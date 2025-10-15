Il TALENTO di PUGNI da Germi il 16 ottobre

Articolo di Marzia Picciano

Il 10 ottobre PUGNI, alter ego artistico di Lorenzo Pagni, nella vita anche psicologo, ha rilasciato una piccola dichiarazione d’amore per quello che fa, sia dal punto di vista cantautorale che clinico, in ogni caso professionale. Quindi prende e produce un pezzo, TALENTO (disponibile per Costello’s Records, distribuzione Artist First), che in realtà abbiamo, la sottoscritta ha già, più volte, sentito dal vivo, solo dal palco, perché non ne esisteva una versione incisa o prodotta.

Pugni ha deciso che per la giornata della salute mentale fosse il caso di procedere a renderla reale, qualcosa da ascoltare piu volte e non solo nell incrocio voluto o casuale con lui presente. È stata una piccola grande urgenza si capisce: perché non è possibile percorrere due vite parallele Senza sentire la necessità di incrociarle, con grazia, almeno una volta.

Parlare di salute mentale è un pavimento scivoloso che evito accuratamente di percorrere in lungo e largo, limitandomi a quello che so e quello che posso capire da persone che ne sanno di più, che fanno questo lavoro. Ora, Pugni, diciamolo anche con la brutalità del caso, perché è necessaria, con chi vive in un reparto psichiatrico ci sta davvero.

Ne avevamo parlato in un intervista prima di un suo live da Germi, l’anno scorso. Ha deciso di produrre Talento mantenendola il più semplice possibile nella costruzione (un suono ‘di legno’ curato da Danny Bronzini e Peppe Petrelli), perché probabilmente è un pezzo che ha senso solo se cantata e ascoltata così, come un momento di intimità probabilmente irripetibile, basato ancora su urgenza.

Talento è un pezzo delicatissimo. Viene dall’esperienza diretta di Lorenzo, da voce a quello che lui vede sente e percepisce di un universo troppo spesso lasciato da parte. È una rivendicazione di quelli che, ora bisogna dirlo, nella giornata per la salute mentale a momenti pare non ci stiano neanche più, come se fossero ancora un’altra categoria, un altro campionato (sia chiaro: la depressione o qualsiasi altra degenerazione del nostro stato mentale, sono bestie feroci, la salute mentale la perdiamo semplicemente esistendo, e troppo spesso perdiamo anche la vita). Per questo Talento è un pezzo così unico. Perchè va dalla parte di chi il mondo lo vive all’incontrario, e proprio per questo non lo vive con gli altri (essendo il suo comportamento giudicato come fallace, clinicamente compromesso) ed è un bell’atto di coraggio quello di Pugni nel metterlo in atto.

Per questo forse la vera celebrazione la terrà il 16 ottobre da GERMI a Milano, dove il suo live in solo vorrà affrontare quella che è un’emergenza vera.

“Lavoro nel sistema psichiatrico da quasi 4 anni e c’è una grave emergenza sanitaria in corso: le richieste sono sempre maggiori e i servizi sono più che saturi, con conseguenze importanti sulla qualità delle cure offerte.” Dice. “A mio parere, uno dei motivi è che viene chiesto aiuto quando è troppo tardi. Ed è su questo che sento di poter fare la mia piccola parte: tornare ad ascoltarsi e prendersi cura di quello che sentiamo, prima che ci rompa i timpani.” Sul palco ospiti speciali come il collettivo artistico D’Acqua, nato a Torino per valorizzare l’intelligenza collettiva e creare connessioni attraverso l’arte, e Francesco Fanucchi, comico lucchese con disabilità motoria che racconta il suo modo di vivere il mondo nel modo in cui più gli viene possibile (ridere, soprattutto).

Info e ticket qui: https://www.germildc.it/evento/16-ottobre-pugni-in-solo/