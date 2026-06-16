Intervista a ETTA: “Queste cose sono io”

In un mercato musicale e in una società che sembrano spingere costantemente verso la distrazione e l’omologazione, ETTA sceglie la strada più difficile e coraggiosa: quella della verità assoluta. Prodotto da V_Rus per B Music Records e distribuito da ADA Music Italy / Warner Music Group, il nuovo album “Queste cose sono io” è un manifesto diretto e senza filtri composto da dodici tracce.

Abbiamo fatto una chiacchierata con ETTA per entrare nelle pieghe di questo disco controcorrente, del proficuo sodalizio con V_Rus e della collaborazione con icone del rock italiano. Ecco cosa ci ha raccontato.

“Queste cose sono io” suona come un manifesto più che un semplice album: quanto è stato difficile esporsi così tanto senza filtri, soprattutto in un momento in cui tutto sembra spingere verso l’omologazione?

Il disco è stato creato per non essere parte di questo processo di omologazione. Credo che la mia musica debba servire a premiare i diversi. La parte più difficile è trovare uno spazio dove la verità possa esprimersi.

Il suono del disco spazia tra rock, nu metal e influenze più contemporanee. Quanto è stato importante il lavoro con V_Rus nel definire questa identità così riconoscibile?

Il percorso con V_Rus è stato un percorso che è durato anni. Noi ci siamo conosciuti iniziando a lavorare su brani electro pop, siamo passati all’urban, per poi incontrarci finalmente nel rock.

Brani come Parapappa attaccano frontalmente il mercato musicale. Ti senti in conflitto con l’industria?

Mi sento in conflitto con un sistema che ci vuole come prodotti — come prodotti usa e getta, tra l’altro, e non come prodotti fatti per durare.

In questo disco ci sono pesi massimi come Pierpaolo Capovilla e i Punkreas. Cosa hai “rubato” a livello di attitudine o visione artistica lavorando con icone che hanno fatto della coerenza la loro bandiera?

In questo caso il termine giusto sia apprezzare e condividere. Lavorando con loro ho scoperto un peso artistico veramente importante.

In Tutto Fake (False Flag) e Boom affronti temi politici e sociali senza filtri. Che responsabilità senti oggi come artista nel prendere posizione?

Io ho scelto di fare questo tipo di musica nel momento in cui ho scelto di schierarmi. Ho cercato di toccare tutte le tematiche che mi stanno a cuore, ma soprattutto di essere coerente con me stessa e con la musica che ho scelto di fare.

Parli di un tour “senza filtri”: cosa dobbiamo aspettarci dai live? Sarà uno spettacolo più istintivo e fisico rispetto al passato?

Il live per me è la parte più importante, è quel momento in cui quello che hai fatto diventa fruibile. Mentre prima c’era il voler far conoscere ETTA come progetto musicale, adesso è il voler incontrare la gente, il voler dire: la musica può ancora cambiare le cose.

Guardando avanti: dopo questo album così esposto e definitivo, senti il bisogno di spingerti ancora oltre o di cambiare direzione?

La direzione mi è chiara dal momento in cui ho iniziato a fare rock. Voglio continuare a dire cose scomode, e ce ne sono tante di cui ancora non ho parlato e che ho bisogno di dire.

ETTA – Summer Tour 2026

20/06 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) LOUDER ROCK FEST XI

03/07 SARONNO (VA) ROCK IN SARONNO

25/07 ROCCA MALATESTIANA CESENA (FC) W/ SHANDON – LOUDER ROCK FEST

23/08 BLERA (VT) BLERA IN ROCK

29/08 TRESCORE BALNERARIO (BG) BUM BUM FESTIVAL