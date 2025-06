Intervista ai PALEA: tra grunge, brit rock e sogni che si avverano grazie a Carne Fresca

Dalle sale prova alla ribalta dei grandi palchi: i PALEA sono una delle band selezionate per aprire il tour 2025 degli Afterhours, dopo essere emersi nel progetto “Carne Fresca – Suoni dal Futuro” curato da Manuel Agnelli. In questa intervista ci raccontano il loro percorso, le emozioni di questa inattesa opportunità, e la visione musicale che li guida, tra influenze brit rock e garage americano.

1. Cominciamo dall’inizio: come siete venuti a conoscenza del progetto “Carne Fresca” e cosa ha significato per voi parteciparvi?

Di Carne Fresca siamo venuti a conoscenza tramite passaparola. Dopo aver saputo della partecipazione dei nostri compaesani Grida abbiamo notato che sulla pagina Instagram di Germi c’era ancora la possibilità di candidarsi e non ci abbiamo pensato due volte.

Partecipare a Carne Fresca è stata una rivoluzione inconsapevole perché non ci saremmo mai aspettati che da una semplice candidatura mandata via mail sarebbe scaturito tutto questo. All’inizio non pensavamo nemmeno di ricevere risposta perché proprio in quel periodo stavamo inviando mail a destra e a manca per raccattare in giro più date possibili per la primavera e l’estate, ricevendo praticamente 0 risposte. Quindi è stata una bellissima sorpresa.

2. Salire sul palco come opening act del tour di una band iconica come gli Afterhours: che emozioni avete provato quando avete saputo che eravate stati scelti?

Le emozioni di ricevere una proposta del genere sono difficili da spiegare a parole perché, probabilmente, nella nostra lingua non c’è nemmeno una parola adatta che possa definire questi sentimenti profondi che sono un misto di gratitudine e gioia inaudita. Dopo qualche pianto incontrollato c’è anche probabilmente il senso di non realizzare per davvero su che palco ti ritroverai fino a quando non lo vivrai im quel momento.

Palea opening act al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon

3. Quanto è importante per una band emergente come la vostra poter contare su iniziative come “Carne Fresca”? Pensate che manchi ancora spazio per le nuove leve nella scena italiana?

Iniziative come Carne Fresca devono essere uno spunto per tutte le altre figure di spicco che ci sono Italia per dare lo spazio che serve veramente alla scena emergente e underground. In Italia ci sono tante parole e pochi fatti. Carne Fresca ha dimostrato esattamente il contrario: senza dirci nulla, senza darci alcun tipo di aspettativa (perché come abbiamo già detto prima, noi siamo partiti pensando che nel migliore dei casi saremmo finiti a suonare nel locale di Manuel Agnelli e niente di più) ci ha dato tutto, anche quello che mai avremmo pensato potesse accadere.

In Italia manca sempre lo spazio per le nuove leve, però quando si sta in una gabbia sovraffollata è anche difficile riuscire a ricavare lo spazio necessario per respirare.

4. C’è una canzone del vostro repertorio che sentite rappresenti meglio la vostra identità? Quale sarà il brano con cui vorrete lasciare il segno dal palco?

Tra il nostro repertorio, As We Fall è sicuramente il pezzo che sentiamo ci rappresenti al meglio e che secondo noi rappresenta bene anche l’idea di essere artisti in questo momento storico. Basta poco per perdersi completamente nei meandri di un mondo gigantesco, che pur continuandolo ad esplorare capisci non avere confini e alle volte, il senso che qualcosa non abbia dei contorni e ci imponga dei limiti, ci spaventa. Per questo motivo, bisogna cercare sempre di tenere in testa quello che è il proprio obiettivo e non lasciarsi distrarre continuamente da quello che ci circonda, ed è sicuramente quella che vorremmo lasciasse un segno alle persone. È infatti il pezzo che mettiamo all’inizio della scaletta, anticipato dal celebre monologo di Oppenheimer riguardo all’invenzione e lo sgancio della bomba atomica: così come quest’arma da distruzione di massa è stata una rivoluzione in senso scientifico ma una involuzione nel senso umano, la consapevolezza di fare musica oggi significa decidere da che parte stare, se contribuire al rumore o cercare un linguaggio che lasci un segno.

Palea opening act al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon

5. Dalle melodie brit rock all’energia del garage americano: come convivono in voi queste due anime e cosa vi ispira quando scrivete nuovi brani?

La convivenza di queste due anime molto divise nasce da un raccordo che abbiamo creato per far giungere ad un punto in comune i nostri gusti musicali molto differenti. L’EP è stato per certi versi un esperimento, che ci ha permesso di sondare il terreno su molti fronti che al tempo ancora non conoscevamo, ma che ci ha fatto spingere anche oltre limiti che non avevamo ancora infranto. Sono stati 5 pezzi che hanno preso forma in diverse fasi del gruppo, che si doveva ancora assestare su una rotta predefinita: Giulio, il cantante, è entrato dopo che le strumentali erano già state tutte scritte, e ha dovuto prendere le misure per capire come rendere sue, delle parti a cui non aveva partecipato attivamente. Poi questo EP ci ha trasformato: noi abbiamo plasmato lui e lui poi ha plasmato noi, permettendoci di suonarlo in tanti posti bellissimi, che ci hanno fatto capire quanto la possibilità di trasformare tutto questo sogno in realtà fosse tangibile e di questo ne siamo orgogliosi.

Palea opening act al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon

6. “Everything Will Fall Into Place” è il titolo del vostro primo EP. È una dichiarazione di intenti o un augurio? Qual è la storia dietro questo titolo?

Everything Will Fall Into Place è entrambe le cose: una filosofia un po’ stoica, dove tutto sembra far parte di un’ordine più grande e quello che vediamo noi sono piccoli pezzetti di un puzzle che vengono messi assieme. Questo ci è capitato di pensarlo soprattutto per eventi che ai nostri occhi sono sembrati quasi casuali, legati da dei fili sottili che per un niente sarebbero potuti anche non accadere e invece hanno reso quello che siamo noi ora. L’esempio più lampante pensiamo sia come abbiamo conosciuto Giulio e come lui sia entrato a far parte dei PALEA. L’ha beccato Samuele, il batterista, una sera che casualmente era uscito ed era andato a vedere un concerto insieme ad un amico. Lì ad aprire la serata, proprio in quel locale c’era Giulio, con la sua altra formazione ed è stata come un’illuminazione: era la persona giusta al momento giusto.

Sono i piccoli dettagli della vita che però creano un quadro meraviglioso e ci permettono di arrivare dove vogliamo arrivare. Che fosse destino o caso che incontrassimo Giulio non si sa, sappiamo solo che “Everything Will Fall Into Place” prima o poi, nel bene o nel male.