idea di raccontare Amare, il queer, una visione comunque sempre alternativa: “Con Ciao Ciao, nonostante poi sia diventata una hit, l’intento era quello di raccontare un’alternativa in termini musicale, tutt’ora la facciamo dal vivo ed è un pezzo che dialoga benissimo con questi qua (del nuovo disco)”. Per Dario e Veronica é anche raccontare una urgenza, quella di una rappresentazione della donna sbagliata (o assente, a livello di musiciste). “Ma anche la rappresentazione della donna nelle canzoni” sino ad oggi, dice Veronica “Si raccontava di questa donna sempre piegata, non so, questa sorta di ninfa, di semplificazione della della donna, sempre giovane, così, che saltava su questi letti, spensierata, felici. C’è da dire che Sanremo è stato un episodio, come tanti altri episodi della della nostra storia e da cui abbiamo tratto anche delle cose molto positive e dove ci siamo compresi, dove abbiamo capito anche cosa non vogliamo più.” Aggiunge Dario “Ci sono decisamente dei lati dei lati positivi in questa grande storia che ci portano ad oggi a fare un disco di di cui siamo decisamente orgogliosi, veramente”.

Foto di Simone Biavati

Quello che LRDL vuole portare a vedere é un cambio di paradigma che nasce da una coscienza molto precisa sul fare e portare cambiamento, e per questo Giorni Felici é ben più che un disco che gioca su una vagheggiata ipocrisia del titolo, un ossimoro. Rappresenta una chiara presa di posizione che diventa atto, azione, come tutto ció che i nostri fanno e vogliono fare. “Io personalmente mi sono accorto di quanto possa essere difficile essere in prima linea nel gestirsi delle battaglie” sottolinea Dario. Non é neanche una questione di stanchezza, quella della nostra Diva. “Penso che quello che succede è che il sistema riesce sempre a inglobarti e a disinnescare le tue modalità di lottare, di disobbedire, di reclamare i tuoi diritti. E l’ha fatto anche con quel tipo di battaglia. Oggi, penso, che serva un altro modo per per raccontare queste lotte, per ribadire i diritti che ci stanno togliendo. E non è quello. Forse non è con le canzoni, non è con un post Instagram, non è come è stato. L’abbiamo fatto, e continuiamo a farlo in un’altra maniera. Non perché non bisogna farlo, bisogna fare di tutto, bisogna inspirare, ma comprendo anche il rischio che diventi un mezzo che il sistema usi per disinnescarti. Mi chiudo per deliberare… non lo so qual è la soluzione. ”. Essere romantici rischia di venir commercializzati e presi meno sul serio, e prendere – ancora peggio – meno sul serio l’ideale, l’urgenza. Un pó quello che Giorni Felici vuole dirci. Il rischio di una bomba che sta per esploderci addosso, fatta peró di tutto quello che ci fa sentire a casa, anche se con la stessa angoscia. Come una città che ci sta addosso.

La città addosso, così come gli altri pezzi contenuti in GIORNI FELICI, sarà presto protagonista in autunno anche sul palco: LRDL 2024 TOUR riporterà infatti Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui palchi dei super club italiani a partire da novembre, insieme ai musicisti che negli anni li hanno accompagnati dal vivo e che – avvicinando l’attività in studio e quella live – sono stati coinvolti anche nelle registrazioni del nuovo materiale discografico.

LRDL 2024 Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lrdl24

4 novembre – Trento (Sanbapolis) DATA ZERO

6 novembre – Firenze (Teatro Cartiere Carrara)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

12 novembre – Carpi, MO (Teatro Comunale)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon) SOLD OUT

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

3 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

4 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lrdl24