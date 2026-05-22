Intervista a SANDRI: tra fiori di campo e quadri storti, ecco la mia “Animalerie”

Una stanza con i quadri storti, fiori di campo sul pavimento e un’instabilità cronica che cerca continuamente il suo respiro.

A un mese dall’uscita del nuovo album Animalerie (Pioggia Rossa Dischi), il cantautore cesenate Sandri si prepara a portare il suo immaginario viscerale e a tratti alieno sul palco del MI AMI Festival 2026, sabato 23 maggio.

Tra fragilità, rumore e la costante ricerca di una “casa” emotiva, abbiamo fatto una chiacchierata con Michele Alessandri per esplorare le stanze interiori e l’affascinante ambiguità del suo ultimo lavoro. Ecco cosa ci ha raccontato.

“Animalerie” sembra più un luogo che un album: se dovessi raccontare la “stanza interiore” in cui è nato, quali odori incontreremmo? E chi la abita, oltre a te?

“Animalerie” è una stanza con ai muri quadri storti e, a terra e dal soffitto, fiori di ogni colore e tipo; al posto del pavimento, ancora fiori di campo. Inevitabile, quindi, l’odore di questi e della terra. Oltre a me e a un bicchiere di vino, ci sono un gatto nero, una gallina e tanti tipi di insetti, sui fiori e sottoterra. Da un buco sul soffitto si scorge il cielo blu con qualche nuvola e, anche lì, vedo passare una grande varietà di volatili.

Nel disco convivono malinconia e distorsione, come due facce della stessa medaglia: è una tensione che insegui consapevolmente o qualcosa che emerge inevitabilmente dal tuo modo di stare al mondo?

È qualcosa che mi viene naturale, che fa parte di me ed è inevitabile: dove c’è caos c’è poi rilascio e respiro, e dove c’è respiro c’è, in un modo o nell’altro, bisogno di creare caos. Mi piace che nei brani questi due elementi si mescolino per poi trovare il loro modo di risolversi e stare insieme.

La domanda “che cos’è casa?” attraversa tutto il progetto: durante la scrittura sei arrivato a una risposta? E, più in generale, che significato ha per te la parola “casa”?

Casa per me è il posto dove il nostro corpo riposa e quindi è del tutto esposto a qualsiasi tipo di situazione e totalmente inerme; quindi casa dev’essere un posto di fiducia e di pace.

Nei brani tutto sembra sfumare e mescolarsi: cosa ti permette questa ambiguità che un racconto più realistico non riuscirebbe a restituire?

L’ambiguità, a mio parere, è molto interessante perché richiama sempre quell’insieme di tensione e rilascio, di caos e risoluzione. Mi piace giocarci e credo inoltre vada a braccetto con la mia emotività.

Si percepisce una costante instabilità: hai mai sentito l’esigenza di “risolvere”, o per te è fondamentale lasciare le emozioni aperte?

L’instabilità credo derivi da quella tensione della quale abbiamo già parlato e per me è fondamentale, come fondamentale è la sua risoluzione. In “Animalerie”, per quanto mi riguarda, ci sono varie risoluzioni.

Rispetto a “Divertimenti”, cosa hai dovuto abbandonare — o rompere — per arrivare a “Animalerie”?

Fortunatamente non ho dovuto abbandonare nulla o rompere niente, perché questo disco è venuto con molta naturalezza e, nello stesso tempo, con molta urgenza.

I singoli “Bye Bye Samurai / Vite” e “Cose esplose” sembrano anticipare bene l’atmosfera del disco: che funzione hanno all’interno della narrazione complessiva?

“Bye Bye Samurai / Vite” è un brano che rappresenta bene tutte le cose che abbiamo citato: l’ambiguità, l’instabilità, la tensione, ma anche il rilascio e la risoluzione nella seconda parte, “Vite”. “Cose esplose”, invece, è un brano un po’ più a fuoco, più arioso. Secondo me questi due singoli davano modo di non capirci niente di quello che sarebbe stato il disco e quindi di tornare sempre da capo all’ambiguità, che trova però una risoluzione con l’ascolto dell’intero lavoro.