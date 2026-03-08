Il bellissimo, gran macello degli HATE MOSS

Articolo di Marzia Picciano



In un mondo che si trasmuta sempre di più in una serie di corsi e ricorsi storici, che siano mode, conflitti, pratiche incofutabilmente stantie, cos’ha da offrirci di nuovo la musica? Potremmo relegarci alla sempre positiva comfort zone di generi che conosciamo, o ci lasciamo trascinare nelle opportunità della sperimentazione del nuovo.

Ora vorrei dirvi che gli Hate Moss sono sperimentazione, ma sarebbe riduttivo a mio umile avviso, soprattutto dopo aver parlato con una delle metà della band, Tina Galassi, abruzzese di Guardiagrele, perchè nel percorso artistico intrapreso dalla nostra intervistata eIan Carvalho, brasiliano anima percussionista del duo, l’unica sperimentazione reale è quella del loro lucida perseveranza che li ha portati a pubblicare a fine gennaio A Hot Mess (Trovarobato, prodotto con Pour Atom Oil), loro terzo disco.

Anche perchè la storia degli Hate Moss inizia non dall’incontro nella musica, ma cercando la musica. E per me sono il concetto fatto realtà dell’out of the box.

“Ci siamo conosciuti a Londra lavorando in un ristorante veneziano. Io cameriere, lui cuoco. Ian aveva un progetto suo con una band storica di quando da quando era adolescente, che si chiamava Novo Nada, che aveva da pochissimo messo in pausa. Era una band di quattro elementi, quindi era diventato complesso andare in giro, e stava lavorando su un progetto solista, Ian Carvalho Project. Abbiamo fondato insieme un’etichetta che oggi si chiama Stock-a Production in cui io mi occupavo principalmente di produzione”.

Poi però la situazione cambia negli anni, con Ian che cerca una produzione più elettronica e allora coinvolge direttamente Tina. “All’inizio ero praticamente una neofita, non avevo mai suonato. Eppure abbiamo fatto uscire la prima canzone che era inizio giugno, e noi ad agosto eravamo già in Brasile a fare tipo venti date”. Da un inizio ‘titubante’ ma divertentissimo, dice, il suo ruolo si è sviluppato nella concezione artistica, e a livello di suoni (incluso il canto). “Ho cominciato piano piano. Diciamo che all’inizio ero un po’ una sorta di finta dj che faceva partire qualche tempo, un pò di cori, poi invece si è sviluppato tutto di più”.

E poi?

“Abbiamo avuto il piacere e la fortuna di essere stati accolti molto bene da tutta una serie di contatti che Ian aveva fatto negli anni, in Brasile, in Inghilterra dove abbiamo girato abbastanza perché noi abbiamo vissuto a Londra fino al 2020, fino al Covid, ma anche in Italia nel 2019 dal nulla siamo abbiamo chiuso tutta una serie di date, praticamente da soli. E da lì è un po’ iniziata questa cosa che non fermarsi mai.”

Solo per il secondo disco hanno portato a casa qualcosa come 150 concerti in tre Paesi. E nonostante il post pandemia, ed essere rientrati in Abruzzo specificamente dove casa di Tina diventa la base di partenza di quello che chiama un girotondo.

Anche perchè nell’idea di musica dei due fermarsi non è contemplato, a meno che si non si tratti di sincretizzare, che si tratti di sound o lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese sono le basi di questo gran casino.

Ma già la cover del disco, che è un acrilico su tela a firma dell’artista Vhro indica che gli Hate Moss di incasinato e casinista hanno solo la perspicacia di un nome sibillinamente satirico (e un gioco di parole con il nome del nuovo disco, ovvio, partito con una ricerca di anagrammi). La commistione è parte integrante del loro brand, anche se poi agli Hate Moss di brand interessa ben poco.

“Quando suonavamo in Brasile, eravamo la band inglese. Quando suonavamo in Italia, la band inglese-brasiliana. È una cosa che a noi, perlomeno, dà fastidio, perchè sembra che ci vantiamo, quando a noi non interessa per niente. È l’ultimo dei nostri problemi e anche per questo cerchiamo di non fermarci mai”.

Dice Tina che questo essere moto geografico perenne ha ovviamente un impatto sul loro genere musicale che sta diventando sempre più difficile da definire. È questione di fortuna, sottolinea proprio la parola, di poter muoversi e confrontarsi con persone diverse e culture differenti in più contesti, che si tratti di hardcore piuttosto che di elettronica, da cui vengono necessariamente ispirati. “Poi noi facciamo un pezzo, magari lo registriamo, lo risentiamo e diciamo che ci sembra un po’ quella cosa che avevamo sentito, perché alla fine è tutto contaminazione, tutto conoscere cose nuove. Avendo la fortuna di viaggiare tanto, sarebbe uno spreco voler dire solo che facciamo musica e siamo italiani, no?”

Per dire, prendiamo Paradox, che vanta la partecipazione del sassofonista Tyto, è una nenia carica della stessa suadenza di un rito arcaico, ad avviso della scrivente la perla dell’intero disco, a cui lasciarsi andare senza ombra di dubbio sull’esistenza o meno di quello che crediamo (but i am not sure).

C’è un chiarissimo ordine nel loro ultimo lavoro: a tanta carica electroclash intarsiata di interferenze funk e industrial si contrappone, senza annullarla, altrettanta urgenza di mettere per iscritto precisi concetti e statement politici (in senso lato).

A partire dal titolo del disco, che dice Tina ridendoci si, è di fatto un nome omen, involontariamente ma neanche tanto. Nell’anagrammare il titolo del loro nuovo disco hanno trovato anche la chiave di lettura, facendo della diversità delle singole tracce il tratto distintivo della loro volontà artistica ma anche un contrappunto esatto di quello che trattano track dopo track. “Tutto l’album “tratta” temi in maniera diversa, in alcuni casi in maniera molto didascalica, in alcuni casi in maniera un po più criptica, e in ogni caso tratta dei problemi che viviamo al giorno d’oggi e che sono un bel macello.”

Così A Hot Mess è l’ouverture di clash che un disco di tale aspirazione merita, pur parlando di perdere una relazione, mentre Amor Sincreto con Vitor Brauer (Lupe de Lupe) è ispirata a figure spirituali della cultura brasiliana. Paradox è fatta per destabilizzare, e non è davvero utile uscire dalla comfort zone? E Bianca è il pezzo più diretto, dice Tina, da cazzottone allo stomaco: una cantilena come solo una morte bianca potrebbe richiedere.

“Per noi è impossibile fare musica e non accostarci, in qualche modo, la politica, e siamo anche un po convinti che non sia possibile proprio farlo.”

Senza giudizi verso gli artisti che non lo fanno, ovvio, ma per Tina si tratta proprio di una necessaria direzione dello sguardo che altro non può essere che ‘politico’ “anche in alcuni testi, che sembrano magari molto intimi. L’esempio più banale è la canzone d’amore. In un modo o nell’altro, racconta comunque un disagio che un’altra persona può leggere in maniera diversa, magari non associata alla relazione amorosa. E tu, da artista, stai comunque parlando alle persone e quella è sempre comunicazione sociale, e infine politica”.

Per gli Hate Moss sarebbe davvero impossibile scrivere qualcosa senza prendere posizione su un determinato tema, e non perchè bisogna condannare o commentare l’attualità, ma perchè è l’attualità, vissuta nel loro continuo roteare di Paese in Paese, che li scuote. “il nostro modo di gestire un disagio è scriverci un pezzo”. Impossibile essere estranei a quello che viviamo.

Magari, dice Tina, faremo un pezzo sulle guerre che ci sono in questo momento, nel disco precedente c’era uno sulle morti in mare. “Siamo delle persone. L’idea di vivere in una società, l’idea di condividere delle cose e ci rende automaticamente degli dei soggetti politici. Anche dove decidiamo di fare la spesa è una scelta politica”.

È purtroppo una cosa che si dimentica sempre di più e che si tende a vedere come pesantezza.

Tina lo sa: la gente è affaticata da una costante esterna di informazioni drammatiche. E “ognuno cerca di salvarsi nel modo in cui ci riesce meglio”. È diventato anche molto facile cercare qualcosa che ci coccoli, dice, e spesso non teniamo conto della vita agiatissima che molti di noi facciamo, con un tetto in testa e la possibilità di guardare da lontano certe dinamiche disastrose. Mentre magari mia nonna, sottolinea, viene da un contesto di guerra che ho avuto la fortuna di non vivere.

Ma allora serve un pò di intelligenza rispetto al servizio della musica. Se il testo è complesso, allora la musica è più facile, più ballabile, piu semplice. Perchè serve sfogarsi alla fine. Con coscienza. E stando sempre nel grande macello.

I prossimi live di HATE MOSS