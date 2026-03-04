Iastimo: “Faccio rap, l’importante sono le rime”

“Lord Gravedigger” è il nuovo album di Iastimo, pubblicato lo scroso 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Marmelade Wave Record. A quasi due anni dall’ultimo lavoro, “Tutto Normale”, il rapper siciliano torna curando in prima persona sia le rime sia le produzioni. “Lord Gravedigger” è un progetto che cristallizza un rap classico e senza compromessi, lontano da mode e concessioni. Il concept dell’album ruota attorno al tema della morte, intesa non come fine assoluta ma come trasformazione. Iastimo ne esplora le molteplici declinazioni — sociali, politiche, di pensiero e musicali — collegandole spesso al tema della disabilità, centrale nella title track. Le tracce si susseguono creando un filo narrativo diretto e coerente, che culmina in un brano dedicato alla malattia.

Le sonorità affondano le radici nell’underground: beat cupi e lineari si mescolano con un flow serrato e claustrofobico, creando così un’atmosfera scura e permeata di cinismo. Lo storytelling filtrato da Iastimo riflette così quel profondo senso di malessere umano e artistico riflesso del nostro tempo.

Che differenze ci sono tra il precedente album Tutto Normale e il nuovo Lord Gravedigger?

Tutto Normale voleva normalizzare in chiave ironica (seppur mantenendo un suono cupo) tutto ciò che non è normale. Lord Gravedigger verte su altri temi, forse potremmo dire temi che, effettivamente, sono normali come quelli relativi alla morte. Nonostante si possa leggere come una conseguenza del primo, parla di aspetti che sono più “alla vista” di tutti. Il pezzo di chiusura del progetto è un chiaro riferimento a tutto Normale, mantenendo nella scrittura la stessa forma per parlare di qualcosa che ancora oggi è un tabù, come le malattie legate all’anzianità.

Anche sul fronte delle produzioni, se il precedente disco era prodotto da Farina, in questo nuovo lavoro hai prodotto tutte le tracce tranne una. Come mai questa scelta?

È stata una scelta dovuta più alle tempistiche. Avendo iniziato a scrivere tanto, avevo bisogno di produzioni quasi istantaneamente e ho pensato di provare a farle da solo. Ho iniziato già col primo progetto, producendo una sola traccia e c’ho preso gusto. Tra l’altro produrre mi aiuta ad ascoltare un sacco di musica per scandagliare i vari sample da usare.

Sonorità e testi vanno di pari passo con il tema della morte, mescolando atmosfere dark e contenuti altrettanto cupi. Questo disco è la tua catarsi?

Ho fatto un ragionamento che era legato prettamente ad alcune rime che scrivevo di continuo, e che tutte giravano attorno al concetto di morte. Ho creduto che fosse pesante scrivere un album sulla morte in quanto tale, ma la metafora la potevo usare in ogni concetto. Si lega tanto anche con l’idea che ho della scrittura: scrivo un pezzo, lo uccido e passo al prossimo. Più che la mia catarsi, il mio modo di intendere il processo creativo.

Se per tanti artisti la musica è uno strumento di autocelebrazione e sfoggio di valori effimeri, per te può essere uno strumento di autocura e condivisione?

La musica è comunque autocura e condivisione in ogni caso. Per me è imprenscindibile scrivere senza sentirne giovamento. Come dicevo prima uccido un argomento, un testo, e da questo evento mi alleggerisco emotivamente. Poi ognuno di noi ha delle esigenze, le mie non sono mai state quelle di arrivare da qualche parte, ma semplicemente di far conoscere la mia opinione che può essere condivisa o scartata.

Pensi che i tuoi messaggi passino al pubblico? Ti senti influenzato dai commenti ricevuti o tiri dritto per la tua strada?

Penso che per quanto siamo connessi nel mondo di oggi è difficile per un artista underground arrivare a un pubblico ampio e che certi messaggi siamo anche più faticosi da digerire, quindi no. Non credo al pubblico, se lo intendiamo ampio, arrivino i miei concetti. Probabilmente nemmeno li ascoltano. Non mi influenzano i commenti, perché c’è sempre una sorta di bilancia tra quelli critici negativamente e quelli a sostegno. Ho amici, artisti che reputo, oltre che fortissimi, con una sensibilità fuori dal comune e da loro accetto consigli.

Nel nuovo album non ci sono featuring e videoclip, una scelta un po’ in controtendenza rispetto al mercato. Hai voluto far concentrare l’ascoltatore solo su di te e sulla tua musica?

In Tutto Normale ho fatto dei featuring con rapper messinesi, con cui tutt’ora collaboro e su Lord Gravedigger volevo anche cimentarmi in qualcosa di unicamente mio, soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Sul mio IG faccio qualche reel ma, i videoclip ad artisti con i miei “numeri” non aggiungono nulla, oltre che pesare economicamente sul progetto. Questo è un prodotto indipendente, e ho voluto concentrare il mio budget sulla musica. Non è detto che se arrivassero delle proposte per fare un video o altro, non sia disposto a farlo, ma senza dover seguire per forza i venti del mercato. Io faccio rap, l’importante sono le rime.

Cosa stai ascoltando in questo periodo tra italiani e internazionali?

Io sono molto quadrato sull’ascolto. Mi metto al computer e ascolto quasi ogni uscita. Proprio questa settimana, grazie a qualche chiacchierata con amici, stavo ascoltando l’ultimo di Crimeapple prodotto da Evidence, e di italiano ho messo in loop l’album del Danno. Ecco mi dedico all’ascolto serale della musica quasi come un rituale e tra gli ascolti recenti ci sono stati i Primus, che sto riascoltando la loro discografia, e i Deftons senza mai fare a meno di artisti italiani come Vinicio e Battiato.

Da siciliano, non posso non chiederti cosa ne pensi del fenomeno TonyPitony?

Io non lo conoscevo, ammetto. Mi è arrivata una vocina che mi chiedeva cosa ne pensavo e sono andato a sentirmi qualcosa. È un bravo musicista e ha trovato la chiave per inserirsi a gamba tesa in un mercato che fatica a proporre qualcosa di appena commestibile. Se poi parliamo di lui non possiamo non pensare agli Squallor, agli Skiantos, a Leone Di Lernia e a Elio. Più che fenomeno del momento, ogni era trova un artista che riesce a dare un senso a tutto quello che è volgare, strano, forte, traducendolo per il pubblico. Oggi c’è TonyPitony.