Intervista agli ASYAB: tensione, legami e trasformazione emotiva in “Carabiner”

Con Carabiner, gli ASYAB proseguono un percorso musicale e umano che esplora le fratture interiori, i legami che trattengono e quelli che permettono di restare in piedi. Terzo capitolo di una quadrilogia nata dall’urgenza di non scegliere tra movimento e stasi, il brano mette in scena una tensione emotiva fatta di silenzi, crescendi e muri di suono che sembrano sul punto di cedere.

In questa intervista, il duo racconta il significato profondo di Carabiner, il ruolo del corpo e della memoria nella scrittura, l’evoluzione del proprio linguaggio sonoro e la necessità di accettare il peso del passato senza esserne schiacciati, trasformando la musica in uno spazio di resistenza, ascolto e riconciliazione.

In Carabiner il dualismo tra movimento e immobilità assume quasi un peso fisico. Quanto questo equilibrio nasce da un’urgenza artistica e quanto invece da una riflessione più ampia sul tempo, sulla memoria e sulla necessità di lasciar andare? E, dentro questo oscillare, come si fa a non spezzarsi?

Non penso esista un confine netto. L’urgenza arriva sempre prima di noi, è una spinta cieca. Poi, quando ci fermiamo a guardarla, ci accorgiamo che ha preso la forma del momento che ci portiamo addosso. Carabiner è nata così, senza alcun precedente confronto, senza demotake da cui partire: spontaneamente, da un momento in studio che per entrambi e per motivi diversi significava necessità di fuga e, allo stesso tempo, da un peso emotivo che, invece, continuava a tenerci lì. Non c’è una formula per non spezzarsi. A volte resti sospeso per mesi, altre volte ti lasci cadere e scopri che l’impatto non è così devastante come immaginavi.

Il brano si apre in una dimensione fragile e sospesa, per poi esplodere in un muro di suono. Qual è il vostro processo compositivo per costruire trasformazioni dinamiche così nette e cinematografiche? Il silenzio ha un ruolo nel definire i vostri climax?

Luca: Il silenzio è uno spazio che accoglie le decisioni prima che diventino suono. È quel momento in cui pensi ti “ok, respira, ora entri”. Lavoriamo molto per sottrazione e la batteria spesso entra quando la storia ha deciso che è il momento. Io mi limito ad assecondarla, o almeno faccio finta che sia così. Le esplosioni non sono mai casuali, ma neanche organizzate a tavolino. Cerchiamo di costruire una tensione che sembra sempre sul punto di cedere.

Tommi: Cerchiamo curve, non gradini. Ma a volte una frattura serve. In Carabiner la fragilità iniziale è quasi un ambiente naturale: la melodia cammina da sola, incerta. Poi, lentamente, inizia a pretendere qualcosa, come se il brano dicesse: “Non posso restare così”. Il muro di suono arriva quando non c’è più niente da trattenere.

Carbiner come metafora di un legame che trattiene e sostiene allo stesso tempo… Secondo voi, qual è il confine tra un legame che ci radica e uno che finisce per immobilizzarci? E come avete tradotto questa ambivalenza nella struttura del pezzo?

Luca: Il confine esiste solo quando provi ad attraversarlo. Fino a quel momento un legame è solo una forza che ti àncora e basta. Sei tu che decidi se quell’àncora diventa zavorra o salvezza. Purtroppo, quando un legame diventa stretto te ne accorgi subito, ma se ti sostiene, se ti tiene in piedi, lo scopri dopo. Abbiamo tradotto questa ambivalenza lavorando su due tensioni: un movimento che chiede spazio e un peso che lo rallenta. L’esplosione finale è l’istante in cui il legame non si scioglie, ma cambia direzione. Non c’è liberazione totale, solo un altro modo di continuare ad andare avanti.

Tommi: Per me non esiste un confine. C’è solo l’intenzione con cui lo guardi.

In Carabiner c’è la linea di piano di Luca, melodica, ipnotica, che vorrebbe dissolversi e invece insiste, torna indietro, si trattiene, fino a sommarsi a tutto il resto, senza mai morire.

Nel climax, la progressione delle chitarre e la distorsione diventa il punto in cui accetti che non te ne vai davvero. Resti legato. A volte va bene, a volte no.

Nel vostro percorso emerge una ricerca costante: accogliere il passato senza esserne sopraffatti. In che modo la musica diventa, per voi, uno strumento di riconciliazione?

La nostra musica, la musica in generale, ci permette di dire cose che altrimenti non sapremmo formulare. È un luogo dove il passato non è un macigno, ma un materiale da modellare e rielaborare. In questo, suonare, produrre, anche solo trovarsi in studio, è stata pura salvezza in questo ultimo anno e mezzo.

Tutti i brani della quadrilogia sono nati da questo stato d’animo, da questa necessità. Altre volte non è stato così, ma in questo caso sì e ci siamo concessi di non scegliere: non tra la nostalgia e l’impulso a scappare, non tra la ricerca di soluzioni e l’immobilità. Abbiamo lasciato che tutto coesistesse, anche quando era scomodo. Forse la riconciliazione è proprio questo: non risolvere, ma accettare la complessità del rumore che ti porti dentro.

La vostra evoluzione dal post-rock strumentale a un linguaggio ibrido — elettronico, narrativo, contaminato — apre nuove possibilità espressive. Quali possibilità avete scoperto nell’incontro tra drum’n’bass, synthwave, ambient e i vostri caratteristici muri di suono? E cosa avete scelto di “portare con voi” del vostro passato sonoro?

Luca: Da quel passato classic post-rock ci portiamo dietro tanto, come la distensione degli arrangiamenti, la ricerca del passaggio armonico che arrivi allo stomaco, e di certo una cosa: il bisogno fisico del crescendo, il momento in cui tutto si gonfia fino a traboccare. Ma ora lo costruiamo diversamente, non più come un inevitabile picco, ma come un respiro che può anche frenarsi, rompersi, ripartire. Le dinamiche sono sempre state il mio modo di raccontare ciò che non riesco a dire a parole. Il passaggio da fragile a monolitico è un gesto narrativo, ma non lo penso mai come “adesso facciamo la parte che esplode”. Piuttosto parto da un dettaglio ritmico, da una percezione o da un errore. Se funziona, il climax non è solo forte: è inevitabile, come se il pezzo avesse dovuto arrivarci da sempre.

Tommi: L’elettronica ci ha dato la libertà di pensare il processo creativo come uno spazio, non solo come una linea temporale. Ci piace riempire quello spazio, ma poi cercare cosa non deve esserci: tagliare, svuotare, lasciare il minimo indispensabile. Quando arrivi al punto in cui togliere ancora significa far collassare tutto, allora puoi spingere. Se non c’è respiro, il muro di suono è solo rumore.

Nella vostra trilogia — presto quadrilogia — emerge una continuità emotiva forte. Qual è il filo che davvero unisce Do We Wanna Be a Riot, We Will Be Stuck Here Anyway e Carabiner? E cosa possiamo aspettarci dall’ultimo tassello di questo percorso?

Luca: Tre brani come tre momenti di riflessione alla stessa domanda, che forse non sappiamo neanche formulare bene e che cambia, a seconda di chi li sta ascoltando. Il filo è lo smarrimento degli ultimi anni, la lotta, l’accettazione, l’urgenza di non restare inermi, la voglia di una rivoluzione: emotiva, personale, sociale. Il prossimo capitolo sarà un ennesimo tentativo di risposta, forse solo meno spaventato dalla domanda.

Tommi: Il filo è la tensione, sempre la stessa, ma ogni volta con un nome diverso.

Do We Wanna Be a Riot era l’urgenza di reagire, di immaginarsi ancora in grado di iniziare una rivoluzione, We Will Be Stuck Here Anyway era la presa di coscienza del limite, come una stanza senza finestre mentre Carabiner è l’accettazione che si possa avanzare anche legati e facendo pace con il peso che ti porti dietro. Il quarto pezzo, NOVE, sarà uno spostamento laterale: smettere di fossilizzarsi sul peso, ma guardare cosa succede quando lo lasci andare. Forse sarà il più sincero dei quattro.