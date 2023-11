In attesa dei 3 concerti italiani conosciamo meglio i DO NOTHING: leggi l’intervista

Per la prima volta in italia, l’energia post-punk dei DO NOTHING in concerto per tre appuntamenti a novembre per presentare il nuovo album “Snake Sideways“.

La band di Nottingham sarà dal vivo stasera all’Arci Biko di Milano, domani al Covo Club di Bologna e venerdì 11 novembre all’Astro Club di Fontanafredda (PN).

Il vostro nuovo album, “Snake Sideways”, è uscito alla fine di giugno e ha ricevuto un’accoglienza significativa dalla critica musicale. Come avete reagito alle prime reazioni e quali sono i temi chiave che avete voluto esplorare in questo lavoro?

Ciao! Grazie per avermi invitato. Ho imparato a mie spese che feedback di quel tipo mi fanno impazzire completamente, quindi non li guardo più, haha. Sono solo molto grato che la gente ascolti la nostra band. In termini di temi, le cose di cui scrivo tendono a venire da quel preciso posto di “impazzire completamente”! Solo un sacco di nervosismo, angoscia ecc. (Non è così triste come sembra)

Avete lavorato con il produttore Andy Savours per ‘Snake Sideways’. Come ha influenzato il vostro processo di registrazione e cosa vi ha ispirato ad esplorare diversi stili musicali e testi eccentrici in questo album?

Andy era perfetto per noi, perché era un uomo molto gentile. Inoltre, ha offerto idee strutturali/armoniche senza mai imporci nulla. Potevamo avere piccoli dibattiti costruttivi su ciò che la musica necessitava, e ci sentivamo a nostro agio a farlo con lui. Sembrava essere interessato ad aiutarci a realizzare la nostra visione della cosa, piuttosto che farlo a modo suo.

Avete notato una differenza nel vostro approccio alla creazione musicale a causa di circostanze legate alla pandemia? Come avete affrontato queste sfide e disconnessioni tra intenzione creativa e prodotto finale?

Certamente! È strano pensarci ora – penso di aver rimosso il ricordo di tutta quella cosa dalla mia testa. Sicuramente non ho trovato l’esperienza del lockdown particolarmente utile dal punto di vista creativo; non scrivevo costantemente o non facevo il pane o altro. Penso di essermi semplicemente lasciato cadere in un comodo letargo. Forse sono un po’ troppo affezionato alla solitudine, quindi in realtà ho apprezzato l’opportunità in modo malsano. In termini di scrittura, ho avuto la fortuna in quel periodo di vivere in una casa in comune, con uno studio fai-da-te in cantina – così ho potuto continuare a lavorare su cose quando ne avevo bisogno.

Avete una serie di concerti programmati in Italia, tra cui spettacoli a Milano, Bologna e Fontanafredda. Cosa possiamo aspettarci da queste esibizioni dal vivo, e come avete preparato il vostro spettacolo per il pubblico italiano?

Beh, questi spettacoli arrivano alla fine di un tour di un mese, quindi dovremmo essere in forma abbastanza decente ormai. Penso che tutto ciò che possiamo promettere è che cercheremo di fare del nostro meglio, e che saremo molto grati ed entusiasti di essere in Italia.

La vostra band ha una storia che risale all’infanzia e ha attraversato varie fasi nella vostra carriera musicale. Come definireste il vostro viaggio musicale, e cosa rappresenta “Snake Sideways” in questo contesto?

È stato un viaggio. Siamo fortunati in molti modi; avere l’opportunità di vedere nuovi posti e incontrare nuove persone solo grazie alla nostra musica è un grande privilegio. Penso che l’album stesso rappresenti un bel ricordo di un periodo piuttosto difficile, e forse lo guarderò indietro in futuro e mi darò un’affettuosa pacca sulla spalla per averlo superato. In ogni caso, sono felice che ora esista, e che possiamo venire a mostrartelo tra pochi giorni.

Grazie per le domande, non vediamo l’ora di vedervi sotto palco!

DO NOTHING

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE – MILANO

ARCI BIKO – Via Ettore Ponti, 40

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE – BOLOGNA

COVO CLUB – Viale Zagabria, 1

VENERDI’ 11 NOVEMBRE – FONTANAFREDDA (PN)

ASTRO CLUB – Via G. Puccini, 141