“Dimmi Si!” intervista agli OVERCARDANO

È la storia d’amore più bella mai raccontata. Un amore che nasce dallo “sguardo di un istante che ti cambierà per sempre”, che fa incontrare due cuori “come lupi a valle attratti dall’odore della pelle” fino ad “invecchiare tenendosi stretti” per poi “rinascere insieme ancora e sempre” magari in un’altra vita per continuare la storia d’amore infinita.

È il tema decisamente “emozionale” di “Dimmi si!”, il nuovo singolo di OVERCARDANO uscito a giugno. Dopo due singoli di matrice Rock and Synth la band pubblica una ballad in cui però ancora una volta i riff delle chitarre e i suoni del Synth sono sempre in primo in piano.

Ciao ragazzi, ci raccontate quando vi siete incontrati e soprattutto, quando avete capito che insieme potevate rappresentare un’ottima combo per la musica?

Il progetto Overcardano è nato circa un anno fa, ad inizio 2022. Siamo una band romana e il gruppo nasce principalmente dal rapporto di amicizia che ci unisce. Maurizio Cardaci, voce, chitarre e l’autore principale dei testi e della musica, Gianluca Meloni che proviene dal mondo della musica elettronica e che contribuisce alle sonorità synth e moderne, oltre ad occuparsi del mixing e del suono finale dei brani e infine Fabrizio Gallina al basso e all’arrangiamento delle parti di batteria e percussioni, in pratica la spina dorsale ritmica. L’idea di fondo è stata quella di creare un progetto musicale per pura passione della musica e per l’amicizia che ci vincola da anni. Di conseguenza è un progetto fatto “a modo nostro”, senza compromessi, esattamente come lo intendiamo noi. Per usare le parole di Gianluca il nostro obiettivo è quello di “rivendicare il diritto di esistere musicalmente”, cioè di poter essere presenti nel mondo della musica navigando sulla rete, sulle piattaforme digitali o ascoltando la radio. Ci piacerebbe che fosse possibile trovare un brano, un video, un’intervista, insomma una “traccia” (in tutti i sensi) degli Overcadano per poter dire “ci siamo anche noi!”.

È uscito “Dimmi si!”, il vostro nuovo singolo. Ci parlate di questo brano?

Abbiamo sottotitolato il brano con una frase: “la più grande storia d’amore mai raccontata”, cercando di racchiudere e raccontare nel testo quelle che sono secondo noi tutti le caratteristiche, gli ingredienti o gli archetipi della “grande storia d’amore”. Ci siamo domandati, ad esempio, come inizia una grande storia d’amore. E le lyrics del brano danno una indicazione chiara: seguire il cuore anziché la ragione, poi il sogno del colpo di fulmine, e infine la speranza dell’amore «eterno»: “Invecchieremo tenendoci strettii, ci appoggeremo a tutti i nostri sogni, ce ne andremo nello stesso istante, rinasceremo insieme, ancora e sempre”.

Avete in programma delle date live per il periodo estivo?

Suonare dal vivo è uno dei nostri principali obiettivi. Non so se riusciremo già da questo periodo estivo, ma di sicuro è uno dei nostri sogni nel cassetto. Ognuno di noi proviene da anni di concerti dal vivo ed è quindi ovvio che stare sul palco sia per noi un obiettivo primario.

Quali sono i vostri “mai senza”: tre cose di cui proprio non potete fare a meno?

L’ingrediente della nostra amicizia è sicuramente irrinunciabile. Lavorare con un amico, oltre al piacere di stare insieme, ti regala una sincerità che magari in altri ambienti è più difficile da gestire. Un amico se un’idea musicale non la reputa buona, te lo fa capire con un semplice sguardo, oppure se vede che una frase musicale è per te importante ma magari non l’hai resa in modo efficace allora si mette di impegno per renderla migliore. La versione iniziale di una delle nostre canzoni e la versione finale di essa sono sempre diversissime perché mano a mano subentra il contributo degli altri e la canzone si trasforma. Inoltre, nelle nostre canzoni di sicuro non possiamo fare a meno dell’accoppiata “Rock and Synth” che è in pratica il nostro personale modo di descrivere la nostra musica. Nelle nostre c’è sempre una chitarra elettrica e una serie di Synth che sono tenuti insieme dalla sezione ritmica di basso e batteria. Quindi riguardo ai 3 “mai senza” ti diremmo: Amici, chitarra e Synth!

Oltre alla musica cosa vi piace fare?

Manteniamoci su ciò che si può tranquillamente dire in pubblico! Scherziamo, ovviamente! Da sempre abbiamo una cosa che ci accomuna tutti e tre, ovvero l’amore per il cibo, per la buona cucina. Gianluca è un ottimo cuoco e spesso quando ci incontriamo per lavorare sulle canzoni e si fa una pausa è Gianluca che cucina per tutti. Di solito prepara un piatto che si chiama “peposo” la cui base è costituita da un pezzo di carne povera, un muscolo che si fa marinare un’oretta nel vino. Dopo vanno aggiunti molti grani di pepe nero, un filo di olio in un tegame, uno spicchio d’aglio, e si versa tutto il contenuto della marinata e si fa cuocere per almeno 3 ore a cottura lentissima. Ci piacerebbe fare una serie di video sui social intitolati “Rock and Food”, in cui da una parte si suona una canzone e dall’altra si propongono varie ricette culinarie. Abbiamo letto da qualche parte di un maestro spirituale che parlava delle tentazioni e gli veniva chiesto quale fosse la tentazione più difficile da affrontare. Ovviamente tutti si sarebbero aspettati la riposta più comune e cioè le pulsioni fisiche e sessuali, invece spiazzando tutti rispose che la tentazione più difficile da superare era proprio il cibo.

Possiamo avere ulteriori info e curiosità in anteprima su ciò a cui state lavorando attualmente?

Siamo attualmente in piena fase promozionale del singolo ma contemporaneamente siamo già al lavoro su nuovi brani. Pensiamo che molta dell’attività musicale in questa fase storica debba essere improntata sui singoli fino ad arrivare a trovare quello “giusto”, quello che magari “spacca”. Quindi già dalla prossima settimana saremo di nuovo in studio con strumenti e sogni alla mano per lavorare sul nuovo materiale.