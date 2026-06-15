CarroBestiame: “Il folk è musica popolare, dentro c’è sempre una forma di resistenza”

“Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” è il titolo dell’ultimo album della band umbra CarroBestiame, disponibile da venerdì 8 maggio in tutte le piattaforme digitali per Maninalto! A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e rock torna con dieci tracce che confermano e sviluppano ulteriormente la loro identità artistica. Meno punk dei Gogol Bordello, ma più moderni dei Dubliners, i CarroBestiame si presentano come l’anello di congiunzione tra la tradizione folk e il più moderno pop rock. Un progetto che vuole muoversi al di fuori degli stereotipi che spesso caratterizzano il genere. Con questo disco la band perfeziona la propria ricetta sonora, liberandosi da quei canoni e preconcetti che troppo spesso relegano il folk in una nicchia per pochi appassionati. Nelle tracce di “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” c’è un equilibrio tra momenti più tranquilli riflessivi e cavalcate ritmiche fatte per ballare. Se il violino attraversa in qualche modo tutte le canzoni conferendo quel retrogusto tradizionale, chitarre elettriche e ritmiche esplosive colorano strofe e ritornelli.

La vostra musica sembra nascere più dalla strada che dallo studio. Quanto conta l’esperienza vissuta rispetto alla tecnica quando scrivete un brano?

Abbiamo da sempre avuto un legame viscerale con le esperienze vissute. I nostri brani pullulano di storie rapite dalla strada, lo studio è semplicemente un mezzo per metterci quel qualcosa in più da far notare ad un attento ascoltatore.

Se doveste descrivere i CarroBestiame a qualcuno che non vi ha mai ascoltato usando tre immagini e non tre generi musicali, quali sarebbero?

Un furgone pieno di strumenti e birre calde che attraversa una provinciale alle 3 di notte, una festa di paese con gente che balla anche se piove è un falò quasi spento alle 5 del mattino quando restano poche persone ma si canta ancora.

Nel folk spesso convivono tradizione e ribellione: voi da quale delle due anime vi sentite più rappresentati oggi?

Direi ribellione, ma attraverso la tradizione. Ci interessa il folk proprio perché è musica popolare: nasce dalla gente comune, non dai salotti. E quindi dentro c’è sempre una forma di resistenza, anche quando il pezzo sembra leggero o ironico.

Il titolo del nuovo album è molto evocativo. Come nasce “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare”?

In un mondo scandito dall’obsolescenza programmata ci sentiamo di dover lanciare forte e chiaro un invito a riparare. Dagli oggetti ai rapporti tutto ormai è usa e getta, quando in realtà a rendere speciale ogni cosa è proprio il tempo che uno è in grado di dedicargli.

Musicalmente il disco sembra ampliare ulteriormente la vostra identità sonora. Cosa è cambiato rispetto ai lavori precedenti?

Diciamo che il non assegnare limiti alla nostra identità musicale è sempre stata una necessità. Esplorare ci piace e ci permette di scoprire nuovi lati del nostro progetto e delle nostre personalità. Questo nuovo lavoro ha lasciato spazio anche a suoni più acustici e testi più impegnati del solito e ne siamo soddisfatti.

Il concept del disco parla di un mondo “usa e getta”. Quanto c’è di autobiografico in questa riflessione?

Molto. Riteniamo che la superficialità che ormai ha condizionato il mondo intero sia un vero e proprio male, sotto tutti i fronti. Non possiamo permetterci di perdere i sani principi, i sani valori e soprattutto il sacrificio che è ciò che solo può scolpire l’autenticità di qualsiasi cosa.

I social vi aiutano a raccontarvi o vi costringono a semplificarvi?

Tutte e due le cose. I social ti permettono di arrivare a persone che magari non incontreresti mai, e questo è bellissimo. Però spesso ti chiedono di essere immediato, sintetico, sempre “acceso”. E la musica non sempre funziona così. Alcune cose hanno bisogno di tempo, silenzio, magari anche di essere capite male prima di essere capite davvero.

A parte le quote di presentazione dove vi smarcate da Gogol Bordello e Dubliners, quali artisti italiani o internazionali sentite più vicini a voi – featuring a parte-?

Sicuramente i Modena City Ramblers per un certo modo di vivere il palco e raccontare storie. Poi Bandabardò, Cisco, ma anche cose più lontane come Tom Waits o Manu Chao. Ci piacciono gli artisti che hanno identità forti e umane, anche imperfette.

Se aveste la possibilità scegliere una collaborazione con un artista molto lontano dal vostro genere chi scegliereste?

Forse qualcuno come Caparezza. È lontano musicalmente da noi ma vicino nel modo di usare immagini, ironia e critica sociale. Oppure qualcosa di completamente spiazzante, tipo con un producer elettronico che ci costringa a uscire totalmente dalla comfort zone.

Durante i live siete abituati a riarrangiare in pezzi adattandoli a una dimensione più diretta?

Sempre. I pezzi dal vivo cambiano continuamente. Alcuni diventano più veloci, più sporchi, più corali. Altri magari si allungano perché nasce un dialogo col pubblico. Per noi il live non è la copia del disco: è il posto dove le canzoni prendono davvero vita.

Ai concerti trovate mediamente un pubblico che già vi conosce o è l’occasione per conquistare nuovi fan?

Entrambe le cose, ed è la parte bella. C’è chi ci segue da anni e canta ogni pezzo, ma spesso trovi anche persone che arrivano senza sapere chi siamo e dopo tre canzoni sono sotto al palco a saltare. La nostra musica funziona molto sull’impatto umano diretto.

Cosa vorreste rimanesse al pubblico dopo aver ascoltato “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare”?

Vorremmo lasciargli addosso una sensazione vera. Magari la voglia di fermarsi un attimo, di tenersi strette le persone importanti, di fare meno cose ma viverle meglio. E anche il desiderio di tornare a un concerto, bere insieme e cantare qualcosa a squarciagola senza preoccuparsi troppo di essere perfetti.