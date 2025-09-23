Intervista a GRETA GRIDA: «Ho cambiato TUTTO, ora sono pronta a prendermi tutto»

Ciao Greta Grida, benvenuta su Rockon! “TUTTO” è il tuo nuovo singolo, e segna un po’ un ritorno a distanza di più di un anno. Che cosa è cambiato e su cosa hai lavorato negli ultimi mesi?

In questo periodo d’assenza è cambiato praticamente TUTTO (lol): il mio team di lavoro, sia quello organizzativo che (quasi totalmente) quello artistico, le mie mire, i miei gusti, le mie idee… credo di essere finalmente arrivata ad un buon livello di maturazione artistica, ecco perché sono uscita adesso con questo nuovo singolo: mi sento pronta a prendermi tutto.

Cosa possiamo aspettarci dai prossimi singoli?

Tante cose diverse: ho deciso che voglio divertirmi, giocare, smetterla di seguire tendenze inutili. D’ora in poi i miei pezzi rifletteranno solo quello che penso davvero e che mi piace davvero. Credo che sentirete tanta verità, in alcuni casi anche tanta intimità. Come nel prossimo singolo in programma.

TUTTO è una canzone d’amore, o meglio di disinnamoramento, ma riflette anche un tema più ampio e universale: viviamo in una società che se trova un difetto tende subito a “buttare via” e passare oltre. Ti riconosci personalmente in questa riflessione?

Sì, di solito quando critico gli altri è perché ho qualcosa da imputare a me stessa, in questo caso, il tema di TUTTO lo sento molto mio, purtroppo: non sono tanto i difetti il problema, ma il fatto che siamo così tanto assuefatti dalla quantità esagerata di cose che abbiamo che non siamo più in grado di emozionarci per davvero, di sentire. Questo, ci porta a non dar valore a ciò che abbiamo e non facendolo, dando tutto per scontato, ci troviamo a ricercare qualcosa che riesca a darci sempre di più, la perfezione, che chiaramente non troveremo mai. La vivo molto sulla mia pelle questa cosa: sento di aver buttato tutte le mie scorse relazioni per noia e vedo che è una cosa che capita davvero tanto spesso: ci si stanca e si passa al prossimo/a.

Da dove è nata l’esigenza di scrivere un brano con questa tematica?

Ricollegandomi al discorso di prima, di fatto ho passato un lungo periodo a rendermi conto di quanto non ci interessi più di nulla. TUTTO, al contrario di quello che può sembrare al primo ascolto, non parla di una ricerca di libertà, ma, ironicamente, cerca di far riflettere su quanto sia assurdo non fare mai nulla per gli altri, su quanto non ci si impegni più in molte situazioni, specie nelle relazioni. Più che una necessità, questo pezzo è la condivisione di una riflessione.

Sempre nel testo scrivi “Greta grida non canta”, ed è assolutamente vero: il sound e la tua interpretazioni sono molto energiche e rockeggianti. Quali sono le tue influenze musicali?

Sono cresciuta a pane e rock, quindi potrei rispondere a questa domanda dicendo: “Sono tutti gli artisti che mi faceva ascoltare papà in macchina”. Chiaramente crescendo ho iniziato ad individuare delle “reference” più precise, come Avril Lavigne, le Nova Twins e Ashnikko.

Dimmi 3 cose per cui faresti di TUTTO.

La mia famiglia (e l’ho dovuto fare), il sonno (sì, sono una sorta di bradipo) e la musica (scontato? sì, però non avrebbe senso fare questo lavoro se così non fosse).

Hai dei live in programma?

Qualcosa in vista a novembre, ma spero di trovare qualcosa un po’ prima perché ho fame di palco. Ad ogni modo ogni data viene sempre pubblicata e sponsorizzata sulle mie pagine social, che cerco di tenere il più attive possibile e sempre aggiornate.