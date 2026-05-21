Colonne sonore per la vita quotidiana: il ritorno “Fuorimoda” di CRISTIANO SBOLCI

Dopo le importanti esperienze con Siberia e Caleido, Cristiano Sbolci inaugura ufficialmente il suo nuovo capitolo solista. Ad anticipare l’album “FUORIMODA” (fuori l’8 maggio) è il singolo “Ti prego lasciati guardare bene”, una traccia intensa e raccolta in cui gli arrangiamenti minimali lasciano spazio al respiro delle parole e a dinamiche di rara delicatezza. Un ritorno che profuma di grandi melodie, echi anni ’70 e un’attenzione maniacale ai dettagli armonici.

Abbiamo incontrato l’artista per entrare nelle pieghe di questo nuovo progetto e capire cosa significhi, oggi, scegliere la strada della composizione colta.

Perché proprio ora hai sentito il bisogno di essere “Fuorimoda”?

Sono sempre stato fuorimoda, ma solo adesso ho avuto il coraggio di mostrare davvero ciò che sono a livello artistico.

Può sembrare quasi snob, ma desideravo con tutto me stesso fare un disco di canzoni trattando la musica come una composizione colta, cercando di prestare la massima attenzione ai dettagli armonici e orchestrali, senza lasciare nulla al caso.

Il disco sembra un film: se potessi scegliere il regista, chi firmerebbe la regia?

Questa domanda è molto complicata. Vorrei essere io il regista di questo film, per raccontare ancora più dettagliatamente la storia che c’è dietro a questo lavoro.

Se però devo scegliere un regista, ti direi Fernando Di Leo, perché è proprio da un suo film che quest’idea è nata.

Qual è la traccia di questo disco che ti ha fatto più male scrivere?

Sicuramente “Rock’n’roll”: dentro c’è il riassunto dettagliato di tutta la storia. C’è il parallelismo tra presenza e abbandono, che poi è stata la chiave di tutto il lavoro.

La parte che più mi ha pugnalato è stata: “Sono morto nel tuo mondo, un verme, tutto qua. Sono un pazzo; per tua madre sono una nullità.”

Dici che “d’amore si muore”: la fine di un amore è davvero paragonabile a un lutto?

Credo che la fine di un amore, di un amore vero, sia paragonabile a un lutto, perché il vuoto è lo stesso: passi dalla conoscenza all’indifferenza, dalla presenza alla non presenza, e questo rende l’esistenza un inferno. Per fortuna il dolore stimola pensieri e i pensieri permettono poi di creare cose sentite e vere.

Io sono grato al dolore provato per l’amore che racconto nell’album, perché mi ha permesso di conoscere meglio me stesso.

La vera vita di Sebastian Knight dice: “C’è qualcosa di sbagliato nell’amore, perché quando finisce lascia un dolore immenso”. Io la penso allo stesso modo.

Com’è stato avere il sassofono di Enrico Gabrielli per i tuoi “titoli di testa”?

Avere Enrico Gabrielli è stato il coronamento di un sogno. Sono da sempre un fan dei Calibro 35 e quindi trovarmi in studio con lui è stato idilliaco. Sarò per sempre grato a Enrico.

Cosa resta dei Siberia e di Caleido in questo primo disco a tuo nome?

Di Siberia e Caleido non manca nulla: questo è un nuovo progetto, con nuove sonorità e un’anima tutta sua.

Sei un cantautore o un compositore di “colonne sonore per la vita quotidiana”?

Preferisco definirmi uno scrittore di canzoni, con la passione per le colonne sonore.

Poi, chissà, magari in futuro potrò cambiare e diventare un compositore di colonne sonore con la passione per le canzoni.