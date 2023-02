INTERIORAMA: ascolta in anteprima il singolo “No Quiero Mas”

«Consumiamo (e buttiamo via, purtroppo) come se avessimo 1,7 pianeti terra a disposizione. Questo è il dato medio dell’overshoot mondiale da troppi anni a questa parte.

E questo è anche il tema centrale di “No Quiero Mas”. Una profonda riflessione (senza pretese morali o etiche) prettamente pragmatica su come i nostri consumi e i nostri sprechi siano inderogabilmente da correggere. Già negli anni ’70 si affrontava il tema del nostro impatto ecologico e, purtroppo, nonostante se ne parli da più di 50 anni, i nostri consumi e i nostri sprechi continuano ad aumentare come se il fatto non ci riguardasse.

Decrescere ed “elogiare la povertà”, imparare a vivere con meno, non come status quo imposto dalle condizioni sociali o economiche, ma piuttosto come scelta consapevole e libera è forse l’unica scelta rivoluzionaria che possiamo continuare a fare, affinché il nostro passaggio sul pianeta possa essere il più armonico e il meno alienante possibile, per noi ma soprattutto per la nostra discendenza.»

Ascolta “No Quiero Mas”

INTERIORAMA

Interiorama è un progetto nato da Gianluca De Vito Franceschi (Malamanera, Chimango & Le Black Fratelli, Karikakos) in Costa Rica nel 2012, trasformatosi negli anni fino ad arrivare alla formazione attuale.

L’incontro infatti, tutto italiano, con Samuel Pellegrini (Bifolchi, Senura, Masu) e Massimo Galli (La compagnia scapestrati, Ravanaterra) ha definito il sound in maniera netta, trovando nel contesto della world music lo spirito e l’attitudine e prediligendo sonorità elettroniche che si combinano con reggae, dub e cumbia. Con l’ingresso a gennaio 2022 di Luca Franci (Tecnofood), le sonorità a loro care si arricchiscono dell’attitudine afro-funk del nuovo arrivato, chiudendo cosi un ipotetico cerchio con il sud del mondo, che comprende quindi America Latina, Europa Mediterranea e Africa.

Negli anni centroamericani si sono alternati a più riprese sui palchi insieme a band latinoamericane come Los aguas aguas (MX), Sonámbulo (CR), Cuneta Son Machine (NIC) e da agosto 2021 iniziano la loro avventura in Italia con l’uscita del primo singolo “El Secreto de la Piña”, brano scritto a 4 mani con la costaricense Larissa Granda Hernandez.

Nel 2022 iniziano le registrazioni del loro primo disco (previsto per il 2023), facendo uscire nel frattemopo il secondo singolo “Imperfetto”, sotto l’etichetta Musicastrada. Nello stesso periodo nasce la collaborazione con Banadisa (La Tempesta) per un feat. sul singolo che anticiperà il disco.

L’esperienza concertistica dei tre componenti, che negli anni hanno suonato con i rispettivi progetti su palchi importanti (Jazztage, La Fabbrica, Auditorium Flog, Sofar, Balcony TV, Spaghetti Unplugged, Mei Faenza, Mikasa, Teatro dei Vigilanti, Dazibao Arci, Tuscania Festival, Never Ending Festival, The Cage, FAQ, Finger Food Festival, Bottega Roots, Musicastrada Festival, Fluo Festival, Museo Cervi, Radio Popolare, La Fabbrica del Vapore, Lago Verde, Energetica) e la condivisione degli scenari con band importanti (Che Sudaka, Tonino Carotone, Espana Circo Este, Fratelli di Soledad, Sargento Garcia, Chimango, Cacao Mental, Inna Cantina Sound, Matti delle Giuncaie, Duo Bucolico) sono il segno della vera attitudine del progetto, quella live.

Interiorama è parte della famiglia dell’Istituto Nazionale di Cumbia capitanata da Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

https://www.instagram.com/interioramaofficial/

https://www.facebook.com/InterioramaOfficial

Crediti

Testi e musica: Interiorama

Prodotto da Emiliano Pasquinucci e Interiorama

Registrato presso Solaria Mix Room di Piombino (LI) da Emiliano Pasquinucci

Mix e master: Emiliano Pasquinucci

Voce narrante: Santiago Holst (estratto da “Celebracion de la fantasia” di Eduardo Galeano)

Foto: Luca Conviti / Stefano Parlanti