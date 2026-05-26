Intervista agli ALLERTA! “Produci, consumi, crepa” 2.0. Il punk sociale e l’era di una nuova alienazione.

Intervista di SERENA LOTTI

Il 1° maggio, è trascorso da poco ma non poteva esserci data più giusta per il ritorno degli ALLERTA! giovane band toscana che ritorna sulle scene con un nuovo singolo che dichiara essere Uno sguardo intenso sul mondo del lavoro e sulle sue contraddizioni.

C’era un tempo in cui il punk in Italia non era solo una questione di autogestione e bpm, ma il megafono della classe operaia, un cortocircuito di ideologi, controcultura e resilienza. I giovanissimi ALLERTA! guardano al passato pur stando ben radicati nel presente e recuperano quell’attitudine, la filtrano, le cambiano forma, colore e cosnistenza e la calano dritta nel 2026, adattandola alle derive del disagio di oggi. Senza fare citazionismo, senza fare passatismo storico. Attraverso un punk politico che sa di fabbrica e protesta, il quintetto toscano pubblica il 1° maggio “STACHANOV”, un brano che ricorda i dilemmi concettuali dei CCCP, la spinta hardcore dei Negazione e l’ironia amara degli Offlaga Disco Pax. Fuori dalle logiche dei trend attuali, il loro è un punk viscerale e sociale. Una critica diretta alle nuove precarietà e ai ritmi alienanti di un mercato del lavoro schiacciato dal solo profitto.

La band si forma nel 2022 all’interno della Jam Academy in Toscana. Dopo un anno di rodaggio passato a scrivere e definire la propria identità punk, la band esordisce nell’estate del 2024 con il primo brano su Spotify, “Anche se muoio”, antipasto di un primo EP omonimo che a dicembre dello stesso anno incassa l’ottimo gradimento della critica. Il 2025 è l’anno della svolta e dell’ingresso in major: sotto Epic Records, gli ALLERTA! lanciano la volata verso il nuovo album con i singoli specchio del nostro tempo “Assicurazioni sanitarie” e “Nonno con smartphone”.

L’ultimo lavoro STACHANOV è un singolo che è al tempo stesso denuncia, sfogo punk e analisi lucida sulle contraddizioni del mercato del lavoro contemporaneo. Lontano dalla retorica celebrativa, gli ALLERTA! ci restituiscono un ritratto amaro e reale di una società dominata da ritmi estremi e profitto.

«STACHANOV è un brano crudo che denuncia l’ipocrisia del lavoro e della società, tra rabbia personale e critica al sistema – racconta la band – Un manifesto di disillusione e resistenza, dove il conflitto interiore diventa simbolo della ricerca di autenticità in un mondo dominato dal profitto».

Ho fatto quattro chiacchiere con i ragazzi e mi sono fatta raccontare la genesi di questo nuovo manifesto di disillusione e resistenza. Ecco cosa mi hanno detto.

Ciao ragazzi, benvenuti su RockON. Avete scelto il 1° maggio per l’uscita di STACHANOV che affronta l’ipocrisia del lavoro. Per fare una citazione necessaria…Giovanni Lindo Ferretti cantava “Produci, consuma, crepa”: trent’anni dopo, la situazione è peggiorata o è solo cambiata la forma dell’alienazione?

Crediamo che la situazione sia peggiorata, e lo abbiamo raccontato anche in un brano del nostro primo EP, Produci Spreca Muori, (PSM). Il titolo riassume bene il cambiamento che vediamo, l’atto di consumare si è trasformato in uno spreco continuo. Basta osservare quanto venga spinto il mercato del fast fashion e del monouso, spesso a discapito del riutilizzo, oppure anche a fenomeni come l’obsolescenza programmata, che alimentano ulteriormente questo meccanismo.

Anche sul fronte del lavoro ci sembra evidente che qualcosa non torni. Uno stipendio di 1.500 euro insieme a ritmi e condizioni che spesso vengono presentati come libertà, rischia in realtà di essere solo una forma di contenimento sociale, ti fanno credere di essere libero, mentre spesso sei intrappolato in un sistema che assorbe tempo, energie e possibilità. Per noi il lavoro, troppo spesso, assume i contorni di una nuova forma di schiavitù.

Ci teniamo a dire che non si tratta di rifiutare il lavoro. Prima che qualcuno dica che “i giovani non hanno voglia di lavorare”, va precisato che tutti noi svolgiamo lavori veri oltre alla musica. Viviamo in prima persona questa realtà, ed è proprio per questo che sentiamo l’urgenza di raccontarla.

ASSICURAZIONI SANITARIE e STACHANOV affrontano temi sociali molto diretti. Si tratta di una questione di responsabilità come band punk? Volete essere una voce di dissenso e protesta in un panorama musicale spesso disimpegnato su questi temi?

Siamo convinti che ogni artista racconti la propria realtà, nel modo che conosce meglio. La nostra non vale più di quella di altri, semplicemente è la nostra, ed è l’unica cosa che possiamo raccontare senza mentire.

Noi non facciamo musica per atteggiarci a profeti o salvatori, ma per dare voce a quello che ci attraversa, ciò che ci fa stare bene, ciò che ci distrugge, le contraddizioni che vediamo ogni giorno e che spesso vengono ignorate. Mettiamo tutto lì, senza filtri, senza maschere.

Se questo arriva alle persone, bene. Se non arriva, continueremo comunque a farlo nello stesso identico modo, perché non è una strategia e non è un personaggio, è ciò che siamo. Sincerità, anche quando è scomoda. Anche quando non conviene.

In Inghilterra, band come i Sleaford Mods o i Bob Vylan usano il minimalismo e la ferocia sonora per raccontare il precariato e le contraddizioni del sistema, i Viagra Boys, il sarcasmo per smontare il machismo e il tema del successo, ed in generale band più mainstream come Idles, Fontaines D.C. o Shame hanno riportato il genere post-punk al centro del dibattito, lasciando che parlasse delle crepe della società contemporanea. Ci sono delle band straniere vi hanno ispirato nel trovare il coraggio di essere così diretti e politici?

Le nostre influenze sono molteplici e affondano in percorsi diversi. Abbiamo seguito l’evoluzione di band post-punk contemporanee come Shame, Fontaines D.C., Black Midi e i sempre poco citati Squid, gruppi che nei testi e nella ricerca sonora hanno sempre mantenuto una marcata impronta politica. Parallelamente, seguiamo molte realtà apertamente schierate che ci hanno spinto a essere diretti, onesti e senza filtri.

Tra queste ci sono i Gel, purtroppo non più attivi, i Title Fight di Kingston, Pennsylvania, e naturalmente i Rage Against the Machine, che per tutti noi hanno rappresentato una presenza fondamentale, soprattutto durante l’adolescenza. Anche i Metz e gran parte dei progetti di Ian MacKaye (Minor Threat, Fugazi, Embrace) hanno avuto un impatto enorme sul nostro modo di intendere musica.

Un capitolo imprescindibile sono poi i The Clash, con London Calling ci hanno insegnato che il punk non è solo una questione di velocità o chitarre distorte, ma, prima, soprattutto nella testa. Brani come Lost in the Supermarket ci hanno mostrato con lucidità dove si annidano certi meccanismi del nostro tempo. Allo stesso modo, i Dead Kennedys con Fresh Fruit for Rotting Vegetables e i Blitz, soprattutto con Second Empire Justice, hanno rappresentato per noi veri e propri manifesti sociali, capaci di dare voce alle sottoculture e al disagio di un’intera generazione.

Da lì, il passaggio verso il crust e il d-beat è stato naturale, Discharge, Wolfbrigade, Anti Cimex, Tragedy e molte altre band ci hanno trasmesso quella dimensione più estrema, viscerale e radicale della protesta sonora.

La Toscana ha una storia importante di musica alternativa e controcultura. Quanto hanno influito le vostre origini e gli ascolti di formazione nel plasmare un’identità che non vuole essere solo “rumore”, ma un messaggio strutturato?

La Toscana, a livello musicale, ha sempre avuto un’identità fortissima, e per noi è stata una componente fondamentale nella costruzione del nostro percorso.

Abbiamo ascoltato tantissime band come Neon, Diaframma, Moda o i Litfiba di Desaparecido che assieme a molti altri gruppi (e anche grazie all’Ira records), ha fatto muovere i primi passi della new wave/post punk fiorentina. Ovviamente Siberia dei Diaframma è stata una colonna portante nei nostri ascolti come anche il meno citato tre volte lacrime e boxe Ci sono stati anche gruppi come Baustelle (Siena), che comunque abbiamo ascoltato in adolescenza tra un pezzo nichilista dei Pisciosangue ed un “Sabato nero” dei Carlos dunga, oppure i dimenticatissimi Mannaia (Arezzo), che con il loro EP “Ricordi di un’estate” ci accompagnavano con un punk rock spensierato e che adesso ci strappa un sorriso quando ci ritroviamo al mare di Torre Annunziata. Insomma lo possiamo affermare: si, la Toscana ci ha sicuramente dato una mano anche a trovare la nostra identità musicale e mettendo insieme tutti i nostri ascolti siamo riusciti a creare un sound sicuramente più strutturato e che non vuole essere solo rumore.

Entrare in una major è spesso visto dai puristi come un controsenso per chi fa punk di protesta. Come rispondete a chi pensa che il punk debba restare confinato nell’underground per essere autentico? È possibile fare “guerriglia culturale” dall’interno del sistema?

C’è questa convinzione secondo cui firmare significhi automaticamente vendersi, ma nel nostro caso non è così. Nessuno ci ha cambiati, perché il motivo per cui qualcuno ha deciso di investire su di noi è proprio ciò che eravamo già.

E poi c’è un altro punto fondamentale: tutti noi lavoriamo: orari, responsabilità e ferie limitate. E quelle ferie, invece di spenderle in vacanza, spesso le consumiamo per andare in tour, o per andare a registrare a Milano, perché per noi anche quello è lavoro, è sacrificio, è fatica, è scelta. Non è un gioco.

Quindi il punto è: chi, realisticamente, direbbe di no a qualcuno disposto a investire economicamente in un progetto in cui crede, senza snaturarlo, senza cambiarlo di una virgola, ma anzi aiutandoti ad alleggerire costi, pressioni e difficoltà? Chi rifiuterebbe un’opportunità che può permetterti di continuare a fare ciò che ami con più possibilità e meno peso sulle spalle?

Molte critiche, sinceramente, sembrano arrivare più da preconcetti o frustrazione che da una reale comprensione delle cose. Perché è facile parlare da fuori, molto meno è vivere davvero certe dinamiche. Noi siamo ragazzi che lavorano, si impegnano, sacrificano tempo, soldi e libertà per portare avanti un progetto in cui credono. E onestamente, prima di criticare, bisognerebbe almeno avere rispetto per questo.

Con chi fareste un feat e perchè?

Ci prendiamo la libertà di fare tre nomi, Bull Brigade, Discomostro e Bluvertigo.

Ci sarebbero anche molti altri artisti con cui ci piacerebbe collaborare, ma questi tre rappresentano qualcosa di speciale per noi. Sono progetti che seguiamo con un’attenzione quasi ossessiva, perché nel loro percorso artistico troviamo qualcosa che ci colpisce davvero a fondo, sia musicalmente che umanamente.

Ognuno di loro, in modo diverso, ha lasciato un segno importante nel nostro immaginario, per attitudine, sensibilità, identità e capacità di trasmettere qualcosa di autentico. Al di là della musica, ciò che apprezziamo profondamente è anche il fatto che li percepiamo come persone vere, genuine, con una coerenza rara.

Per questo, più che semplici featuring, queste collaborazioni rappresenterebbero per noi una soddisfazione enorme, quasi la realizzazione di un desiderio costruito nel tempo attraverso stima, ascolto e rispetto.

Consigliate 3 dischi ai lettori di Rockon? (3+3+1)

Franco Battiato – Patriots (1980)

Gianluca Grignani – La fabbrica di plastica (1996)

Il Teatro degli Orrori – Dell’impero delle tenebre (2007)

Disfear – Live the Storm (2008)

Laguna Bollente – Riviera dei Riviera (EP, 2022) / Fanta Sbocco (2025)

bloody/bath – In an Empty Space, I’m Screaming (2024)

ROPE. – For All the Marbles (2026)

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