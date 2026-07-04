I-DAYS Milano 2026: la magia di FLORENCE & THE MACHINE incanta oltre 30 mila persone

È stata una notte magica fatta di lacrime, balli e condivisione quella che ha visto ieri notte oltre 30 mila persone partecipare al rito collettivo portato in scena dai Florence + The Machine, tornati agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 dopo il sold out del 2023.

La giornata si era aperta sulle note dei Cliffords in attesa del grande ritorno nel nostro paese dei Manic Street Preachers (mancavano dall’Italia da 12 anni).

Il prossimo appuntamento con la concert series più importante d’Italia è per domenica, 5 luglio, con IDLES, FAT DOG e gli headliner FOO FIGHTERS.

FLORENCE + THE MACHINE – la scaletta del concerto di Milano

EVERYBODY SCREAM

SHAKE IT OUT

WHICH WITCH

SPECTRUM

RABBIT HEART

YOU GOT THE LOVE

HUNGER

KING

HOWL

WHAT KIND OF MAN

HEAVEN IS HERE

ONE OF THE GREATS

BUCKLE

NEVER LET ME GO

SYMPATHY MAGIC

DOG DAYS

FREE

Dopo lo straordinario concerto dei Maroon 5 (che hanno inaugurato l’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola davanti a 18mila spettatori) e il mondo incantato della sacerdotessa Florence Welch con i suoi FLORENCE + THE MACHINE che insieme a CLIFFORDS e MANIC STREET PREACHERS hanno radunato oltre 30 mila persone all’Ippodromo Snai San Siro (una notte di mezza estate tra spiriti e voglia di condividere, mettendo da parte i telefoni cellulari, la musica e le parole), il testimone passa prima a FOO FIGHTERS, IDLES e FAT DOG (domenica 5 luglio, Ippodromo Snai La Maura) e poi a SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE e ACID BATH (lunedì 6 luglio, Ippodromo Snai La Maura) che chiuderanno la prima parte degli I-DAYS Milano Coca-Cola.

Si ricomincia a settembre con l’unico headliner italiano di questa edizione TONYPITONY (4 settembre, Ippodromo Snai San Siro) per poi attendere il re dei produttori e Dj DAVID GUETTA (6 settembre, Ippodromo Snai San Siro) e l’attesissimo A$AP ROCKY (10 settembre, Ippodromo Snai San Siro), un cast memorabile che anche quest’anno richiamerà a Milano pubblico da tutta Italia e dall’estero.

FOO FIGHTERS

Domenica 5 luglio i FOO FIGHTERS porteranno ad I-DAYS Milano l’unica tappa italiana del loro “TAKE COVER TOUR 2026”. Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee arrivano in Italia in un momento importante per la loro carriera. La band, infatti, festeggia quest’anno il 30° anniversario dell’album d’esordio e la pubblicazione dell’ultimo disco “Your favourite toy”, pubblicato lo scorso aprile.

Il “Take Cover Tour 2026” porterà i principali ambasciatori americani del rock and roll in giro per il mondo dopo il “Everything or Nothing at All” tour del 2024, una serie trionfale di spettacoli acclamata dal Guardian per la sua “intensità emozionante” e che ha spinto l’Evening Standard a proclamare la band “ancora i re indiscussi del rock da stadio”.

Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli IDLES e i FAT DOG. Gli IDLES, la band britannica capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album “Tangk”, uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti composto da canzoni d’amore viscerali e storte.

Questi gli orari previsti per l’evento

14:30 Early Entry

15:00 Apertura Porte

16:45 FAT DOG

18:00 IDLES

20.00 FOO FIGHTERS