Graspop Metal Meeting 2025: il festival metal dell’anno tra lineup stellare e consigli utili

Il tempio europeo dell’heavy metal sta per riaprire le sue porte: la 28ª edizione del Graspop Metal Meeting tornerà a infiammare Dessel (Belgio) dal 19 al 22 giugno 2025 . Per quattro giorni e cinque palchi, la crème de la crème della scena hard rock e metal internazionale convergerà nel piccolo centro fiammingo, pronta a scuoterne le fondamenta. Sono attesi decine di migliaia di fan (nel 2023 si sono registrate oltre 200mila presenze complessive ) per quello che si preannuncia come “the metal highlight of the year”, ovvero l’evento metal dell’anno . Con quasi 130 band in cartellone , il Graspop si conferma un appuntamento imperdibile per ogni metallaro, forte di una storia che dal 1996 a oggi lo ha reso uno dei festival più importanti d’Europa.

La lineup 2025 del Graspop Metal Meeting



La lineup 2025 è di quelle da far venire i brividi. In cima al bill spiccano leggende assolute: gli Iron Maiden saranno headliner del giovedì con uno show speciale per celebrare 50 anni di carriera (11ª apparizione a Dessel per la Vergine di Ferro!), mentre il venerdì vedrà protagonisti gli Slipknot, pronti a scatenare il caos con la loro ferocia sonora . Sabato sarà una giornata memorabile grazie a due nomi d’eccezione: da un lato i pionieri dell’industrial Nine Inch Nails, alla loro prima partecipazione al GMM ; dall’altro i paladini del nu-metal Korn, che faranno tremare il North Stage con i loro riff ribassati. A chiudere in bellezza la domenica ci penseranno i Judas Priest – i “Metal Gods” britannici, freschi di 50+ anni di heavy metal e pronti a celebrare anche i 35 anni del mitico album Painkiller – sul main stage sud . In contemporanea, sul palco nord domenicale salirà Till Lindemann (carismatico frontman dei Rammstein) con il suo show da headliner, assicurando un finale col botto . E non è tutto: ad aprire le danze già dal giovedì troviamo anche i Powerwolf, fenomeno del power metal europeo, in qualità di co-headliner prima dell’esibizione degli Iron Maiden.

Accanto ai big, il cartellone del GMM2025 offre una varietà impressionante di generi e generazioni metal. Si va dal prog metal raffinato dei Dream Theater al blackened death infernale dei Behemoth, passando per il metal sinfonico degli Epica e l’hard rock storico dei Krokus. Non mancano le chicche per intenditori, come il ritorno dei leggendari Savatage (cult band anni ‘80/’90 raramente dal vivo) e l’unica data estiva di King Diamond, maestro dell’horror metal. Spazio anche alle nuove leve: dai fenomeni deathcore come Lorna Shore ai gruppo rivelazione del metalcore moderno come Spiritbox, fino alle band emergenti belghe come Amenra. Insomma, oltre 130 artisti pronti a soddisfare ogni sfumatura della fame di metal del pubblico .

Edizione passate

La nostra redazione di Rockon.it ha avuto il privilegio di vivere sul campo le edizioni 2023 e 2024 del Graspop, e possiamo assicurare che si tratta di un’esperienza unica nel suo genere. Lo scorso anno abbiamo assistito a show entrati nella leggenda (su tutti, lo spettacolo visivo dei Tool e l’inarrestabile Judas Priest), mentre nel 2023 siamo rimasti a bocca aperta di fronte all’uragano Guns N’ Roses che ha trasformato Dessel in “Paradise City” per una notte. Con queste premesse, l’edizione 2025 ha tutte le carte in regola per essere memorabile. Per aiutarvi a godervela al massimo, abbiamo raccolto sei consigli pratici frutto dell’esperienza diretta in questo festival.

Graspopo Metal Meeting People in Dessel photo by Andrea Ripamonti

Sei consigli per godersi il Graspop 2025 al meglio