“I am your hero” è il nuovo singolo di IRA GREEN: album in uscita a dicembre

Le difficoltà sono democratiche: non risparmiano nessuno. Quello che fa la differenza è il modo in cui le affrontiamo. Una valvola di sfogo sana e potente come lo sport può restituirci la forza e la fiducia in noi stessi, quando le perdiamo nell’oscurità dei momenti bui. “Hurt is just a word and I’m ready to face it now”: scaricare la rabbia sul sacco da boxe che contiene il nostro dolore o con una corsa in campo ci darà la preparazione e la potenza che ci porteranno a vincere la negatività.

Ira Green torna con “I am your hero”: un brano autobiografico per spronare e incoraggiare, che va a raccogliere l’eredità di Chester e dei suoi Linkin Park non solo nel significato, ma anche nello stile musicale. Con la differenza che qui non c’è un Mike, ma è Ira ad eseguire tutte le parti vocali.

In “I am your hero” le tastiere sono di Ira Green, le chitarre di Ira Green e Andrea Sora, il basso di Marco Branca e la batteria di Alessandro Longhi.

Il brano è stato registrato presso gli studi MBS Recording e La Casetta di Brescia; mix e master sono a cura di Ira Green e MBS Studios. Le grafiche sono a cura di Ira Green; il video è stato creato e prodotto da Marco Branca e Ira Green.

Un ringraziamento speciale va alle associazioni Vae Victis ASD, VTBoxe ASD, Station Fitness ASD, Leoni American Football Team, fondamentali per la realizzazione del videoclip.

“I am your hero” sarà presto disponibile su tutte le piattaforme digitali via MBS Recording; Il singolo anticipa l’album “Tutti i colori dell’Ira” in uscita a dicembre.

Ira Green è la Rock Winner deltalent show The Voice of Italy 2015.

Da allora ha suonato in tutta Italia, Svizzera, Austria, Francia e allo Sweden Rock Festival; ha anche presenziato al Festival Rock Feminino in Brasile come giudice.

Ha all’attivo due album: “Re(BE)ligion” (2016) e “7” (2019), in cui hanno collaborato, tra gli altri, anche Cesareo e Fabrizio Simoncioni.

Diversi video sul canale di Ira Green hanno totalizzato ad oggi milioni di views su Youtube, tra cui la cover di Eye of the tiger (Rocky soundtrack).

La biografia dettagliata, oltre allo shop, alle date live e altre info utili, è presente sul sito https://www.iragreen.it