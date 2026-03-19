Intervista ai MALAMORE: «”Le vite degli altri” è lo specchio in cui abbiamo ritrovato noi stessi»

Dalle radici profonde di Veglie ai palchi dei festival più importanti d’Italia, i Malamore hanno costruito un percorso fatto di chitarre sferzanti e parole che non hanno paura di graffiare. Con il nuovo album “Le vite degli altri”, in uscita il 27 marzo, il trio pugliese composto da Osvaldo Greco, Matteo Spano e Giacomo Spedicato abbandona ogni residuo di timidezza per abbracciare un suono più ruvido e viscerale.

Abbiamo incontrato la band alla vigilia del loro speciale release party a Lecce, per farci raccontare come nasce un disco che sceglie di non smussare gli spigoli, preferendo la verità di un racconto senza filtri alla comodità del pop radiofonico.

Perché “Le vite degli altri”? È un disco che nasce dall’osservazione esterna o è un modo per proiettare parti di voi stessi in storie diverse?

E’ un disco di autoconsapevolezza. Di quello che si è, di quello che siamo e di quanto non è lontana l’idea che alla fine le nostre vite si rispecchiano in quelle degli altri e viceversa.

Com’è stato lavorare con Francesco Gaudio? In che modo ha aiutato a rendere il vostro suono più “compatto e immediato”?

Il nostro “Ciccio” ci piace considerarlo un pò il papà di questo progetto. Ci ha aiutato a ritrovare il nostro percorso artistico quando pensavamo di esserci persi. Ha fin da subito sposato la nostra idea di suono e con la sua esperienza non ha fatto altro che renderla più autentica.

“Rivoluzione Punk” e “Un fratello”: questi singoli hanno anticipato l’album. Rappresentano i due poli del disco (uno più energico e l’altro più narrativo) o sono solo la punta dell’iceberg?

Solo in termini di pubblicazione, ma possiamo dire che fanno parte comunque di un discorso omogeneo. Se dovessimo proprio mettere un brano sulla punta dell’iceberg, quello molto probabilmente sarà “Le vite degli altri”.

Osvaldo, Matteo e Giacomo. Siete insieme dal 2018. Come si è evoluto il vostro dialogo creativo in questi anni? C’è una “regola non scritta” che guida le vostre sessioni in studio?

Come nelle canzoni, anche nelle nostre vite. Nessuno cerca mai di sovrastare l’altro. IN questo modo l’equilibrio regge.

Siete nati a Veglie e presenterete il disco alle Officine Cantelmo di Lecce per il SEI Festival. Quanto c’è della Puglia “meno turistica” e più viscerale nella vostra musica?

Essendo un genere che volta sul rock/pop crediamo che ci sia molta di quella influenza musicale che abbiamo sempre seguito fin da ragazzi.