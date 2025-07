Intervista ai GRIDA: la miccia accesa da Carne Fresca e il debutto sul palco con gli Afterhours

Dalla scena underground modenese fino al palco degli Afterhours: i GRIDA sono una delle band selezionate dal progetto “Carne Fresca – Suoni dal Futuro”, ideato da Manuel Agnelli per valorizzare la nuova musica italiana.

Con un sound che fonde grunge, metal e psichedelia, i GRIDA si raccontano in questa intervista tra debutti importanti, influenze condivise e il bisogno urgente di creare una scena autentica e libera da etichette.

1. Cominciamo dall’inizio: come siete venuti a conoscenza del progetto “Carne Fresca” e cosa ha significato per voi parteciparvi?

Noi siamo stati la prima band a esibirci alla rassegna di Carne Fresca. Quella serata è successo qualcosa di magico sia per noi che per lo staff di Germi… è come se si fosse accesa una miccia che ha poi alimentato tutto quello che sta accadendo adesso. Per noi è stata una svolta, il momento in cui abbiamo realizzato che la nostra musica potesse essere importante per qualcuno e sicuramente ci ha fatto credere di più in noi stessi.

2. Salire sul palco come opening act del tour di una band iconica come gli Afterhours: che emozioni avete provato quando avete saputo che eravate stati scelti?

Eravamo molto emozionati quando abbiamo saputo dell’apertura agli Afterhours, alcuni di noi avevano già il biglietto per andarli a vedere quest’estate…

Grida opening act al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon

3. Quanto è importante per una band emergente come la vostra poter contare su iniziative come “Carne Fresca”? Pensate che manchi ancora spazio per le nuove leve nella scena italiana?

Contare su Carne Fresca è importante sì. E’ ovvio che in questo contesto possano nascere delle belle opportunità. La cosa più importante che questa esperienza ci ha lasciato è cercare di imparare a sfruttare lo spazio e gli artisti che conosciamo. L’obiettivo è creare una scena, renderla indipendente ma lasciarci anche influenzare l’uno dall’altro, per essere sempre aperti, sperimentare e creare nuova musica.

4. C’è una canzone del vostro repertorio che sentite rappresenti meglio la vostra identità? Quale sarà il brano con cui vorrete lasciare il segno dal palco?

Sinceramente crediamo di no. Porteremo i brani dell’EP ai quali siamo più affezionati e l’ultimo che abbiamo scritto. Con il tempo che ci è stato concesso siamo riusciti a scegliere i “messaggi” e le atmosfere che ci rappresentano di più. La cosa che più ci interessa è colpire con la nostra emotività ed energia.

Grida opening act al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon

5. Il vostro sound fonde grunge, metal e psichedelia. Come nasce questa alchimia e quali sono le vostre principali influenze?

La nostra identità musicale si forma mischiando le influenze che ogni membro porta in studio. Siamo molto “democratici” da questo punto di vista. Il processo di scrittura dei brani infatti non è così semplice perchè capita che ci siano della discordanze ma è una scelta in cui crediamo e che vogliamo difendere anche per far sì che i nuovi pezzi suonino diversi tra loro mantenendo una certa coerenza.

C’è chi è più affezionato al Metal, chi invece appunto si rifà al rock italiano degli anni 90’. Diciamo che quest’ultimo lo stiamo sfruttando come vocabolario per costruire il nostro linguaggio. Gli artisti che più condividiamo (come ascolti) sono sicuramente i Tool e i Verdena…

6. Nel 2024 avete debuttato con il vostro primo omonimo EP. Com’è stato costruire la vostra identità sonora in così poco tempo e cosa volete comunicare con questo primo lavoro?

Il nostro EP nasce dopo 3 anni di live in giro per Modena. E a questo punto volevamo uscire dalla nostra città: per questo motivo abbiamo fatto uscire il disco. Noi continuiamo a vederlo come un “tentativo” perchè non avevamo ancora un’identità sonora definita e forse non avevamo neanche bene idea di cosa volessimo fare, detto sinceramente.

Tuttavia, a distanza di un anno, siamo molto soddisfatti dei nostri pezzi e abbiamo capito quali “risuonano” di più in noi, è questo che ci indica qual è la direzione da percorrere.