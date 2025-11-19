Connect with us

Musica

Intervista ai CALZEENI: tra hardcore e fragilità, nasce “SLOMO”

Calzeeni: dal 14 novembre il primo album per RADAR MGMT e distribuito da ADA Music Italy

Published

Calzeeni tornano con SLOMO, il primo album della band romana, disponibile dal 14 novembre per RADAR MGMT e in distribuzione ADA Music Italy. Dopo i singoli “Vacche al pascolo” e “Nel mio giardino“, arrivano dieci nuovi brani a conclusione di un viaggio iniziato lo scorso maggio.

SLOMO è un album completo e impegnato, tanto nelle sonorità quanto nei temi: ogni pezzo è uno scatto emotivo, un frammento di vita che sembra arrivare da un sogno distorto, mentre l’energia resta sempre alta e brutale.

SLOMO” è ricco di tensione emotiva, tra rabbia e fragilità. Cosa vi ha spinto a scrivere un disco così intenso?

La scrittura di “Slomo” è stata piuttosto spontanea. Spesso abbiamo messo su canzoni in sala partendo dal nulla o partendo magari da delle idee fatte a casa da uno di noi tre. Molti testi anche li abbiamo scritti di getto, cercando la musicalità nelle parole piuttosto che un senso vero e proprio.

Nel vostro suono convivono punk, hardcore, metal e persino influenze jazz. Come avete trovato un equilibrio tra caos e voglia di sperimentare?

Il nostro stile nasce dalla necessità di voler sperimentare, per provare a creare qualcosa di dirompente, interessante e allo stesso tempo efficace. A Roma, dove viviamo, spesso il mondo del punk, del metal, dell’hardcore e, a volte, del jazz, convivono, e le nostre idee sono spesso figlie di questo miscuglio di influenze. L’equilibrio poi si trova facendo tanti tentativi e prove. 

In “Ossa” il sassofono distorto spiazza e allo stesso tempo amplifica l’intensità del brano. Com’è nata l’idea di inserirlo e che ruolo volevate avesse nel pezzo?

Ci è venuta quest’idea facendo tesoro delle nostre influenze e ispirazioni musicali. Oltretutto stimiamo tantissimo Federico D’Angelo, che ha suonato il sax in “Ossa”, e ci è sembrata un’occasione perfetta per collaborare. Volevamo che il sax desse al pezzo un tiro e una pasta sonora più interessante e variegata. 

Nel disco si alternano brani feroci e rabbiosi ad altri più intimi e sentimentali. Come convivono queste due anime e cosa rappresentano per voi?

Nella nostra vita questi due aspetti convivono continuamente, si completano e permettono l’un l’altro di esistere, come il buio e la luce.

Nel panorama rock italiano il vostro modo di fare musica è piuttosto unico. Vi considerate parte di un genere o pensate di star creando qualcosa di completamente vostro? Grazie! Qualcosa di completamente nuovo?

Questo non lo sappiamo. Facciamo quello che ci piace, non pensiamo troppo alle etichette di genere musicale.

